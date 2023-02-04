Нигерийский бизнесмен хочет купить «Шеффилд Юнайтед» за 90 млн фунтов. Состояние Ммобуози – свыше 7 млрд фунтов

Нигерийский бизнесмен заинтересован в приобретении « ».

Как сообщает Daily Mail, Дози Ммобуози намерен в ближайшие недели закрыть сделку по покупке клуба Чемпионшипа за 90 миллионов фунтов. Он обязался осуществлять отсроченные выплаты «Шеффилда» – в частности, по трансферам Райна Брюстера и Сандера Берге.

В настоящий момент на клуб на клуб наложен запрет на трансферы из-за невыполнений обязательств по этим выплатам.

Ммобуози – нигерийский предприниматель. В 2001 году он основал агрофинтехкомпанию под названием Tingo Mobile PLC, цель которой – помочь фермерам управлять своими продажами с помощью смартфонов.

После успеха этого бизнеса он разработал и запустил первое в Нигерии решение для SMS-банкинга под названием Flashmecash, которое позже было продано лондонской компании FMCB.

В 2021 году он создал свой фонд Dozy Mmobuosi Foundation, целью которого является «содействие прогрессу Африки и создание среды, в которой африканцы могут процветать». Деятельность фонда сосредоточена на улучшении образования, предпринимательства, здравоохранения и развитии информационных технологий в Нигерии.

По данным The Times, состояние Ммобуози превышает 7 миллиардов фунтов.

«Шеффилд Юнайтед» сейчас принадлежит принцу Саудовской Аравии Абдалле ибн Мусаиду Аль Сауду.