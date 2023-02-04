Роднина о словах Кокорина про тюрьму: «Если одному помогает выговор, другому – угол, травма, авария, тогда есть и те, кому нужно и посидеть, наверное»

Ирина Роднина прокомментировала слова про тюрьму.

31-летний футболист « » ранее заявил, что каждый нормальный мужчина должен отбыть срок в тюрьме.

«У нас не так много спортсменов, которые отсидели в тюрьме, тем более в современное время. Если одну помогает выговор, другому – угол, третьему – травма, четвертому – авария, тогда есть и такие, которым нужно и в тюрьме посидеть, наверное. Считаю, это изначально неправильно.

В спорте есть фэйр-плей – честная игра и проявление уважение. Это клятва на Олимпийских играх. Но если он этого не понимает, тогда горбатого и могила не исправит – говоря про его слова, связанные с тюрьмой.

Великие футболисты – Симонян и другие, а не Кокорин, поэтому не кидайтесь терминами», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы.

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял

«Пещерная глупость». Цитату Кокорина о пользе тюрьмы разнесли Уткин, Нагучев и другие