«Уфа» взяла пазу в переговорах с Павлюченко: «Пока никто не отказывался»
Шамиль Газизов сообщил, что «Уфа» взяла паузу в переговорах с Романом Павлюченко.
«Пока никто не отказывался. Мы взяли паузу в переговорах. Давайте подождем. Слишком много давления на Романа.
Решение будет на следующей неделе, наверное. Думаю, что мы к чему-то подойдем спокойно, без лишнего шума», – сказал гендиректор «Уфы».
Ранее стало известно, что Павлюченко может возобновить карьеру в «Уфе». Экс-форвард сборной России закончил играть в октябре 2022 года. Последним клубом форварда было «Знамя» из Ногинска.
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