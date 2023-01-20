Контракт Мадуэке с «Челси» – на 7,5 лет. Сделку с ПСВ на 35 млн евро закроют сегодня

Теги Челси высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия возможные трансферы Чуквунонсо Мадуэке Футбол

Вингер Нони Мадуэке близок к переходу в «Челси» из ПСВ.

По данным The Times, англичанин подпишет с «Челси» контракт сроком на 7,5 лет. Также в соглашении будет опция продления контракта еще на сезон, поэтому потенциально контракт Мадуэке с «Челси» рассчитан до июня 2031 года. За вингера заплатят 30 млн фунтов (около 35 млн евро).

Сегодня Мадуэке пройдет медосмотр перед трансфером в лондонский клуб и подпишет необходимые для завершения сделки докуметы.

20-летний вингер станет шестым новичком «Челси» в зимнее трансферное окно. Ранее состав команды пополнили Давид Фофана, Андрей Сантос, Бенуа Бадьяшиль, Жоау Феликс и Михаил Мудрик.

В этом сезоне у вингера, который из-за травмы не играл с июля по октябрь, 2 гола в 9 матчах за ПСВ во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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36 комментариев

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DolJun
отлично, теперь пусть уже переходят к реальным усилениям. пз и цп нужны
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igorrado@yandex.ru
Ну, прям не знаю.
Игрок очень подвержен травмам, забивает редко, хотя, судя по нарезкам, очень техничен.
С учетом контракта на 7.5 лет, как бы не стал очередным Пулишичем.
p.s. летом очень нужен Энцо, правый защитник и нападающий (видимо, бельгийское бревно вернется)
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MstAndreev
Ответ edward_freeman
Они на разных флангах играют, но кому какое дело, правда?)
Все вингеры при необходимости на разных флангах играют. Но и правда, кому какое дело)
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Alex_msk
Челси забыл посчитать вингеров, которые уже есть в клубе?)
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edward_freeman
Ответ Stereophonics89
Я не понимаю почему все так всполошились? Руководство поддерживает нового тренера трансферами под его идеи. Летом продадут тех, кого набирали по Тухеля и кто не подходит Грэму Нормальная тема глобальной перестройки команды
Самый прикол что именно "под Тухеля" взяли только Обамеянга)
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edward_freeman
Ответ MstAndreev
На случай, если Мудрик не заиграет)
Они на разных флангах играют, но кому какое дело, правда?)
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Okaka
странная покупка, хотя может это из-за паспорта
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corazón blanco
На какие-то тюремные сроки Челси всех подписывает.
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fellx
Ну, в сентябре вместо трансферов драфты будут?
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edward_freeman
Ответ Кирилл Голивец
Ключевой - это голы в ворота Спарты из Роттердама и НЕК после выхода на замену? Санчо вот в АПЛ с куда лучшим бэкграундом не может заиграть, если вы его назвали. Короче чувствую, что во время правления этого американского недоразумения Челси будет английским вариантом Валенсии - середняком с десятками трансферов и недоразумениями в кадровом плане. Булахрузы и Джилободжи на этом фоне покажутся несостоявшимися преемниками Терри.
Чувствуй дальше)
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Serg13s
Раньше я не любил Челси из-за Абрамовича, теперь я люблю и вспоминаю тот Челси
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Бухгалтер2021
в следующем году порвут АПЛ
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encaro_one
Ответ Булат Нуртдинов
ФФП не действует на Челси, я не пойму?
Амортизация приобретения лишь 5 млн. евро в год.
+1
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здоровяк
Ответ m1t9
обьясните кто-то америкашке, что это не нхл
В НХЛ, НБА, НФЛ - так нельзя. Американец отрывается просто в футболе)
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Кукич
Захарян точно в Челси не перейдет. Арустамяны, Панковы как всегда в пролете
+2
-1
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Кукич
2 года в 9 матчах в каком Эредивизи и 35+7 млн. Ахахахахаха🤣🤣🤣🤣🤣. Значит потенциальная 4 месячная аренда Кессие должна стоить минимум 40 млн
0
-3
-3
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Born is the King
Ответ Rotick
Пример есть из апл QPR
КПР и так был дном, который покупал неликвид топов. А Парма и Лацио это яркий пример неправильного фин менеджмента
+2
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Evgeny Trifonov
Ответ m1t9
обьясните кто-то америкашке, что это не нхл
В нхл есть потолок. Там не прокатывает скупать бегунков за оверпрайс
+5
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Кирилл Голивец
Ответ edward_freeman
Уже стал ключевым. Просто недавно, это да. Но такими темпами через уже год может стоить как Санчо. Вот и решили купить.
Ключевой - это голы в ворота Спарты из Роттердама и НЕК после выхода на замену? Санчо вот в АПЛ с куда лучшим бэкграундом не может заиграть, если вы его назвали.

Короче чувствую, что во время правления этого американского недоразумения Челси будет английским вариантом Валенсии - середняком с десятками трансферов и недоразумениями в кадровом плане. Булахрузы и Джилободжи на этом фоне покажутся несостоявшимися преемниками Терри.
+1
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Rotick
Ответ Born is the King
Уже ожидаю -500 млн убытка в отчёте Челси. Боули все делает, чтобы сделать из Челси вторую Парму или Лацио
Пример есть из апл QPR
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edward_freeman
Ответ Булат Нуртдинов
ФФП не действует на Челси, я не пойму?
Всё уже подробно объяснили и показали. Кому надо - найдёт, почитает и поймёт.
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Владислав Ярлыков
Ответ Булат Нуртдинов
ФФП не действует на Челси, я не пойму?
при смене владельца 2 года поблажки или как-то так
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MstAndreev
На случай, если Мудрик не заиграет)
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Stereophonics89
Я не понимаю почему все так всполошились?
Руководство поддерживает нового тренера трансферами под его идеи.
Летом продадут тех, кого набирали по Тухеля и кто не подходит Грэму
Нормальная тема глобальной перестройки команды
0
-2
-2
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Febos_
Если предложить пожизненный контракт, то можно подписать сколько угодно игроков
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