Аренда Зиеша в «ПСЖ» сорвалась. «Челси» выслал документы позже дедлайна

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Хаким Зиеш Футбол

Переход вингера Хакима Зиеша из «Челси» в аренду в «ПСЖ» сорвался.

Лондонский клуб выслал документы по трансферу 29-летнего марокканца позже дедлайна, сообщает журналист CBS Бен Джейкобс.

По данным источника, в среду парижане попытаются подать апелляцию во французскую лигу, но шансы невысоки.

Отмечается, что Зиеш предлагал финансовую помощь, чтобы ускорить ход переговоров и заключение сделки.

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11 комментариев

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Владимир Фокин
Галя, у нас отмена
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Osodj Djhshs
Ответ Al22cm
Сами виноваты, нечего было тянуть до конца, Зиеша никто не удерживал и всё окно готовы были отпустить!
Они просто искали крутого игрока бесплатно, вот и все. И все таки нашли
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simplehumble
Ответ hwttm264n2
Финансово помочь чтоб с одной лавки на другую пересесть
Мог бы играть в полузащите, в центре у псж не так уж и много топовых футболистов. Зиеш это классное усиление
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SCHOKKKK
Извиняйте, Париж. Нехер тянуть было 😂
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maximilian_15
Ох, уж этот мадридский факсовый завод
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Black Phoenix
Менеджмент Челси - это просто испанский стыд. Как будто в FM переиграли, и поверили, что массовой скупкой перспективных игроков на вырост можно сделать из клуба супертоп по принципу купи что блестит, продай (отдай в аренду) излишки. И это при нынешнем уровне раздолбайства внутри, что подтверждается очередным трансферным срывом по вине лондонцев...
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Al22cm
Сами виноваты, нечего было тянуть до конца, Зиеша никто не удерживал и всё окно готовы были отпустить!
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OldRedWhite
Ни дать - ни взять !
( Краткая характеристика менеджмента Челси )
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hwttm264n2
Финансово помочь чтоб с одной лавки на другую пересесть
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muse muse
Ну вот сегодня вспоминали же историю с факсами :D
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