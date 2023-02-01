«Ривер Плейт» получит 34 млн евро после трансфера Энцо из «Бенфики» в «Челси»

«Ривер Плейт» получит крупную сумму после трансфера Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси».

Лиссабонский клуб сообщил, что «Челси» заплатит за 22-летнего полузащитника 121 млн евро. 25% от этой суммы получит «Ривер Плейт» – такими были условия перехода Энцо в «Бенфику» летом 2022 года.

Журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло пишет, что от продажи Энцо в «Челси» « » достанутся 30 млн евро. Благодаря механизму солидарных выплат аргентинский клуб получит еще 4 млн евро.

Энцо – воспитанник «Ривер Плейта». Летом 2022 года « » купила Энцо за 10+8 миллионов евро и процент от последующей перепродажи.

В этом сезоне на счету хавбека 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

«Челси» утащил Энцо Фернандеса! Главное о невероятной зимней закупке

Энцо в «Челси» за 121 млн, Забитцер и Кейлор теперь в АПЛ. Европа громко закрыла трансферное окно

20 главных трансферов в дедлайн: «Челси» купил Энцо Фернандеса, Жоржиньо уехал в «Арсенал», Забитцер – в «МЮ»