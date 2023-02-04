Анчелотти недоволен плотностью календаря «Реала»: «Физиотерапевты важнее тренера сейчас. Молитвы тоже придутся кстати»

недоволен плотностью календаря.

Тренер « » выразил недовольство перед матчем с «Мальоркой», который состоится в воскресенье – почти через 3 дня после игры с «Валенсией».

«Мы не рады. Я не думаю, что это правильно, что мы играем менее чем через 72 часа. Неправильно, что мы играем завтра в 14:00. Мы сделаем это, потому что должны.

[В таких обстоятельствах] ты больше работаешь над восстановлением, чем над физикой. Времени на тренировки почти нет.

Мы концентрируемся на оценке усталости, поэтому работа физиотерапевтов сейчас важнее, чем работа тренера. А если вы католик, то молитвы придутся как нельзя кстати», – сказал Анчелотти.