Ромарио сравнил себя с Месси: «На его позиции лучше он, но на моей позиции лучше я»
Ромарио сравнил себя с Лионелем Месси.
«Мы разные игроки. На его позиции лучше он, но на моей позиции лучше я», – сказал в интервью ESPN форвард, выступавший за «Барселону» с 1993 по 1994 год.
Отметим, что Месси часто играл ближе к центру атаки в «Барселоне» при Пепе Гвардиоле.
Статистику 35-летнего нападающего, который сейчас играет за «ПСЖ», можно найти здесь.
Но, понимаете его введение игры это не что
Проста сиди и наслаждайся футболом с участием Месси.
Что ещё надо болельщиком!?
Ромарио отличным футболистом был и не помню не одного скандала с его участием