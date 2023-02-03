«Реал» с 2008-го не уступает «Валенсии» дома и с общим счетом 13:1 обыграл ее в последних 5 матчах

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Сантьяго Бернабеу Футбол

«Реал» одержал над «Валенсией» пятую победу подряд на своем поле.

Команда Карло Анчелотти выиграла со счетом 2:0 в перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги.

В последний раз мадридцы теряли очки в домашней игре с «Валенсией» 27 августа 2017 года. С тех пор у них 5 побед с общим счетом 13:1.

«Валенсия» не обыгрывает «Реал» в Мадриде с 23 марта 2008 года.

С учетом матчей против других мадридских клубов этой команде не удается победить в столице Испании в рамках чемпионата с 2013 года – у нее 8 ничьих и 17 поражений.

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3 комментария

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белошип
Кста,у Реала и на тренировочном спотифае хорошая статистика)
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MADRiD_00
Хорошая серия) Hala Madrid!
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rigobersong
А когда-то Валенсия была топ клубом:) Жаль развалили прекрасную команду:)
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