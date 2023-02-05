Глеб об интересе «Дортмунда» к Головину: «Это шаг вперед в его карьере. Там особенная атмосфера»

Теги Боруссия Дортмунд Монако Александр Глеб бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Александр Головин Футбол

Александр Глеб оценил интерес дортмундской «Боруссии» к хавбеку «Монако» Александру Головину.

«Боруссия» будет посильнее «Монако», и атмосфера там особенная. Все стремятся играть там, чувствовать высокую трибуну позади тебя, которая как стена – это все куча эмоций. Головин прочувствует это и будет рад оказаться в Бундеслиге. Это хороший вариант для прогресса.

Конечно, это шаг вперед в его карьере, «Боруссия» играет тоже в хороший, комбинационный футбол, это пойдет ему на пользу. Я думаю, будет прогресс в его дальнейшем развитии», – сказал экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны».

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1 комментарий

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Кино Музыка
Самое главное, в Германии не такой душный футбол. Он точно там заиграет.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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