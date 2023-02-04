Энцо о дебюте за «Челси» против «Фулхэма»: «Очень рад. Но результат не тот, которого мы хотели»

высказался о своем дебюте за «Челси».

«Челси» вчера сыграл вничью с « » (0:0), Энцо вышел с первых минут.

«Очень доволен усилиями команды. Получился не тот результат, которого мы хотели, но давайте продолжать работать, чтобы стать лучше.

Спасибо болельщикам за прием и поддержку вчера вечером. Я очень рад своему дебюту на «Стэмфорд Бридж» и тому, что стал «синим», – написал аргентинец в соцсетях.

Говорят, из-за Энцо чуть не подрались боссы клубов, а сам он угрожал публично атаковать «Бенфику». Уже дебютировал в «Челси»