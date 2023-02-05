Корнеев о том, что Павлюченко не возобновит карьеру: «Начал тренироваться и понял, что тело не успевает»

Теги Роман Павлюченко Игорь Корнеев Первая лига Уфа Футбол

Игорь Корнеев оценил решение Романа Павлюченко не возобновлять игровую карьеру.

Ранее 41-летний экс-форвард сборной России заявил, что ведет переговоры с «Уфой».

«У меня только логическое объяснение: сначала сказал о возвращении, а потом начал тренироваться и понял, что тело не успевает.

А что они там придумали с Газизовым — не знаю, что это было», — сказал бывший спортивный директор «Зенита».

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3 комментария

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White Bone
Ответ Дмитрий Чидакин
Правильно, Рома. Не надо позориться как Емельяненко
Он с Бузовой собрался карьеру возобновлять, куда уж больше позору )))
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Смотрю иногда нарезки благотворительных матчей мировых звёзд. Например звезды МЮ против звезд Баварии. Или друзья Бекхэма против друзей Роналдинью. Мне очень нравится. Получаю огромное удовольствие, игроки часто показывают красивые перформансы, обстановка душевная, ностальгия. Павлюченко и остальным легендам российского футбола надо бы сконцентрироваться на таких матчах. А упор в них делать больше на красивые действия. Возвращаться в проф спорт в таком возрасте не самое грамотное решение.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Чидакин
Правильно, Рома. Не надо позориться как Емельяненко
0
-1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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