Роднина о словах Кокорина про тюрьму: «Если одному помогает выговор, другому – угол, травма, авария, тогда есть и те, кому нужно и посидеть, наверное»
Ирина Роднина прокомментировала слова Александра Кокорина про тюрьму.
31-летний футболист «Ариса» ранее заявил, что каждый нормальный мужчина должен отбыть срок в тюрьме.
«У нас не так много спортсменов, которые отсидели в тюрьме, тем более в современное время. Если одну помогает выговор, другому – угол, третьему – травма, четвертому – авария, тогда есть и такие, которым нужно и в тюрьме посидеть, наверное. Считаю, это изначально неправильно.
В спорте есть фэйр-плей – честная игра и проявление уважение. Это клятва на Олимпийских играх. Но если он этого не понимает, тогда горбатого и могила не исправит – говоря про его слова, связанные с тюрьмой.
Великие футболисты – Симонян и другие, а не Кокорин, поэтому не кидайтесь терминами», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы.
Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял
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-видать некоторые не знают где лучше сидеть в госдуме или в тюрьме
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