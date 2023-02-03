Анчелотти о Камавинга на позиции левого защитника: «Ему это не по душе, но нам нравится»

высказался об игре .

Француз отыграл весь матч 17-го тура Ла Лиги между « » и «Валенсией» (2:0) на позиции левого защитника.

«Он всех нас удивил на позиции левого защитника. Он мне очень нравится. Алаба вернется в воскресенье, посмотрим. Команде легче играть в обороне благодаря его работе.

Камавинга очень мало играл на этой позиции, но он создает много опасности на половине поля соперника. И он также отрабатывает в обороне. Ему это не по душе, но нам нравится», – заявил главный тренер «Реала».

В текущем сезоне Ла Лиги Камавинга провел 19 матчей, в которых сделал один ассист. Его подробную статистику можно найти здесь.