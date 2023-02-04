«Энцо делает все как по учебнику. Самое большое преступление в футболе – отдать мяч сопернику, и это единственное, чего он не делает никогда». Пирс о новичке «Челси»
Стюарта Пирса впечатлила игра Энцо Фернандеса в дебютном матче за «Челси».
Полузащитник перешел в лондонский клуб из «Бенфики» перед закрытием зимнего трансферного окна. Он дебютировал за «синих» в матче против «Фулхэма» (0:0).
«Фернандес проделал выдающуюся работу с мячом. Он был ничем не хуже всех остальных на поле, это точно.
Он делает все как по учебнику. Когда ты смотришь под таким углом [как комментатор], ты видишь, что должен делать игрок и куда он должен отдавать пас, и он делает все как по учебнику.
Самое большое преступление в футболе – это отдать мяч сопернику, и это единственное, чего он не делает никогда. У меня такое чувство, что в клубном магазине его футболки будут распроданы очень быстро», – сказал экс-игрок сборной Англии.
По передачам был хуже, по ключевым передачам хуже, по отборам и перехватам хуже, по тоталу единоборств тоже уступал, по возврату владения также был хуже
Джуд рвал только сборные ,которые намного слабее Англии,попалась первая топ сборная и сразу домой