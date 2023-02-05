У Головина 10 (4+6) очков в 21 матче Лиги 1. Он 2-й ассистент «Монако» и 3-й по «гол+пас»

Теги Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Клермон Александр Головин Бреэль Эмболо Кайо Энрике Футбол

Александр Головин отметился голевым пасом в матче Лиги 1 с «Клермоном».

Хавбек «Монако» ассистировал Бреэлю Эмболо в эпизоде со вторым голом на 13-й минуте.

Головин отдал 6-й ассист в сезоне Лиги 1, также у него 4 гола. Всего россиянин провел 21 матч в чемпионате.

Головин – второй ассистент «Монако» в Лиге 1, первый – Кайо Энрике (7 голевых пасов). Также хавбек третий по «гол+пас» в команде, у него 10 очков. У Эмболо и Виссама Бен-Йеддера – по 14 баллов.

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8 комментариев

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Мосгорсуд
Сашка сейчас лучший легионер от России на западе, если честно говорить
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Зелёный гопник
Лучше всяких мудриков 100 миллионых!
Саня, так держать!!!
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charly_54
Ответ Кирилл
Очень хороший сезон проводит Саша. И, что радует, почти по минимум травм, тьфу тьфу тьфу !
Согласен! Если без травм, то наберет форму
+1
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Барсик Юрана
Наш русский парень за которого не стыдно 👍🏿
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-4
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KMR
Какой третий? Че за бред?!
пс. Аааа. в Монако,ну тогда ладно
0
-2
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Алексей Полиенков
Очень хочется чтобы на повышение пошёл. Во Франции он уже не прогрессирует и впустую время тратит в клубе, который даже кубок не в состоянии выиграть.
+19
-1
+18
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Кирилл
Очень хороший сезон проводит Саша.

И, что радует, почти по минимум травм, тьфу тьфу тьфу !
+25
-1
+24
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Влад Безруков
После новостей о Боруссии, отличный матч проводит
Необходимо было закрепить эту новость
То как он на скорости убрал защитника - фантастика
+30
-2
+28
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