Кампуш о сорвавшемся трансфере Зиеша из «Челси»: «Хорошо отработать должны все участники сделки. «ПСЖ» и игрок сделали это, третья сторона – нет»

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция Луиш Кампуш Хаким Зиеш Футбол

Луиш Кампуш обвинил «Челси» в срыве трансфера Хакима Зиеша.

Сообщалось, что аренда марокканца в «ПСЖ» не состоялась из-за того, что «Челси» три раза высылал неверные документы. Окончательная версия была выслана уже после закрытия трансферного окна.

«Мы сделали все, игрок уже почти присоединился к нам. Но, как и в случае с любой сделкой, нужно, чтобы хорошо отработали все три стороны.

«ПСЖ» сделал это, Зиеш тоже, но последняя сторона, к сожалению, нет», – сказал советник «ПСЖ» по футбольным вопросам в интервью Téléfoot.

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2 комментария

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DolJun
псж решил арендовать за пару часов до закрытия окна. кажется кто-то плохо сделал свою работу, раз состав формировали так поздно
+2
0
+2
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JonhSTREET
Хорошо это когда заранее,а не в последний момент
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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