У Головина 10 (4+6) очков в 21 матче Лиги 1. Он 2-й ассистент «Монако» и 3-й по «гол+пас»

отметился голевым пасом в матче Лиги 1 с « ».

Хавбек «Монако» ассистировал Бреэлю Эмболо в эпизоде со вторым голом на 13-й минуте.

Головин отдал 6-й ассист в сезоне Лиги 1, также у него 4 гола. Всего россиянин провел 21 матч в чемпионате.

Головин – второй ассистент « » в Лиге 1, первый – (7 голевых пасов). Также хавбек третий по «гол+пас» в команде, у него 10 очков. У Эмболо и Виссама Бен-Йеддера – по 14 баллов.