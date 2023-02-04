Шоумен Стиллавин о призыве Канчельскиса уважать мнение Кокорина: «Настоящая диверсия, разрушающая мозги. Не каждый высер – это «мнение», которое нужно уважать»
Сергей Стиллавин раскритиковал Андрея Канчельскиса за поддержку Александра Кокорина.
«Все-таки нашелся человек, который одобрил слова Кокорина о том, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме».
Это уроженец Украинской ССР, футболист Канчельскис, который с 1999 года имеет британское гражданство.
«У каждого свое мнение, его надо уважать» – заявил Андрей Антанасович.
Вот здесь, друзья мои, и кроется самая настоящая диверсия, разрушающая мозги: оказывается, надо уважать «мнение» любого, кто брякнул что-то, не проконсультировавшись с [лечащими] специалистами.
Нет, уважаемый сэр Канчельскис! Не каждый высер является тем «мнением», которое нужно воспринимать с уважением.
И далеко не любое высказывание мы можем принять за «мнение», ведь «мнением» обыватель привык называть свои пустые фантазии, не основанные ни на каких фактах и доказательствах.
Искренне жаль, что необходимость совершить уголовное преступление для становления мужчиной не очевидный для Канчельскиса бред», – написал радиоведущий и шоумен в своем телеграм-канале.
Включаю радио «Маяк» .
Идти собрался в туалет,
Вдруг слышу: говорит остряк!
И разговор его забавен,
и голос громкий, неспокойный.
утром в выходные по телевизору мультики ждешь
в будни Бачинского со Стиллавиным на радио максимум