Контракт Мадуэке с «Челси» – на 7,5 лет. Сделку с ПСВ на 35 млн евро закроют сегодня
Вингер Нони Мадуэке близок к переходу в «Челси» из ПСВ.
По данным The Times, англичанин подпишет с «Челси» контракт сроком на 7,5 лет. Также в соглашении будет опция продления контракта еще на сезон, поэтому потенциально контракт Мадуэке с «Челси» рассчитан до июня 2031 года. За вингера заплатят 30 млн фунтов (около 35 млн евро).
Сегодня Мадуэке пройдет медосмотр перед трансфером в лондонский клуб и подпишет необходимые для завершения сделки докуметы.
20-летний вингер станет шестым новичком «Челси» в зимнее трансферное окно. Ранее состав команды пополнили Давид Фофана, Андрей Сантос, Бенуа Бадьяшиль, Жоау Феликс и Михаил Мудрик.
В этом сезоне у вингера, который из-за травмы не играл с июля по октябрь, 2 гола в 9 матчах за ПСВ во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.
Игрок очень подвержен травмам, забивает редко, хотя, судя по нарезкам, очень техничен.
С учетом контракта на 7.5 лет, как бы не стал очередным Пулишичем.
p.s. летом очень нужен Энцо, правый защитник и нападающий (видимо, бельгийское бревно вернется)
Короче чувствую, что во время правления этого американского недоразумения Челси будет английским вариантом Валенсии - середняком с десятками трансферов и недоразумениями в кадровом плане. Булахрузы и Джилободжи на этом фоне покажутся несостоявшимися преемниками Терри.
Руководство поддерживает нового тренера трансферами под его идеи.
Летом продадут тех, кого набирали по Тухеля и кто не подходит Грэму
Нормальная тема глобальной перестройки команды