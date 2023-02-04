Нигерийский бизнесмен хочет купить «Шеффилд Юнайтед» за 90 млн фунтов. Состояние Ммобуози – свыше 7 млрд фунтов
Нигерийский бизнесмен заинтересован в приобретении «Шеффилд Юнайтед».
Как сообщает Daily Mail, Дози Ммобуози намерен в ближайшие недели закрыть сделку по покупке клуба Чемпионшипа за 90 миллионов фунтов. Он обязался осуществлять отсроченные выплаты «Шеффилда» – в частности, по трансферам Райна Брюстера и Сандера Берге.
В настоящий момент на клуб на клуб наложен запрет на трансферы из-за невыполнений обязательств по этим выплатам.
Ммобуози – нигерийский предприниматель. В 2001 году он основал агрофинтехкомпанию под названием Tingo Mobile PLC, цель которой – помочь фермерам управлять своими продажами с помощью смартфонов.
После успеха этого бизнеса он разработал и запустил первое в Нигерии решение для SMS-банкинга под названием Flashmecash, которое позже было продано лондонской компании FMCB.
В 2021 году он создал свой фонд Dozy Mmobuosi Foundation, целью которого является «содействие прогрессу Африки и создание среды, в которой африканцы могут процветать». Деятельность фонда сосредоточена на улучшении образования, предпринимательства, здравоохранения и развитии информационных технологий в Нигерии.
По данным The Times, состояние Ммобуози превышает 7 миллиардов фунтов.
«Шеффилд Юнайтед» сейчас принадлежит принцу Саудовской Аравии Абдалле ибн Мусаиду Аль Сауду.
И на тебя напали минусами?
Интересно, они так хотят правду не читать и не слышать, что минусубт все подряд))))))
Хозяева требуют.
Но думаю, это боты Спортса.
Ведь ирония скрытая у нас.
Это редакция может стараться.Больше некому.
Это боты.
Человек таким недалеком быть не может.
))))))
Наод минусует за СВОИХ ХОЗЯЕВ.
Быть рабом?
Кое-кто не хочет.
Про наркоманов, донаты - это вообще в лес, тут придётся мне, тебе, недалёкому, расписывать длинный текст, но мне лень, право.
Во-вторых, Африканский континент и так получает много донатов, начиная от различных ассоциаций, заканчивая всякими звёздами особенно от тех кто связан с Юнисеф.
В третьих, возможно этот человек и так помогает благотворительностью многим людям, не все же 7 млрд ему отдать, людям- которые во многом бездельники, наркоманы и преступники
Хотя у шоколадных на это иммунитет
Как всё меняется в нашем мире 😊
Если Нигерия начнет войну против Нигера, то его деньги арестуют, отнимать, в лучших традициях.
Потом, чтобы вернуть поставят условия, отказаться от страны.