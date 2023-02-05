Ромарио сравнил себя с Месси: «На его позиции лучше он, но на моей позиции лучше я»

сравнил себя с .

«Мы разные игроки. На его позиции лучше он, но на моей позиции лучше я», – сказал в интервью ESPN форвард, выступавший за «Барселону» с 1993 по 1994 год.

Отметим, что Месси часто играл ближе к центру атаки в «Барселоне» при Пепе Гвардиоле.

Статистику 35-летнего нападающего, который сейчас играет за « », можно найти здесь.