Аренда Зиеша в «ПСЖ» сорвалась из-за отсутствия подписи «Челси» на документах. Руководство было сосредоточено на трансфере Энцо

Стали известны ошибки, из-за которых не состоялась аренда в « ».

Ранее сообщалось, что « » трижды высылал неверные документы, из-за чего согласовать переход марокканца до закрытия трансферного окна не удалось.

Как сообщает L’Equipe, в первый раз лондонцы выслали неверный документ. Во второй версии документа ошибка была исправлена, однако отсутствовала необходимая подпись. Третья, окончательная, версия документа была отправлена «синими» уже после дедлайна, из-за чего трансфер сорвался.

По данным издания, в «Челси» отмечают, что ошибки в документации могли быть вызваны тем, что руководство сосредоточилось на попытке осуществить переход Энцо Фернандеса, который в итоге перешел в клуб из «Бенфики» за рекордные для 121 млн евро.