«Ривер Плейт» получит 34 млн евро после трансфера Энцо из «Бенфики» в «Челси»
«Ривер Плейт» получит крупную сумму после трансфера Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси».
Лиссабонский клуб сообщил, что «Челси» заплатит за 22-летнего полузащитника 121 млн евро. 25% от этой суммы получит «Ривер Плейт» – такими были условия перехода Энцо в «Бенфику» летом 2022 года.
Журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло пишет, что от продажи Энцо в «Челси» «Ривер Плейту» достанутся 30 млн евро. Благодаря механизму солидарных выплат аргентинский клуб получит еще 4 млн евро.
Энцо – воспитанник «Ривер Плейта». Летом 2022 года «Бенфика» купила Энцо за 10+8 миллионов евро и процент от последующей перепродажи.
В этом сезоне на счету хавбека 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.
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Ну и в Бенфике гении своего дела работают. Причём стабильно, регулярно.
Политика Милана взывает в меня очень много вопросов
Реальная цена за такого игрока несколько лет тому назад до взрыва рынка Неймаром и Мбаппе. А теперь это лишь проценты от продажи)