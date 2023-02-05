Директор ПСВ о Мадуэке: «Не хотели продавать, но «Челси» дал 25 млн евро, потом 28 млн, 32 млн, 35 млн. Сумма дошла до 40 млн евро, и мы согласились»
Директор ПСВ Марсель Брандс рассказал о трансфере Нони Мадуэке в «Челси».
«Мы не хотели продавать Мадуэке в январе. Но в какой-то момент стали поступать предложения от «Челси». Сначала 25 млн евро, потом 28 млн, 32 млн, 35 млн, а потом сумма приблизилась к 40 млн евро...
Нони очень хотел вернуться в Англию, поэтому мы согласились на продажу», – сказал Брандс.
3 февраля Мадуэке дебютировал в составе «Челси», заменив Михаила Мудрика в перерыве игры 22-го тура АПЛ против «Фулхэма» (0:0).
Статистику 20-летнего англичанина можно изучить здесь.
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Прям как из мема