Ромарио сравнил себя с Месси: «На его позиции лучше он, но на моей позиции лучше я»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Ромарио Футбол

Ромарио сравнил себя с Лионелем Месси.

«Мы разные игроки. На его позиции лучше он, но на моей позиции лучше я», – сказал в интервью ESPN форвард, выступавший за «Барселону» с 1993 по 1994 год.

Отметим, что Месси часто играл ближе к центру атаки в «Барселоне» при Пепе Гвардиоле.

Статистику 35-летнего нападающего, который сейчас играет за «ПСЖ», можно найти здесь.

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22 комментария

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Я Гражданин Мира
На счёт сравнения не знаю, но Ромарио был великолепным центральным нападающим.
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Stade de Reims
Ответ Великий Алонсо
Ромарио лучше чем Месси. Помню как Ромарио играл, на голову уровнем выше.
Точно помнишь?))
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Я Гражданин Мира
Ответ Игорь Климов
Лео Месси единственный гений в мировом футболе из действующих игроков.
Да и не действующих тоже.
Но, понимаете его введение игры это не что
Проста сиди и наслаждайся футболом с участием Месси.
Что ещё надо болельщиком!?
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Терминатор///Айлбибекович
А вообще?Че он не ответил?
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Stade de Reims
А по всей позиции лучше я - Легенда Аль-Насрал Криштионалду
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Я Гражданин Мира
Ответ Химчанин Юран
Я думаю, что Березуцкий на своей позиции тоже был лучше Месси
И как же вы догадались!?🤣
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Frakiec 77
Ответ udiekemen
++но тут фанам Месси не большие 10, они не поймут
У фанов клубники с утра бомбит от вчерашнего голассо Месси?
+3
-1
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Я Гражданин Мира
Ответ Кино Музыка
Корректное сравнение. Сейчас все забыли, насколько хорош был Ромарио, но в сборной и во всем футболе роль его была самой центральной.
Как раз не забыли.
Ромарио отличным футболистом был и не помню не одного скандала с его участием
+1
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Andry 72
Великолепный футболист,но на высоком уровне провёл не много времени,да и в топ команде был не долго,так что до Месси очень далеко
+3
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udiekemen
Ответ Ansu Fati
Как говорил один мудрец, Месси будет лучшим даже если поставить его на фланг защиты)
Ору🤣
0
-1
-1
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udiekemen
Ответ нерд халилович
Климову 54, почитай его коммент ниже...
Если ему 54, то мне 70 получается 🗿👌
+5
-1
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нерд халилович
Ответ Ansu Fati
Как говорил один мудрец, Месси будет лучшим даже если поставить его на фланг защиты)
Даже если поставить его опорником... Хотя, стоп🤔
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нерд халилович
Ответ udiekemen
++но тут фанам Месси не большие 10, они не поймут
Климову 54, почитай его коммент ниже...
+3
-3
0
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Химчанин Юран
Я думаю, что Березуцкий на своей позиции тоже был лучше Месси
+9
-2
+7
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udiekemen
Ответ Кино Музыка
Корректное сравнение. Сейчас все забыли, насколько хорош был Ромарио, но в сборной и во всем футболе роль его была самой центральной.
++но тут фанам Месси не большие 10, они не поймут
+11
-11
0
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Кино Музыка
Корректное сравнение. Сейчас все забыли, насколько хорош был Ромарио, но в сборной и во всем футболе роль его была самой центральной.
+15
-3
+12
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Игорь Климов
Ответ Ansu Fati
Комментарий удален модератором
Под этим ником - Алонса, сидит девушка, ты разве не знаешь об этом?
0
-3
-3
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Ansu Fati
Ответ Великий Алонсо
Ромарио лучше чем Месси. Помню как Ромарио играл, на голову уровнем выше.
Комментарий удален
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Игорь Климов
Лео Месси единственный гений в мировом футболе из действующих игроков.
+1
-3
-2
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Великий Алонсо
Ромарио лучше чем Месси. Помню как Ромарио играл, на голову уровнем выше.
+3
-11
-8
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Serega862
Сапогов: Месси, Марадона и Пеле были лучшими на своих позициях, но на моей лучшим был я!
+1
-3
-2
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Ansu Fati
Как говорил один мудрец, Месси будет лучшим даже если поставить его на фланг защиты)
+7
-4
+3
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Кайыргали Юнусов
Факт
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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