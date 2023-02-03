Анчелотти о Камавинга на позиции левого защитника: «Ему это не по душе, но нам нравится»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Эдуардо Камавинга Футбол

Карло Анчелотти высказался об игре Эдуардо Камавинга.

Француз отыграл весь матч 17-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Валенсией» (2:0) на позиции левого защитника.

«Он всех нас удивил на позиции левого защитника. Он мне очень нравится. Алаба вернется в воскресенье, посмотрим. Команде легче играть в обороне благодаря его работе.

Камавинга очень мало играл на этой позиции, но он создает много опасности на половине поля соперника. И он также отрабатывает в обороне. Ему это не по душе, но нам нравится», – заявил главный тренер «Реала».

В текущем сезоне Ла Лиги Камавинга провел 19 матчей, в которых сделал один ассист. Его подробную статистику можно найти здесь.

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14 комментариев

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corazón blanco
Ответ Harut Hovsepyan
Он, видимо, изначально поставил себе цель, завоевать место в центре поля Реала, и когда ему говорят: "так ты стань ЛЗ и все - ты в старте", конечно же ему это не нравится. Мне бы тоже не понравилось: отбирают мечту, грубо говоря.
Уверен, что в будущем он вернётся на свою прежнюю позицию и не будут его переделывать в профильного латераля. Я лишь говорю о временной подмене и не понимаю, что ему не нравится, отлично же справляется на этой позиции.
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Геннадий Чеботарев
Ответ corazón blanco
Мне вчерашняя статистика его понравилась, просто топ 91% точный передач, 12 отборов, 10 выигранных дуэлей из 10-ти, 2 перехвата и 5 подборов мяча. Не знаю, чего ему не приносит удовольствие игра на левом фланге, получается очень здорово, да и в старте всегда находится)
В таком случае и Вальверде можно поставить пз,у него и там все тоже будет хорошо. Нам ведь не нужны игроки центра поля! У нас там нет проблем,ведь есть Модрич и Кроос!!!!
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Геннадий Чеботарев
Ответ Розовопопый пони
Алаба, с которым ныне играет Камавинга, в Баварии на той же позиции пригодился и стал отличным левым защитником. И на успешность карьеры такой перевод никак не повлиял. В таком молодом возрасте и если это в интересах команды, то можно потерпеть, думаю.
У него гораздо шире поненциал чем у лз.
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Розовопопый пони
Алаба, с которым ныне играет Камавинга, в Баварии на той же позиции пригодился и стал отличным левым защитником. И на успешность карьеры такой перевод никак не повлиял. В таком молодом возрасте и если это в интересах команды, то можно потерпеть, думаю.
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Harut Hovsepyan
Ответ corazón blanco
Мне вчерашняя статистика его понравилась, просто топ 91% точный передач, 12 отборов, 10 выигранных дуэлей из 10-ти, 2 перехвата и 5 подборов мяча. Не знаю, чего ему не приносит удовольствие игра на левом фланге, получается очень здорово, да и в старте всегда находится)
Он, видимо, изначально поставил себе цель, завоевать место в центре поля Реала, и когда ему говорят: "так ты стань ЛЗ и все - ты в старте", конечно же ему это не нравится. Мне бы тоже не понравилось: отбирают мечту, грубо говоря.
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Орa Алв
Ответ Harut Hovsepyan
Если добавить ко всему этому "улыбчивый, темнокожий, с кудрями и 12-ым номером на спине", то можно будет получить передоз от ностальгии!))
Гениально...
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Harut Hovsepyan
Ответ Орa Алв
Левый защитник который активен в штрафной площади соперника в каждой атаке и при этом не устаёт, всем это нравится)))
Если добавить ко всему этому "улыбчивый, темнокожий, с кудрями и 12-ым номером на спине", то можно будет получить передоз от ностальгии!))
+4
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+4
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corazón blanco
Ответ Arthurino
У Камы в среднем 12,8 отборов мяча и 8,2 выигранных единоборств за матч. Это лучший результат в Европе среди всех игроков! Бистяра!
Мне вчерашняя статистика его понравилась, просто топ 91% точный передач, 12 отборов, 10 выигранных дуэлей из 10-ти, 2 перехвата и 5 подборов мяча. Не знаю, чего ему не приносит удовольствие игра на левом фланге, получается очень здорово, да и в старте всегда находится)
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Arthurino
Ответ corazón blanco
Да вообще шикарно себя проявляет, приятно удивлен его игрой на не родной позиции, куда сильнее смотрится, чем профильный крайний защитник Менди.
У Камы в среднем 12,8 отборов мяча и 8,2 выигранных единоборств за матч. Это лучший результат в Европе среди всех игроков! Бистяра!
+4
0
+4
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Savarona25
А чем плохо стать вторым Марсело? Эффективным и в защите, и в атаке. Я про Камавинга слева подумал еще на ЧМ, когда он отлично отыграл. Все равно в ПЗ конкуренция большая и вакансий мало.
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Abil Alex
Молодой научится
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Орa Алв
Левый защитник который активен в штрафной площади соперника в каждой атаке и при этом не устаёт, всем это нравится)))
+3
0
+3
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corazón blanco
Да вообще шикарно себя проявляет, приятно удивлен его игрой на не родной позиции, куда сильнее смотрится, чем профильный крайний защитник Менди.
+16
0
+16
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bostonKG
Нам тоже)
0
0
0
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