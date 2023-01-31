ответил на вопрос о том, что сказал бы самому себе времен «Барселоны».

«Я бы сказал ему, что его ждет нечто экстраординарное, нечто такое, чего он и представить себе не мог. Что у него будет прекрасный путь, с трудными моментами, которые ему придется преодолеть, но он никогда не откажется от своей мечты, и поэтому в конце концов он получит желанную награду.

И что будет счастливый конец, как если бы это был фильм», – сказал нападающий « » в эфире Urbana Play.