Месси о том, что сказал бы самому себе времен «Барсы»: «Что он никогда не откажется от своей мечты и получит желанную награду. И что будет счастливый конец, как в фильме»
Лионель Месси ответил на вопрос о том, что сказал бы самому себе времен «Барселоны».
«Я бы сказал ему, что его ждет нечто экстраординарное, нечто такое, чего он и представить себе не мог. Что у него будет прекрасный путь, с трудными моментами, которые ему придется преодолеть, но он никогда не откажется от своей мечты, и поэтому в конце концов он получит желанную награду.
И что будет счастливый конец, как если бы это был фильм», – сказал нападающий «ПСЖ» в эфире Urbana Play.
Ты бы написал про чувство юмора и 0:5 от Менхенгладбаха и 0:6 от сборной Испании и о двух подряд выдетах из групп ЧМ?
Просто интересно, как эта работает на ветках спортса?)
Он выиграл самый главный, самый статусный, самый значимый трофей - ЧМ.
А кто то оказался лузером из аль насры.
История футбола оказалась справедливой.
Парижане сами не сказали ни слова про судейство после матча , так как понимали как знатно обделались. Приехали на заказ не проиграть со счетом 6:1 или 0:5 , но умудрились именно так и влететь. Причём, как минимум 5 мячей получили по всем правилам , про пенальти на Суаресе можете спорить сколько угодно, но такие пенальти даже во времена ВАР иногда ставят.
Команде, которую весь первый тайм практически не выпускали из своей штрафной площади --- нет смысла ныть о несправедливости...и сами Парижане это прекрасно понимали и не ныли в интервью и прессе , признав что уступили по делу
А то от других хочешь адекватности, но сам то на себя посмотри?)
Ты сюда Алвеса не путай . Это отдельная история . 😆
А твой кумир дал интервью Пирсу и воткнул нож в спину клубу ,который сделал его звездой
Подумай над этим :)
Обставил все так, что Месси вынужден был уйти, что явилось спусковым механизмом другого Месси - лидера, вожака, бойца, который вышел из зоны комфорта и обрел себя в совершенно ином виде. Как итог затащил сначала Континентальный турнир с Аргентиной а потом покорил самую главную вершину в футболе и во всем спорте - ЧМ.
Король.
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8:2 от Баварии. Лео с чувством юмора)