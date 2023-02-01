«Ривер Плейт» получит 34 млн евро после трансфера Энцо из «Бенфики» в «Челси»

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия высшая лига Аргентина Ривер Плейт трансферы бизнес Энцо Фернандес деньги Футбол

«Ривер Плейт» получит крупную сумму после трансфера Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси».

Лиссабонский клуб сообщил, что «Челси» заплатит за 22-летнего полузащитника 121 млн евро. 25% от этой суммы получит «Ривер Плейт» – такими были условия перехода Энцо в «Бенфику» летом 2022 года.

Журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло пишет, что от продажи Энцо в «Челси» «Ривер Плейту» достанутся 30 млн евро. Благодаря механизму солидарных выплат аргентинский клуб получит еще 4 млн евро.

Энцо – воспитанник «Ривер Плейта». Летом 2022 года «Бенфика» купила Энцо за 10+8 миллионов евро и процент от последующей перепродажи.

В этом сезоне на счету хавбека 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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25 комментариев

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Liquidozz
Эта сумма может спасти экономику Аргентины от очередного дефолта
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Zhashkovets
Ответ eskerro
А ведь прошлым летом глава скаутской службы Монкада летал лично в Аргентину и даже получил добро от Энцо на трансфер в Милан, но Мальдини и Массара решили работать в Ренату Санчеш и благополучно просрали и того и другого. Политика Милана взывает в меня очень много вопросов
Он не перешел в Милан, потому что они ротацию под Беннасера/Тонали искали на лавку и как показало время, правильно сделал - с лавки Милана так и вижу, что он бы на ЧМ поехал.
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Reece24
Ответ Serega862
Следующая новость: друзья Энцо получат по 1 млн от Челси с письмом «спасибо за Энцо» за то, что играли с ним в футбол с раннего детства благодаря механизму солидарности.
Эти деньги Бенфика выплатит со 120 миллионов.
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Рашпель793
Жесть конечно с нынешними ценниками. Стоит блеснуть в нескольких матчах, получить восторженную прессу и вот тебя уже покупают за 100+ лямов.
Ну и в Бенфике гении своего дела работают. Причём стабильно, регулярно.
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NottinghamForest79
Ответ eskerro
А ведь прошлым летом глава скаутской службы Монкада летал лично в Аргентину и даже получил добро от Энцо на трансфер в Милан, но Мальдини и Массара решили работать в Ренату Санчеш и благополучно просрали и того и другого. Политика Милана взывает в меня очень много вопросов
єто провал
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NottinghamForest79
супер
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Кукич
44 млн +бонусы от Бенфики.Ривер хорошо наварился
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Мукунку хороший
Эх Челси… прощай)))
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Aram Avanesian
Ответ dr. cage
Затем новость: Королевская семья Испании получит по 2 миллиона евро от Челси благодаря механизм солидарности с письмом "спасибо за конкистадоров, что осваивали долины реки Ла-Платы около 500 лет назад"
а вот это годно ))
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Алексей Гусев
Ответ SayCoffet
А я ведь говорил, что Райола попал не в ад, а в Ривер Плейт
ну перепутал двери, и что?
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Акира_1
Круговорот бабок Боэли в природе. 😄
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Бухгалтер2021
будут получать по 3 ляма каждый год
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Алексей Гусев
Ответ Wekil Halylow
На Ривер Плейте наверно праздник устроили
В Ривер Плейте
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Maxxxim87
Вот почему Бенфике даже 120 было мало ))
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SayCoffet
А я ведь говорил, что Райола попал не в ад, а в Ривер Плейт
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Пепси пеналдувич
Их спортдиру надо зарплату увеличить!)
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Wekil Halylow
На Ривер Плейте наверно праздник устроили
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dr. cage
Ответ Serega862
Следующая новость: друзья Энцо получат по 1 млн от Челси с письмом «спасибо за Энцо» за то, что играли с ним в футбол с раннего детства благодаря механизму солидарности.
Затем новость: Королевская семья Испании получит по 2 миллиона евро от Челси благодаря механизм солидарности с письмом "спасибо за конкистадоров, что осваивали долины реки Ла-Платы около 500 лет назад"
+14
-3
+11
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SWS
Как же легко развести Челси
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Большой Сэми
Но по ошибке Челси перевел 134
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eskerro
А ведь прошлым летом глава скаутской службы Монкада летал лично в Аргентину и даже получил добро от Энцо на трансфер в Милан, но Мальдини и Массара решили работать в Ренату Санчеш и благополучно просрали и того и другого.
Политика Милана взывает в меня очень много вопросов
+3
-1
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dr. cage
Боули сейчас в своём офисе: "Так блет, кому ещё денег за Энцо дать?"
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Serega862
Следующая новость: друзья Энцо получат по 1 млн от Челси с письмом «спасибо за Энцо» за то, что играли с ним в футбол с раннего детства благодаря механизму солидарности.
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Сергей Иванов
34 млн евро?
Реальная цена за такого игрока несколько лет тому назад до взрыва рынка Неймаром и Мбаппе. А теперь это лишь проценты от продажи)
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Wekil Halylow
Джекпот
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