Шоумен Стиллавин о призыве Канчельскиса уважать мнение Кокорина: «Настоящая диверсия, разрушающая мозги. Не каждый высер – это «мнение», которое нужно уважать»

Сергей Стиллавин раскритиковал за поддержку .

«Все-таки нашелся человек, который одобрил слова Кокорина о том, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме».

Это уроженец Украинской ССР, футболист Канчельскис, который с 1999 года имеет британское гражданство.

«У каждого свое мнение, его надо уважать» – заявил Андрей Антанасович.

Вот здесь, друзья мои, и кроется самая настоящая диверсия, разрушающая мозги: оказывается, надо уважать «мнение» любого, кто брякнул что-то, не проконсультировавшись с [лечащими] специалистами.

Нет, уважаемый сэр Канчельскис! Не каждый высер является тем «мнением», которое нужно воспринимать с уважением.

И далеко не любое высказывание мы можем принять за «мнение», ведь «мнением» обыватель привык называть свои пустые фантазии, не основанные ни на каких фактах и доказательствах.

Искренне жаль, что необходимость совершить уголовное преступление для становления мужчиной не очевидный для Канчельскиса бред», – написал радиоведущий и шоумен в своем телеграм-канале.