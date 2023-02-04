Месси набрал 10+10 за чемпионат впервые за три года и в 13-й раз за карьеру
Форвард Лионель Месси в 13-й раз за карьеру набрал за чемпионат 10 голов и 10 ассистов.
35-летний футболист «ПСЖ» отметился забитым мячом в матче с «Тулузой» (2:1, второй тайм) в 19-м туре Лиги 1.
Аргентинцу удалось набрать минимум 10+10 впервые с сезона-2019/20 – тогда он, выступая за «Барселону», забил в Ла Лиге 25 голов и отдал 23 результативные передачи. Перед этим Месси набирал по 10 мячей и 10 голевых передач каждый год начиная с сезона-2009/10.
Подробно со статистикой Лионеля можно ознакомиться здесь.
Это просто что-то невероятное
Лео так и не нашел себе ровню
Такой шедевр был бы
The king 👑 Leo