Аренда Зиеша в «ПСЖ» сорвалась из-за отсутствия подписи «Челси» на документах. Руководство было сосредоточено на трансфере Энцо

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция трансферы Сборная Марокко по футболу Хаким Зиеш Энцо Фернандес Футбол

Стали известны ошибки, из-за которых не состоялась аренда Хакима Зиеша в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «Челси» трижды высылал неверные документы, из-за чего согласовать переход марокканца до закрытия трансферного окна не удалось.

Как сообщает L’Equipe, в первый раз лондонцы выслали неверный документ. Во второй версии документа ошибка была исправлена, однако отсутствовала необходимая подпись. Третья, окончательная, версия документа была отправлена «синими» уже после дедлайна, из-за чего трансфер сорвался.

По данным издания, в «Челси» отмечают, что ошибки в документации могли быть вызваны тем, что руководство сосредоточилось на попытке осуществить переход Энцо Фернандеса, который в итоге перешел в клуб из «Бенфики» за рекордные для АПЛ 121 млн евро.

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12 комментариев

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ddddan 2
да челси зачем вам гребанные 3 команды из футболистов ,отдайте зиеша в аренду,в аяксе отличный игрок был,видно что в челси плохо чувствует себя ...
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Dszubov
Ответ Гамаль Хайдаров
а новый президент к кому относится ?
Судя по комменту,то-пендос
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Гамаль Хайдаров
Ответ dr. cage
Набрали додиков по принципу - 3 негра, 2 феминистки, 1.5 транса и по взводу квиров, небинаров и прочего скама - а потом два трансфера провернуть не в состоянии...
а новый президент к кому относится ?
0
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Eric_Cartman
Подмахнули бы, доков-то… непуганые 🤷🏻‍♂️
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Captain JT26
Ответ che kaif
ПСЖ им Чемпиона Тиаго Силва даром а они подпись не могут поставить))
Ты хочешь сказать выдворили такого биста из-за тупости, а Челси его приютил ?
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a2wai
Как же был хорош Челси при Абрамовиче...
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dr. cage
Набрали додиков по принципу - 3 негра, 2 феминистки, 1.5 транса и по взводу квиров, небинаров и прочего скама - а потом два трансфера провернуть не в состоянии...
+2
-5
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Михо
Напоминает легендарный бюрофакс
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che kaif
ПСЖ им Чемпиона Тиаго Силва даром а они подпись не могут поставить))
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SCHOKKKK
Ничего страшного. У ПСЖ есть аргентинский преступник, который приведет их к очередному титулу Франции👍
+4
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Валлелонга
Шапито
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-3
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DolJun
ну что поделаешь, так бывает. де хеа может понимающе обнять зиеша, если что
+5
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