«Уфа» взяла пазу в переговорах с Павлюченко: «Пока никто не отказывался»

сообщил, что «Уфа» взяла паузу в переговорах с .

«Пока никто не отказывался. Мы взяли паузу в переговорах. Давайте подождем. Слишком много давления на Романа.

Решение будет на следующей неделе, наверное. Думаю, что мы к чему-то подойдем спокойно, без лишнего шума», – сказал гендиректор «Уфы».

Ранее стало известно, что Павлюченко может возобновить карьеру в «Уфе». Экс-форвард сборной России закончил играть в октябре 2022 года. Последним клубом форварда было «Знамя» из Ногинска.