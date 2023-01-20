Мадуэке прилетел в Лондон перед трансфером в «Челси» за 35 млн евро. Контракт подпишут сегодня

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Как пишет журналист , вчера вингер прилетел в Лондон, чтобы пройти медосмотр для «Челси». Долгосрочный контракт с 20-летним футболистом подпишут сегодня. И Мадуэке, и ПСВ приняли условия сделки.

Сумма трансфера составит около 35 млн евро. Подписать англичанина очень хотело руководство «Челси».

В этом сезоне у вингера, который из-за травмы не играл с июля по октябрь, 2 гола в 9 матчах за ПСВ во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.