Журова о возможном бойкоте Украиной Олимпиады-2024: «Обратиться к ним, конечно, можно, но они эти призывы, думаю, даже не будут рассматривать»

Теги Светлана Журова Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 НОК Украины Руслан Малиновский Александр Головин Политика Коньки/шорт-трек

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала призыв главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова к НОК Украины отказаться от идеи бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян.

«Украинцы не хотят, чтобы мы были там в принципе. Мы для них сейчас вообще не спортсмены. Взять хотя бы то, что случилось с футболистом Русланом Малиновским, который пожал руку Александру Головину. Украинцы Малиновского уже анафеме предали, он теперь оправдывается.

Спортсмены могут быть не согласны с позицией властей, но они об этом не скажут. Когда травля начинается, к ней подключаются другие. Поздняков правильно делает, обратиться к ним, конечно, можно, но они эти призывы, думаю, даже не будут рассматривать», – сказала Журова.

Глава ОКР: «Попытки бойкота Олимпиад никогда не приводили к успеху страны, которая их принимала. Призываем украинских коллег отказаться от подобной практики»

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