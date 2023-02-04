«Энцо делает все как по учебнику. Самое большое преступление в футболе – отдать мяч сопернику, и это единственное, чего он не делает никогда». Пирс о новичке «Челси»

Теги Челси Стюарт Пирс премьер-лига Англия Энцо Фернандес Футбол

Стюарта Пирса впечатлила игра Энцо Фернандеса в дебютном матче за «Челси». 

Полузащитник перешел в лондонский клуб из «Бенфики» перед закрытием зимнего трансферного окна. Он дебютировал за «синих» в матче против «Фулхэма» (0:0).

«Фернандес проделал выдающуюся работу с мячом. Он был ничем не хуже всех остальных на поле, это точно. 

Он делает все как по учебнику. Когда ты смотришь под таким углом [как комментатор], ты видишь, что должен делать игрок и куда он должен отдавать пас, и он делает все как по учебнику.

Самое большое преступление в футболе – это отдать мяч сопернику, и это единственное, чего он не делает никогда. У меня такое чувство, что в клубном магазине его футболки будут распроданы очень быстро», – сказал экс-игрок сборной Англии.

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15 комментариев

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QWertY
Ответ Фанат Лионеля Месси
Ну ,Энцо забрал награду лучшего игрока ЧМ до 21 и уехал с золотом Джуд рвал только сборные ,которые намного слабее Англии,попалась первая топ сборная и сразу домой
А че там по индивидуальным скиллам? Где он был лучше Беллингема?
По передачам был хуже, по ключевым передачам хуже, по отборам и перехватам хуже, по тоталу единоборств тоже уступал, по возврату владения также был хуже
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Акира_1
Ответ Эразм
По учебнику, это значит читаемо, это худшее из того, что характеризует футболиста, а вчера Челси был просто мертвым.
А к Энцо какие претензии? Он центральный полузащитник, для которого важна цепкость и надёжность. К нему вчера вопросов нет, даже его один удар издалека был её хуже мучений Хаверца.
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Joseph_Zel
Ответ rigobersong
На дистанции Энцо пока никто не видел, так что не стал бы им восхищаться, но то что из всего сбора который челси купил на 600 лямов это лучшая покупка, это очевидно:))
Бадяшиль тоже хороший уровень показывает. Насчет остальных пока есть воросы.
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Фанат Лионеля Месси
Ответ QWertY
Он по всем параметрам был хуже Джуда на ЧМ. Назови хоть один пункт, в котором в индивидуальном плане Фернандес был лучше англичанина!?
Ну ,Энцо забрал награду лучшего игрока ЧМ до 21 и уехал с золотом
Джуд рвал только сборные ,которые намного слабее Англии,попалась первая топ сборная и сразу домой
+3
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+2
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Shuller18
Ответ Эразм
По учебнику, это значит читаемо, это худшее из того, что характеризует футболиста, а вчера Челси был просто мертвым.
А Жоржиньо сильно креативил?)
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Эразм
По учебнику, это значит читаемо, это худшее из того, что характеризует футболиста, а вчера Челси был просто мертвым.
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QWertY
Ответ <~Inter~>
В ЛЧ и на ЧМ он показал себя ничем не хуже Беллингема. Про дистанцию тяжело говорить, так как-то мало кто следит за португальской и аргентинской лигой, но в клубах должны быть скауты которые изучали и эти этапы карьеры Энцо
Он по всем параметрам был хуже Джуда на ЧМ. Назови хоть один пункт, в котором в индивидуальном плане Фернандес был лучше англичанина!?
0
-4
-4
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<~Inter~>
Ответ rigobersong
На дистанции Энцо пока никто не видел, так что не стал бы им восхищаться, но то что из всего сбора который челси купил на 600 лямов это лучшая покупка, это очевидно:))
В ЛЧ и на ЧМ он показал себя ничем не хуже Беллингема. Про дистанцию тяжело говорить, так как-то мало кто следит за португальской и аргентинской лигой, но в клубах должны быть скауты которые изучали и эти этапы карьеры Энцо
+3
-1
+2
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Vlad Emelin
Ответ Барсик Юрана
Уже сейчас можно говорить, что Энцо круче пикового Кроса 👍🏿
Да что уж там Кросса, самого Зобнина
+11
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Wekil Halylow
Лучший их худших
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Барсик Юрана
Уже сейчас можно говорить, что Энцо круче пикового Кроса 👍🏿
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-5
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Vlad Emelin
Для первого матча отыграл совсем не дурно, много точных пасов вперёд, хорош в отборе. Казалось, что во втором тайме игра от обороны строилась только через него.
+1
0
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rigobersong
На дистанции Энцо пока никто не видел, так что не стал бы им восхищаться, но то что из всего сбора который челси купил на 600 лямов это лучшая покупка, это очевидно:))
+6
-3
+3
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Sardor Abdujalilov
Ппц впечатлил😹
+1
0
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QWertY
Ну что ты Пирс, тут Должун давно определил его как середняка)
+1
-5
-4
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