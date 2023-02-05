У Головина 10 (4+6) очков в 21 матче Лиги 1. Он 2-й ассистент «Монако» и 3-й по «гол+пас»
Александр Головин отметился голевым пасом в матче Лиги 1 с «Клермоном».
Хавбек «Монако» ассистировал Бреэлю Эмболо в эпизоде со вторым голом на 13-й минуте.
Головин отдал 6-й ассист в сезоне Лиги 1, также у него 4 гола. Всего россиянин провел 21 матч в чемпионате.
Головин – второй ассистент «Монако» в Лиге 1, первый – Кайо Энрике (7 голевых пасов). Также хавбек третий по «гол+пас» в команде, у него 10 очков. У Эмболо и Виссама Бен-Йеддера – по 14 баллов.
Саня, так держать!!!
пс. Аааа. в Монако,ну тогда ладно
И, что радует, почти по минимум травм, тьфу тьфу тьфу !
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То как он на скорости убрал защитника - фантастика