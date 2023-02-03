«Реал» с 2008-го не уступает «Валенсии» дома и с общим счетом 13:1 обыграл ее в последних 5 матчах

«Реал» одержал над «Валенсией» пятую победу подряд на своем поле.

Команда Карло Анчелотти выиграла со счетом 2:0 в перенесенном матче 17-го тура .

В последний раз мадридцы теряли очки в домашней игре с «Валенсией» 27 августа 2017 года. С тех пор у них 5 побед с общим счетом 13:1.

« » не обыгрывает « » в Мадриде с 23 марта 2008 года.

С учетом матчей против других мадридских клубов этой команде не удается победить в столице Испании в рамках чемпионата с 2013 года – у нее 8 ничьих и 17 поражений.