Директор ПСВ о Мадуэке: «Не хотели продавать, но «Челси» дал 25 млн евро, потом 28 млн, 32 млн, 35 млн. Сумма дошла до 40 млн евро, и мы согласились»

Теги Челси высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия Марсель Брандс Нони Мадуэке деньги Фабрицио Романо Футбол

Директор ПСВ Марсель Брандс рассказал о трансфере Нони Мадуэке в «Челси».

«Мы не хотели продавать Мадуэке в январе. Но в какой-то момент стали поступать предложения от «Челси». Сначала 25 млн евро, потом 28 млн, 32 млн, 35 млн, а потом сумма приблизилась к 40 млн евро...

Нони очень хотел вернуться в Англию, поэтому мы согласились на продажу», – сказал Брандс.

3 февраля Мадуэке дебютировал в составе «Челси», заменив Михаила Мудрика в перерыве игры 22-го тура АПЛ против «Фулхэма» (0:0).

Статистику 20-летнего англичанина можно изучить здесь.

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18 комментариев

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Андрей Андреев
Ответ Юрий Кечко
В конце боссы Псв кричали «хватит» как Раджа из мультика про золотую антилопу, но Боули продолжал их закидывать золотыми монетами..
Наинголан?
0
-5
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Jesse Boy
ПСВ потребовали 25, но пришлось уступить контр-предложению Челси в 40
+3
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Amalfitano
Чувак уровня чемпионшипа. Он даже в Эре не был топом.
0
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laudrup
Выгодная сделка для всех сторон. Челси получил игрока, который будет забивать и отдавать передачи, когда здоров. Игрок вернулся домой и будет играть на более высоком уровне. ПСВ получил хорошие деньги.
+2
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Кино Музыка
В конце уточнили, как фамилия.
0
0
0
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Юрий Кечко
В конце боссы Псв кричали «хватит» как Раджа из мультика про золотую антилопу, но Боули продолжал их закидывать золотыми монетами..
+30
0
+30
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Fox Malder
ФК Мешок в своем репертуаре. Ну зато не зря. С Фулхэмом удалось удержать ничью 0:0.
0
-4
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Андрей Хенто
Красиво Боули торгуется)
+5
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balander09
Заткнись и возьми мои деньги
Прям как из мема
+2
0
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Александр Романов
Они на 28 уже добро дали , но Челси был убедителен
+79
-2
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Любезный Коссутий
Боели буквально закидывал деньгами.
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Тиджани Бабангида
На такой скупке , устроенной «Челси» - было грех не заработать
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QWertY
😂😂😁
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Born is the King
Подожди Лассо эти трансферы до лета,то спокойно можно было купить за 25 или Энцо за 80. Но был Грэм Мостовой так довел Челси, что пришлось делать ирансферы летом
+8
-9
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DolJun
молодец что долго не упирался, как руй кошта. сразу видно адекватный человек
0
-5
-5
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Eliza77
Можем еще лопату денег подкинуть …
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Забил ли Заболотный?
Ответ Криштиану Роналду
Рано согласились, сумма могла бы дойти до 100 млн.
Лучше ранно, чем позднно
+1
-9
-8
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Криштиану Роналду
Рано согласились, сумма могла бы дойти до 100 млн.
+103
-6
+97
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