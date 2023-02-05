Кампуш о сорвавшемся трансфере Зиеша из «Челси»: «Хорошо отработать должны все участники сделки. «ПСЖ» и игрок сделали это, третья сторона – нет»
Луиш Кампуш обвинил «Челси» в срыве трансфера Хакима Зиеша.
Сообщалось, что аренда марокканца в «ПСЖ» не состоялась из-за того, что «Челси» три раза высылал неверные документы. Окончательная версия была выслана уже после закрытия трансферного окна.
«Мы сделали все, игрок уже почти присоединился к нам. Но, как и в случае с любой сделкой, нужно, чтобы хорошо отработали все три стороны.
«ПСЖ» сделал это, Зиеш тоже, но последняя сторона, к сожалению, нет», – сказал советник «ПСЖ» по футбольным вопросам в интервью Téléfoot.
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