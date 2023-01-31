Месси о том, что сказал бы самому себе времен «Барсы»: «Что он никогда не откажется от своей мечты и получит желанную награду. И что будет счастливый конец, как в фильме»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Футбол

Лионель Месси ответил на вопрос о том, что сказал бы самому себе времен «Барселоны». 

«Я бы сказал ему, что его ждет нечто экстраординарное, нечто такое, чего он и представить себе не мог. Что у него будет прекрасный путь, с трудными моментами, которые ему придется преодолеть, но он никогда не откажется от своей мечты, и поэтому в конце концов он получит желанную награду.

И что будет счастливый конец, как если бы это был фильм», – сказал нападающий «ПСЖ» в эфире Urbana Play.

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37 комментариев

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xan.sher.76@gmail.com
Ответ СуперНегр228
Тогда нашу ВАРселону реально затащил легенда по имени Айтекин)
Забыл ходжа Насыр эль Криштиану перешел в саудиты или еще в европе играет?))
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Леван Мкртчян
Ответ Fox_Mulder_12
Сабж о Месси. Причём тут Менхенгладбах, сб. Испании? Они как-то связаны с Месси?
Ок’ , считай что я отклонился от сабжа новости и это был оффтоп, но по структуре моего текста же понятно , что я задал вопрос логически связанный с твоей шуткой-рассуждением , пусть даже отвлеченный от главной темы. А значит он имеет место быть.....разве нет?
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Экспертное мнение
Ответ человек-муравей человек-физрук
Копу он выиграл игроком Барсы
Копу Месси как раз выиграл в статусе "без клуба". Прекрасно помню ту новость прямо во время турнира, 1 июля 2021 Месси стал свободным агентом, финал Копы 10 июля.
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Fox_Mulder_12
Ответ Леван Мкртчян
А если бы игрок той же Бавария и сборной Германии написал что-то подобное, после перехода в другой клуб. Ты бы написал про чувство юмора и 0:5 от Менхенгладбаха и 0:6 от сборной Испании и о двух подряд выдетах из групп ЧМ? Просто интересно, как эта работает на ветках спортса?)
Сабж о Месси. Причём тут Менхенгладбах, сб. Испании? Они как-то связаны с Месси?
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Леван Мкртчян
Ответ Fox_Mulder_12
«Я бы сказал ему, что его ждет нечто экстраординарное, нечто такое, чего он и представить себе не мог.« 8:2 от Баварии. Лео с чувством юмора)
А если бы игрок той же Бавария и сборной Германии написал что-то подобное, после перехода в другой клуб.
Ты бы написал про чувство юмора и 0:5 от Менхенгладбаха и 0:6 от сборной Испании и о двух подряд выдетах из групп ЧМ?
Просто интересно, как эта работает на ветках спортса?)
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Феруз Марупов
Ответ Oleg
У тебя фикция на Алвесе?
Фрикция
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ZamoRano
Ответ Фанат Лионеля Месси
С того матча Месси выиграл ЧМ,Копу,ЗМ и сейчас на второй идёт А твой кумир дал интервью Пирсу и воткнул нож в спину клубу ,который сделал его звездой Подумай над этим :)
Подумай над тем, что твой Месси своими интервью в 2020 и 2021 сделал тоже самое, но это ведь другое ...
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JealousNobody
Заткните его кто-нибудь уже, он походу с ума сошел...
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Олег910
Это и правда было похоже на фильм. Кажется, что в действительности так не бывает, но Месси это что-то из параллельной вселенной и к нему наша суровая реальность не применяется.
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человек-муравей человек-физрук
Ответ aidos_1979
Как нистранно но именно с уходом из Барсы, Лео выиграл все со своей сборной
Копу он выиграл игроком Барсы
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Oleg
Ответ Fox_Mulder_12
«Я бы сказал ему, что его ждет нечто экстраординарное, нечто такое, чего он и представить себе не мог.« 8:2 от Баварии. Лео с чувством юмора)
Фанаты Кринжа, Месси месяц назад закрыл вопросы о величайшем.
Он выиграл самый главный, самый статусный, самый значимый трофей - ЧМ.

А кто то оказался лузером из аль насры.

История футбола оказалась справедливой.
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koshaus
Месси о том, что сказал бы самому себе времен «Барсы»: «Нужно ещё лучше работать с судьями, чтоб они тащили не один матч, как Эвребе или Айтекин, а весь турнир. И тогда будет счастливый конец, как в фильме»
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Леван Мкртчян
Ответ Wild91688
И притом ты будешь молчать что Айтекин в одну калитку тащил ты Барсу
Вот он о таких как ты и говорит на самом деле. Дело не в том за кого конкретно эти персонажи персофанят и кого хейтят, а в самой сущности таких людей. Тут хоть Месси, хоть Роналду ...Да хоть кто.
Парижане сами не сказали ни слова про судейство после матча , так как понимали как знатно обделались. Приехали на заказ не проиграть со счетом 6:1 или 0:5 , но умудрились именно так и влететь. Причём, как минимум 5 мячей получили по всем правилам , про пенальти на Суаресе можете спорить сколько угодно, но такие пенальти даже во времена ВАР иногда ставят.
Команде, которую весь первый тайм практически не выпускали из своей штрафной площади --- нет смысла ныть о несправедливости...и сами Парижане это прекрасно понимали и не ныли в интервью и прессе , признав что уступили по делу
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Oleg
Ответ Sevuska
« Спусковым механизмом « 🤔 Ты сюда Алвеса не путай . Это отдельная история . 😆
У тебя фикция на Алвесе?
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Oleg
Ответ ZamoRano
Комментарий удален модератором
Так начни с себя, не пиши гадости о Лео.
А то от других хочешь адекватности, но сам то на себя посмотри?)
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Jaxongir Shodiev
Ответ Bashibuzuck
Как ушел с Барсы, пришли большие победы со сборной. Совпадение? Не думаю🤔
Барса оплатила его лечение так-то
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Sevuska
Ответ Oleg
Бартомеу злой гений😂 Обставил все так, что Месси вынужден был уйти, что явилось спусковым механизмом другого Месси - лидера, вожака, бойца, который вышел из зоны комфорта и обрел себя в совершенно ином виде. Как итог затащил сначала Континентальный турнир с Аргентиной а потом покорил самую главную вершину в футболе и во всем спорте - ЧМ. Король.
« Спусковым механизмом « 🤔
Ты сюда Алвеса не путай . Это отдельная история . 😆
+2
-3
-1
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Тен мать его Хаг
Ответ Fox_Mulder_12
«Я бы сказал ему, что его ждет нечто экстраординарное, нечто такое, чего он и представить себе не мог.« 8:2 от Баварии. Лео с чувством юмора)
Да, как и декласирование Боатенга и Нойера в полуфинале лч. Месси тот еще шутник
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Fox_Mulder_12
«Я бы сказал ему, что его ждет нечто экстраординарное, нечто такое, чего он и представить себе не мог.« 8:2 от Баварии. Лео с чувством юмора)
С того матча Месси выиграл ЧМ,Копу,ЗМ и сейчас на второй идёт
А твой кумир дал интервью Пирсу и воткнул нож в спину клубу ,который сделал его звездой
Подумай над этим :)
+23
-2
+21
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Oleg
Ответ Bashibuzuck
Как ушел с Барсы, пришли большие победы со сборной. Совпадение? Не думаю🤔
Бартомеу злой гений😂
Обставил все так, что Месси вынужден был уйти, что явилось спусковым механизмом другого Месси - лидера, вожака, бойца, который вышел из зоны комфорта и обрел себя в совершенно ином виде. Как итог затащил сначала Континентальный турнир с Аргентиной а потом покорил самую главную вершину в футболе и во всем спорте - ЧМ.
Король.
+6
-4
+2
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Sevuska
Хэппи энд кароч

https://cs12.pikabu.ru/post_img/2022/12/18/10/og_og_1671386347225458952.jpg
+1
-4
-3
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Sui generis
Ответ ZamoRano
Комментарий удален модератором
Вы видимо не очень знакомы с глорами Криша, ибо глоры Месси по сравнению с ними, дети.
+2
-2
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Сикарио
Аргентинский Дзюба вместо того чтобы тихо стыдливо сидеть с липовым кубком стал ходить по ток-шоу и рассказывать сказки домохозяйкам))
0
-7
-7
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Экспертное мнение
Ответ aidos_1979
Как нистранно но именно с уходом из Барсы, Лео выиграл все со своей сборной
Между Барсой и Месси был подписан магический контракт: "Клуб оплачивает лечение маленького аргентинца и спасает карьеру, в обмен Месси обязан служить Барселоне и сборной Испании". Но вторую часть контракта Месси не исполнил и отказал сборной Испании, тем самым служил только Барселоне, а за нарушение магического контракта ему было не видать трофея с Аргентиной до тех пор пока не закончился срок этого волшебного контракта. Хогвартс вам не шутки.
+9
-4
+5
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Fox_Mulder_12
«Я бы сказал ему, что его ждет нечто экстраординарное, нечто такое, чего он и представить себе не мог.«

8:2 от Баварии. Лео с чувством юмора)
+4
-10
-6
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