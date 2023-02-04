Нигерийский бизнесмен хочет купить «Шеффилд Юнайтед» за 90 млн фунтов. Состояние Ммобуози – свыше 7 млрд фунтов

Теги Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия бизнес чемпионшип деньги Футбол

Нигерийский бизнесмен заинтересован в приобретении «Шеффилд Юнайтед». 

Как сообщает Daily Mail, Дози Ммобуози намерен в ближайшие недели закрыть сделку по покупке клуба Чемпионшипа за 90 миллионов фунтов. Он обязался осуществлять отсроченные выплаты «Шеффилда» – в частности, по трансферам Райна Брюстера и Сандера Берге.

В настоящий момент на клуб на клуб наложен запрет на трансферы из-за невыполнений обязательств по этим выплатам. 

Ммобуози – нигерийский предприниматель. В 2001 году он основал агрофинтехкомпанию под названием Tingo Mobile PLC, цель которой – помочь фермерам управлять своими продажами с помощью смартфонов.

После успеха этого бизнеса он разработал и запустил первое в Нигерии решение для SMS-банкинга под названием Flashmecash, которое позже было продано лондонской компании FMCB.

В 2021 году он создал свой фонд Dozy Mmobuosi Foundation, целью которого является «содействие прогрессу Африки и создание среды, в которой африканцы могут процветать». Деятельность фонда сосредоточена на улучшении образования, предпринимательства, здравоохранения и развитии информационных технологий в Нигерии.

По данным The Times, состояние Ммобуози превышает 7 миллиардов фунтов.

«Шеффилд Юнайтед» сейчас принадлежит принцу Саудовской Аравии Абдалле ибн Мусаиду Аль Сауду.

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21 комментарий

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LifeSpartak
Нигерийский бизнесмен..Звучит как камбоджийские вареники!
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А.Э.РАСИМ
Ответ Юрий Кечко
Ещё и в расизме обвинят если скажет Нигер на людях Хотя у шоколадных на это иммунитет
Согласен.
И на тебя напали минусами?
Интересно, они так хотят правду не читать и не слышать, что минусубт все подряд))))))
Хозяева требуют.
Но думаю, это боты Спортса.
Ведь ирония скрытая у нас.
Это редакция может стараться.Больше некому.
Это боты.
Человек таким недалеком быть не может.
))))))
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mancity111
Ответ Edwin_Hubble
Красава, взял и передернул все, что я сказал, ещё соуса добавил сверху своим. Передёргивать любишь? Я написал, что напрашивается, я не осуждал, не утверждал, не указывал и не просил его так сделать, о чем ты мне пишешь? Еще бОльшая дикость в том, что «7 млрд отдать людям» - где я это написал или даже намекнул? Ты внимательно читал мой пост? Перечитай, а не дёргай, может, и увидишь про те самые 90 млн, о которых я написал. На 7 млрд можешь дёрнуть в уединении, мне-то зачем это писать?) Про наркоманов, донаты - это вообще в лес, тут придётся мне, тебе, недалёкому, расписывать длинный текст, но мне лень, право.
Ты дурак
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А.Э.РАСИМ
Ответ А.Э.РАСИМ
Думаю, ему этого делать нельзя. Если Нигерия начнет войну против Нигера, то его деньги арестуют, отнимать, в лучших традициях. Потом, чтобы вернуть поставят условия, отказаться от страны.
Мне нравятся минусы под комментарии этим.

Наод минусует за СВОИХ ХОЗЯЕВ.
Быть рабом?

Кое-кто не хочет.
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.ru
миллиардерам впору уже новый фонд создавать... Фонд содействия прогрессу Англии и создание среды в которой англичане могут процветать
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Edwin_Hubble
Ответ Yuri Ten
Ну во-первых, это ему решать куда тратить свои деньги. Во-вторых, Африканский континент и так получает много донатов, начиная от различных ассоциаций, заканчивая всякими звёздами особенно от тех кто связан с Юнисеф. В третьих, возможно этот человек и так помогает благотворительностью многим людям, не все же 7 млрд ему отдать, людям- которые во многом бездельники, наркоманы и преступники
Красава, взял и передернул все, что я сказал, ещё соуса добавил сверху своим. Передёргивать любишь? Я написал, что напрашивается, я не осуждал, не утверждал, не указывал и не просил его так сделать, о чем ты мне пишешь? Еще бОльшая дикость в том, что «7 млрд отдать людям» - где я это написал или даже намекнул? Ты внимательно читал мой пост? Перечитай, а не дёргай, может, и увидишь про те самые 90 млн, о которых я написал. На 7 млрд можешь дёрнуть в уединении, мне-то зачем это писать?)

Про наркоманов, донаты - это вообще в лес, тут придётся мне, тебе, недалёкому, расписывать длинный текст, но мне лень, право.
+1
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Okaka
Ответ Sevuska
Это всегда очень интересно когда потомок англосакских рабов хочет купить известный футбольный клуб из Йоркшира . Как всё меняется в нашем мире 😊
ага, а потомки крепостных рабов сами по своей воле становятся рабами ))
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-1
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Okaka
нигерийский Илон Маск?
+1
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Лукашин Петр
Ответ rigobersong
Ничего себе, даже в Нигерии человек разбогател не на природных ресурсах, а на своих технологиях:)😀
В точку))
0
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Yuri Ten
Ответ Edwin_Hubble
Нигерия - самая густонаселённая страна в Африке, за чертой бедности 133 млн человек, больше половины населения. Напрашивается вполне очевидный альтруизм со стороны нигерийского миллиардера, то есть, этими 90 млн фунтов помочь согражданам, но нет) Напоминает мне одну страну)
Ну во-первых, это ему решать куда тратить свои деньги.
Во-вторых, Африканский континент и так получает много донатов, начиная от различных ассоциаций, заканчивая всякими звёздами особенно от тех кто связан с Юнисеф.
В третьих, возможно этот человек и так помогает благотворительностью многим людям, не все же 7 млрд ему отдать, людям- которые во многом бездельники, наркоманы и преступники
+10
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+10
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Yuri Ten
Похоже, выходец из ваканды
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Edwin_Hubble
Нигерия - самая густонаселённая страна в Африке, за чертой бедности 133 млн человек, больше половины населения. Напрашивается вполне очевидный альтруизм со стороны нигерийского миллиардера, то есть, этими 90 млн фунтов помочь согражданам, но нет) Напоминает мне одну страну)
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DolJun
без рычагов??)
+1
-2
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Hong Kil
Еще один кандидат на пополнения бюджета короны. Обдерут же, как липку, как у этих "жентельменов" принято.
+1
-5
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Юрий Кечко
Ответ А.Э.РАСИМ
Думаю, ему этого делать нельзя. Если Нигерия начнет войну против Нигера, то его деньги арестуют, отнимать, в лучших традициях. Потом, чтобы вернуть поставят условия, отказаться от страны.
Ещё и в расизме обвинят если скажет Нигер на людях

Хотя у шоколадных на это иммунитет
0
-7
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Pertinax Gandi
Эдак скоро богатые папуасы из Полинезии тоже придут в АПЛ.
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-3
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za_vsu_xypmy
прям как в тед лассо
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-1
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Sevuska
Это всегда очень интересно когда потомок англосакских рабов хочет купить известный футбольный клуб из Йоркшира .
Как всё меняется в нашем мире 😊
+1
-2
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А.Э.РАСИМ
Думаю, ему этого делать нельзя.

Если Нигерия начнет войну против Нигера, то его деньги арестуют, отнимать, в лучших традициях.

Потом, чтобы вернуть поставят условия, отказаться от страны.
0
-8
-8
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ХавиГави_Паратрупер
"За 90 млн фунтов целый клуб? Это что за скупердяй?!", воскликнул некто Тедд Б.
+11
-4
+7
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rigobersong
Ничего себе, даже в Нигерии человек разбогател не на природных ресурсах, а на своих технологиях:)😀
+21
-6
+15
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