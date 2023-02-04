Шоумен Стиллавин о призыве Канчельскиса уважать мнение Кокорина: «Настоящая диверсия, разрушающая мозги. Не каждый высер – это «мнение», которое нужно уважать»

Теги высшая лига Кипр Арис Лимасол Андрей Канчельскис Александр Кокорин брань Сергей Стиллавин Футбол

Сергей Стиллавин раскритиковал Андрея Канчельскиса за поддержку Александра Кокорина.

«Все-таки нашелся человек, который одобрил слова Кокорина о том, что «каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме».

Это уроженец Украинской ССР, футболист Канчельскис, который с 1999 года имеет британское гражданство.

«У каждого свое мнение, его надо уважать» – заявил Андрей Антанасович.

Вот здесь, друзья мои, и кроется самая настоящая диверсия, разрушающая мозги: оказывается, надо уважать «мнение» любого, кто брякнул что-то, не проконсультировавшись с [лечащими] специалистами.

Нет, уважаемый сэр Канчельскис! Не каждый высер является тем «мнением», которое нужно воспринимать с уважением.

И далеко не любое высказывание мы можем принять за «мнение», ведь «мнением» обыватель привык называть свои пустые фантазии, не основанные ни на каких фактах и доказательствах.

Искренне жаль, что необходимость совершить уголовное преступление для становления мужчиной не очевидный для Канчельскиса бред», – написал радиоведущий и шоумен в своем телеграм-канале.

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9 комментариев

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ASH11
Ответ igls54
Бачинский со Стиллавиным всегда подкалывали Свету Зейналову, но по-доброму. А тут просто перепись идиотов, над которыми и стебаться неловко
И ежу понятно, что все это было наигранно. Собственно, как представилась возможность, они все свалили с этого шоу.
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Pb-SE
Конечно же, надо упомянуть, что оппонент из Украины.
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Rinat Khudayberdin
Ответ ASH11
Ну да, и справедливости ради, Стиллавин со своим товарищем на тот момент выдавали высеры в прямом эфире, не хуже кокоринских. Кто знает, тот помнит.
бывало и хлеще😃😃
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HK Traktor
Стиллавин один из лучших радиоведущих, всегда слушаю его с удовольствием.
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ASH11
Ответ Rinat Khudayberdin
детство утром в выходные по телевизору мультики ждешь в будни Бачинского со Стиллавиным на радио максимум
Ну да, и справедливости ради, Стиллавин со своим товарищем на тот момент выдавали высеры в прямом эфире, не хуже кокоринских. Кто знает, тот помнит.
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Проснулся, настроения нет.
Включаю радио «Маяк» .
Идти собрался в туалет,
Вдруг слышу: говорит остряк!
И разговор его забавен,
и голос громкий, неспокойный.
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Rinat Khudayberdin
детство
утром в выходные по телевизору мультики ждешь
в будни Бачинского со Стиллавиным на радио максимум
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igls54
Бачинский со Стиллавиным всегда подкалывали Свету Зейналову, но по-доброму. А тут просто перепись идиотов, над которыми и стебаться неловко
+3
-2
+1
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Ебздрогыч
Интересно, что о словах Кокорина думает Бузова или Гузеева? Думаю, мы скоро это узнаем
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