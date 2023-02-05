Глеб об интересе «Дортмунда» к Головину: «Это шаг вперед в его карьере. Там особенная атмосфера»

оценил интерес дортмундской « » к хавбеку «Монако» .

«Боруссия» будет посильнее « », и атмосфера там особенная. Все стремятся играть там, чувствовать высокую трибуну позади тебя, которая как стена – это все куча эмоций. Головин прочувствует это и будет рад оказаться в Бундеслиге. Это хороший вариант для прогресса.

Конечно, это шаг вперед в его карьере, «Боруссия» играет тоже в хороший, комбинационный футбол, это пойдет ему на пользу. Я думаю, будет прогресс в его дальнейшем развитии», – сказал экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны».