Мадуэке прилетел в Лондон перед трансфером в «Челси» за 35 млн евро. Контракт подпишут сегодня

Теги Челси высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия возможные трансферы Чуквунонсо Мадуэке деньги Фабрицио Романо Футбол

«Челси» завершает трансфер Чуквунонсо Мадуэке из ПСВ.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, вчера вингер прилетел в Лондон, чтобы пройти медосмотр для «Челси». Долгосрочный контракт с 20-летним футболистом подпишут сегодня. И Мадуэке, и ПСВ приняли условия сделки.

Сумма трансфера составит около 35 млн евро. Подписать англичанина очень хотело руководство «Челси».

В этом сезоне у вингера, который из-за травмы не играл с июля по октябрь, 2 гола в 9 матчах за ПСВ во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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19 комментариев

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gPk
Ответ DolJun
ну да, поэтому челси переключился на кессиэ, ведь известный факт что блауграновому середняку можно кинуть 2-3 ляма - они и тому будут рады)
Ну да , ты прав.Барселона не против впарить Челси игрока ротации который сидит под 18-ти летними парнями;)
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Александр Романов
Они в менеджера там что ли играют ?
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DolJun
Ответ gPk
Брайтон посмеялся над мешками с их 55 миллионами.Понимают ,что для Челси минимальная цена начинается от 80 миллионов
ну да, поэтому челси переключился на кессиэ, ведь известный факт что блауграновому середняку можно кинуть 2-3 ляма - они и тому будут рады)
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inf
Хочу, чтобы Орлов прокомментировал матч Челси с ним и с Чуквуэмекой в составе.
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QWertY
Скажите Боэли, что травмированные игроки возвращаются в команду, а не умирают. Состав у пенсов хватит на 3 команды
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Никита Ершов
Ответ Wekil Halylow
Из за этих покупок страдет Поттер все будет требоват резултата а Гарри как мы поняли тренер для середника
Это ты понял по матчам, где у него 11 игроков старта на травме?
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gPk
Ответ DolJun
это понятно, че там по кайседо?
Брайтон посмеялся над мешками с их 55 миллионами.Понимают ,что для Челси минимальная цена начинается от 80 миллионов
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Jo-jo
Поможет завоевать ЛК.
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gPk
То есть за Гакпо который являлся лучшим в ПСВ они не захотели накинуть пару миллионов ,зато за эту же сумму покупают днаря который последние полтора года больше лечится ,чем играет.В принципе ,если они собирают команду для лазарета ,то трансфер вполне неплохой
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Wekil Halylow
Ответ Арсений Элин
Челси тратит деньги на право и на лево как будто сами печатают!? Но вот поможет ли это им? Очень сильно сомневаюсь!( Такое ощущение что новые владельцы в футболе вообще не понимают а люди из окружения этим пользуются! (
Из за этих покупок страдет Поттер все будет требоват резултата а Гарри как мы поняли тренер для середника
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D-oh!
Если ему 20, то я королева Нидерландов
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Блуждающий странник
Какая же глупая трансферная политика у Челси. Просто один перспективный молодняк, в теории могут выстрелить, но всегда есть вероятность что большинство из них окажутся не готовыми к АПЛ, к давлению и к конкуренции. Рядом с такими всегда должны быть опытные старички, а их в Челси очень мало, в атаке вообще никого нет, а бабла потратили столько, что ближайшие окна можно забыть будет о трансферах
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Surviving
У Челси на чеферина компромат?
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Арсений Элин
Челси тратит деньги на право и на лево как будто сами печатают!? Но вот поможет ли это им? Очень сильно сомневаюсь!( Такое ощущение что новые владельцы в футболе вообще не понимают а люди из окружения этим пользуются! (
+1
-1
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Чунга чанга
Ему точно 20, а не 35?
+2
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человек-муравей человек-физрук
Мудрик теперь Мадуэке. следующий будет Мудак. хотя в руководстве клуба и на этом сайте у Челси уже есть такие
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Falsegoalkeeper
А Боули точно знает что это новый трансфер а не доплата за Мудрика? А то по фамилиям похожи
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DolJun
это понятно, че там по кайседо?
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bostonKG
Челси берет всех
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