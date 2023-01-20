Контракт Мадуэке с «Челси» – на 7,5 лет. Сделку с ПСВ на 35 млн евро закроют сегодня

Вингер Нони Мадуэке близок к переходу в « » из .

По данным The Times, англичанин подпишет с «Челси» контракт сроком на 7,5 лет. Также в соглашении будет опция продления контракта еще на сезон, поэтому потенциально контракт Мадуэке с «Челси» рассчитан до июня 2031 года. За вингера заплатят 30 млн фунтов (около 35 млн евро).

Сегодня Мадуэке пройдет медосмотр перед трансфером в лондонский клуб и подпишет необходимые для завершения сделки докуметы.

20-летний вингер станет шестым новичком «Челси» в зимнее трансферное окно. Ранее состав команды пополнили Давид Фофана, Андрей Сантос, Бенуа Бадьяшиль, Жоау Феликс и Михаил Мудрик.

В этом сезоне у вингера, который из-за травмы не играл с июля по октябрь, 2 гола в 9 матчах за ПСВ во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.