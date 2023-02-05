Корнеев о том, что Павлюченко не возобновит карьеру: «Начал тренироваться и понял, что тело не успевает»
Игорь Корнеев оценил решение Романа Павлюченко не возобновлять игровую карьеру.
Ранее 41-летний экс-форвард сборной России заявил, что ведет переговоры с «Уфой».
«У меня только логическое объяснение: сначала сказал о возвращении, а потом начал тренироваться и понял, что тело не успевает.
А что они там придумали с Газизовым — не знаю, что это было», — сказал бывший спортивный директор «Зенита».
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