«Энцо делает все как по учебнику. Самое большое преступление в футболе – отдать мяч сопернику, и это единственное, чего он не делает никогда». Пирс о новичке «Челси»

впечатлила игра в дебютном матче за « ».

Полузащитник перешел в лондонский клуб из «Бенфики» перед закрытием зимнего трансферного окна. Он дебютировал за «синих» в матче против «Фулхэма» (0:0).

«Фернандес проделал выдающуюся работу с мячом. Он был ничем не хуже всех остальных на поле, это точно.

Он делает все как по учебнику. Когда ты смотришь под таким углом [как комментатор], ты видишь, что должен делать игрок и куда он должен отдавать пас, и он делает все как по учебнику.

Самое большое преступление в футболе – это отдать мяч сопернику, и это единственное, чего он не делает никогда. У меня такое чувство, что в клубном магазине его футболки будут распроданы очень быстро», – сказал экс-игрок сборной Англии.