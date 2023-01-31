Журова о возможном бойкоте Украиной Олимпиады-2024: «Обратиться к ним, конечно, можно, но они эти призывы, думаю, даже не будут рассматривать»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала призыв главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова к отказаться от идеи бойкота Олимпиады-2024 в случае допуска россиян.

«Украинцы не хотят, чтобы мы были там в принципе. Мы для них сейчас вообще не спортсмены. Взять хотя бы то, что случилось с футболистом Русланом Малиновским, который пожал руку Александру Головину. Украинцы Малиновского уже анафеме предали, он теперь оправдывается.

Спортсмены могут быть не согласны с позицией властей, но они об этом не скажут. Когда травля начинается, к ней подключаются другие. Поздняков правильно делает, обратиться к ним, конечно, можно, но они эти призывы, думаю, даже не будут рассматривать», – сказала Журова.

Глава ОКР: «Попытки бойкота Олимпиад никогда не приводили к успеху страны, которая их принимала. Призываем украинских коллег отказаться от подобной практики»