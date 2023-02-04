Месси набрал 10+10 за чемпионат впервые за три года и в 13-й раз за карьеру

Теги ПСЖ Тулуза Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Форвард Лионель Месси в 13-й раз за карьеру набрал за чемпионат 10 голов и 10 ассистов.

35-летний футболист «ПСЖ» отметился забитым мячом в матче с «Тулузой» (2:1, второй тайм) в 19-м туре Лиги 1.

Аргентинцу удалось набрать минимум 10+10 впервые с сезона-2019/20 – тогда он, выступая за «Барселону», забил в Ла Лиге 25 голов и отдал 23 результативные передачи. Перед этим Месси набирал по 10 мячей и 10 голевых передач каждый год начиная с сезона-2009/10.

Подробно со статистикой Лионеля можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий

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Экспертное мнение
Ответ Alexander Prokofyev
Когда у тебя на подмоге Неймар с Мбаппе, тут и Дзюба такую стату наберет. Не впечатляет
Дзюба и без подмоги забивал в плей-офф ЧМ. А вот у К.Роналду 0+0 даже играя с таким топарями как Фигу, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Деку, Нани, Моутиньо, Мейрелеш, Манише...
+3
0
+3
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Alexander Prokofyev
Ответ Hella black
На рукаве формы ПСЖ написано GOAT,все мы прекрасно понимаем что это не просто буквы ! The king 👑 Leo
Gays Of All Teams
0
-3
-3
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Совесть Черданцева
58 минут на одно результативное действие...
Это просто что-то невероятное
+3
0
+3
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Alexander Prokofyev
Ответ Семен Войнов
Вот это реально показатель ! А не боевая ничья с командой бедуинского чемпионата))))
Месси вообще еще ничего не показал в бедуинском чемпионате.
+2
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Пирс Морган
А Аль-Кебабу он забивал? Вот и все
+3
0
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Alexander Prokofyev
Когда у тебя на подмоге Неймар с Мбаппе, тут и Дзюба такую стату наберет. Не впечатляет
0
-7
-7
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Семен Войнов
Вот это реально показатель ! А не боевая ничья с командой бедуинского чемпионата))))
А показал ли он жилы на своей шее? То-то же😤
+3
0
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relax4076
Типичный GOAT
+1
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Дмитрий Гудков
Ответ Мгер Цолакян
6 (8) обводок и 7 ключевых передач в сегодняшнем матче. У него уже как минимум должно было быть 15 голевых, если бы партнёры реализовали свои моменты.
Посмотрите в лч такую статистику
Лео так и не нашел себе ровню
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-2
-2
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Muhammad Juraev
Не 1 гол с игры за 8 месяцев, но тоже сойдёт!
+2
0
+2
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Фанат Лионеля Месси
Жаль ,что в конце в штангу попал
Такой шедевр был бы
+10
0
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Remix
Удивляться уже давно ничего .Это Месси.
+1
0
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aleex main
он просто прошел эту игру
+4
-1
+3
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Мгер Цолакян
6 (8) обводок и 7 ключевых передач в сегодняшнем матче. У него уже как минимум должно было быть 15 голевых, если бы партнёры реализовали свои моменты.
+7
0
+7
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cektor
Не лига буддистов конечно , но тоже не плохо.
+6
0
+6
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Oleg
В 35 лет стал Чемпионом Мира, проведя великий турнир и официально став GOAT, так еще и на расслабоне ПСЖ тащит)
+9
-1
+8
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rigobersong
И опять штанга, как же не везет Месси:))
+20
-1
+19
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Hella black
На рукаве формы ПСЖ написано GOAT,все мы прекрасно понимаем что это не просто буквы !
The king 👑 Leo
+14
-2
+12
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Семен Войнов
Вот это реально показатель ! А не боевая ничья с командой бедуинского чемпионата))))
+29
-3
+26
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Heisenberg
Гоэт делает свое обычное дело.
+2
-1
+1
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Фанат Лионеля Месси
И это в 35 :)
+4
-3
+1
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