«Уфа» взяла пазу в переговорах с Павлюченко: «Пока никто не отказывался»

Теги Роман Павлюченко премьер-лига Россия Первая лига Уфа Шамиль Газизов Чемпионат.com Футбол

Шамиль Газизов сообщил, что «Уфа» взяла паузу в переговорах с Романом Павлюченко.

«Пока никто не отказывался. Мы взяли паузу в переговорах. Давайте подождем. Слишком много давления на Романа. 

Решение будет на следующей неделе, наверное. Думаю, что мы к чему-то подойдем спокойно, без лишнего шума», – сказал гендиректор «Уфы».

Ранее стало известно, что Павлюченко может возобновить карьеру в «Уфе». Экс-форвард сборной России закончил играть в октябре 2022 года. Последним клубом форварда было «Знамя» из Ногинска.

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6 комментариев

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Kemal Gul
Редактор взял пазу в работе
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Minuvert
Ответ Шурик Шурик
чего-чего взяла?
Пазу, по-русски же написано)
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Виталий Желтоусов
должны же Уфа и лично Газизов поддерживать свою медийность.
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evil
Бизнесмен Газик хотел взять с Романа расписку, что если Роман не забьёт 10 голов за сезон, то 10 процентов недвижимости Романа, переходят в собственность Шамильки. Роман естественно отказался.
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Шурик Шурик
чего-чего взяла?
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+2
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Дядя ТУРА
шумиху подняли, чтоб вообще эту Уфу вспомнилм
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-1
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