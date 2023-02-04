Энцо о дебюте за «Челси» против «Фулхэма»: «Очень рад. Но результат не тот, которого мы хотели»

Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия Энцо Фернандес Футбол

Энцо Фернандес высказался о своем дебюте за «Челси».

«Челси» вчера сыграл вничью с «Фулхэмом» (0:0), Энцо вышел с первых минут.

«Очень доволен усилиями команды. Получился не тот результат, которого мы хотели, но давайте продолжать работать, чтобы стать лучше.

Спасибо болельщикам за прием и поддержку вчера вечером. Я очень рад своему дебюту на «Стэмфорд Бридж» и тому, что стал «синим», – написал аргентинец в соцсетях.

Говорят, из-за Энцо чуть не подрались боссы клубов, а сам он угрожал публично атаковать «Бенфику». Уже дебютировал в «Челси»  

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5 комментариев

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Андрей Andrey
Челси с таким составом не выигрывает)) а что делать Юргену у которого пол команды в лазарете ))
0
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Акира_1
Ответ Бухгалтер2021
какой то чемпион мира не настоящий
К нему то какие претензии? Нормальный дебют же
+1
0
+1
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Пирс Морган
Ну хотя бы красную не получил в дебюте, уже хорошо
0
-2
-2
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DolJun
результаты - дело времени. сейчас хотя бы с основным составом определиться
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
какой то чемпион мира не настоящий
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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