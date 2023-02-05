Кампуш о сорвавшемся трансфере Зиеша из «Челси»: «Хорошо отработать должны все участники сделки. «ПСЖ» и игрок сделали это, третья сторона – нет»

обвинил « » в срыве трансфера .

Сообщалось, что аренда марокканца в «ПСЖ» не состоялась из-за того, что «Челси» три раза высылал неверные документы. Окончательная версия была выслана уже после закрытия трансферного окна.

«Мы сделали все, игрок уже почти присоединился к нам. Но, как и в случае с любой сделкой, нужно, чтобы хорошо отработали все три стороны.

«ПСЖ» сделал это, Зиеш тоже, но последняя сторона, к сожалению, нет», – сказал советник « » по футбольным вопросам в интервью Téléfoot.