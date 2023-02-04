Роднина о словах Кокорина про тюрьму: «Если одному помогает выговор, другому – угол, травма, авария, тогда есть и те, кому нужно и посидеть, наверное»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Ирина Роднина Государственная дума Александр Кокорин Политика Футбол

Ирина Роднина прокомментировала слова Александра Кокорина про тюрьму.

31-летний футболист «Ариса» ранее заявил, что каждый нормальный мужчина должен отбыть срок в тюрьме.

«У нас не так много спортсменов, которые отсидели в тюрьме, тем более в современное время. Если одну помогает выговор, другому – угол, третьему – травма, четвертому – авария, тогда есть и такие, которым нужно и в тюрьме посидеть, наверное. Считаю, это изначально неправильно.

В спорте есть фэйр-плей – честная игра и проявление уважение. Это клятва на Олимпийских играх. Но если он этого не понимает, тогда горбатого и могила не исправит – говоря про его слова, связанные с тюрьмой.

Великие футболисты – Симонян и другие, а не Кокорин, поэтому не кидайтесь терминами», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы.

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял

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18 комментариев

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Kappa Pride
Ответ Bartez1986
многим коллегам Родниной по госдуре не мешало бы посидеть, наверное
Да и самой Родниной, в том числе
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.ru
Ответ chili
Лень в вики заходить - у Родниной образования какое, кто знает?
высшее специфическое...
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Рагим Гиримов
кто такой этот великий футболист Симонян? где играл?
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JL JL
Я еще помню как загребли Эдика Стрельцова. Тогда это было странно, неожиданно. Подробностей вообще не было. А, что сейчас? Раз и готово. Все и вся, и, футболисты, и, фигуристы могут загреметь под фанфары. Даже ни за что.
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Recreated
Ответ Bartez1986
многим коллегам Родниной по госдуре не мешало бы посидеть, наверное
...И есть реально за что.
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chili
Лень в вики заходить - у Родниной образования какое, кто знает?
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Recreated
Просто я тоже дура!
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Hong Kil
Конечно депутаты и чиновники возбудились. Как это, ударил чиновника стулом и не раскаялся. Благо, что электорат, науськанный депутатами подтянулся и клеймит Кокорина. Вот точно, народ и партия едины!
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TheSportNik
Трудно представить Кокорина в углу, там он целыми днями был на улице один, матери было не до него, прокорми двух детей одной, потом отчим появился.
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Winterburn
Кокорину и электрический стул не поможет
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Виктор Войнов
Но вот самому Кокорину явно не помогло. Надо бы повторить
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Barsa! bolshe chem klub
оооо... ответ депутата:
-видать некоторые не знают где лучше сидеть в госдуме или в тюрьме
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remontada
Нормально так Саня трафик спорт-ресурсам накрутил. Надо этого блаженого почаще на перлы разводить.
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Buharoid
Тебе бы тоже не помешало.
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Bartez1986
многим коллегам Родниной по госдуре не мешало бы посидеть, наверное
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Alex1005
Как уже тошнит от этой темы
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А депутатом что-нибудь помогает?
Живут одним страхом: "лишиться доверия" самизнаетекого
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igls54
Бабуля снесла яйцо
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