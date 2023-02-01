Аренда Зиеша в «ПСЖ» сорвалась. «Челси» выслал документы позже дедлайна

Переход вингера из « » в аренду в « » сорвался.

Лондонский клуб выслал документы по трансферу 29-летнего марокканца позже дедлайна, сообщает журналист CBS Бен Джейкобс.

По данным источника, в среду парижане попытаются подать апелляцию во французскую лигу, но шансы невысоки.

Отмечается, что Зиеш предлагал финансовую помощь, чтобы ускорить ход переговоров и заключение сделки.