Глава Ла Лиги об АПЛ: «Она основана на убытках. Многие клубы накачаны деньгами, как наркотиками»

Теги Челси премьер-лига Англия Ла Лига Хавьер Тебас чемпионшип деньги Футбол

Хавьер Тебас раскритиковал АПЛ за большие траты на трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что за текущее зимнее трансферное окно клубы АПЛ суммарно потратили более 1 миллиарда долларов (815 млн фунтов). 37% этой суммы приходится на «Челси» – 323 млн фунтов.

«Мы читаем о «сильной» Премьер-лиге, но это не так – это соревнование основано на миллионных УБЫТКАХ клубов – их обычного дохода им недостаточно. Большая часть клубов «накачана» денежными наркотиками», – написал президент Ла Лиги в твиттере.

К твиту Тебас прикрепил видеоролик, в котором генеральный директор Ла Лиги Хавьер Гомес сравнивает инвестиции в клубы Ла Лиги и АПЛ.

«Мы хотим, чтобы клубы Ла Лиги тратили то, что они зарабатывают самостоятельно. Однако инвесторам разрешается – с определенными ограничениями – поддерживать клуб и вкладывать деньги, чтобы потратить больше, чем может заработать сам клуб.

По нашим данным, [клубы] АПЛ и Чемпионшипа потеряли 3 миллиарда евро [за последние пять лет]. Ла Лига за этот же период потеряла 250 миллионов.

Дело в том, что в этот период акционеры Премьер-лиги и Чемпионшипа вложили 3,5 миллиарда евро. В Ла Лиге за тот же пятилетний период акционеры инвестировали 450 миллионов евро.

Они заставляют клуб тратить деньги, и это ставит под угрозу жизнеспособность клуба после ухода инвестора. На наш взгляд, это ловушка. Они тянут за собой остальные лиги», – сказал Гомес.

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76 комментариев

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Numunu
Ответ QWertY
Какая же АПЛ все таки крутая: -клубы -МЮ, Сити, Арсенал, Тоттенхэм, Челси, Ливерпуль, Ньюкасл, Астон Вилла и Ноттингем, которые брали ЛЧ. -тренеры -Гвардиола, Клопп, Тен Хаг, Конте, Эмери, Хау, Артета, Лопетеги Великолепные игроки, невероятная атмосфера на стадионах, зрелищные матчи, да и просто приятная для глаз телевизионная картинка🏆👑
АПЛ прекрасна, это бесспорно, но когда это Арсенал, Тоттенхем, Сити и Ньюкасл брали ЛЧ ? )
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Said Akhmadaliev
Ответ Просто Я
чтобы он лопнул, от АПЛ должны отвернуться все рекламодатели и Тв-бродкастеры. А этого никогда не будет, пока в лиге играют лучшие футболисты и тренируют лучшие тренеры. Условный Челси может накрыть, эт да, но у остальных 19 клубов здравая финансовая политика, банкротства просто не будет. Но даже если такое возможно, в ЧШ всегда найдется клуб, который с радостью выпрыгнет в АПЛ и займет место какого-нибудь недальновидного клуба.
И получить как минимум 100 лямов £
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sacha2
А он не хочет сравнить доходы 3-х последних команд АПЛ и всех команд Ла Лиги, кроме двух? Он будет приятно удивлён... сравнивать расходы без доходов бессмысленно.
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Константин Варамеев
Кто ведётся на эти фуфло-каналы с прогнозами?)) Правильно! Таких нет. И всё потому что есть отличный старый сервис. 10 лет в деле. В любом поиске найдешь его по фразе - серебряный прогноз. А самое главное, что там есть ГАРАНТИЯ!
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#SharkTeam
Ответ ecopromo
Так и есть. Апл пузырь и рано или поздно лопнет. В 90-ые итальянские клубы были самыми богатыми, скупали всех звёзд, выиграли много евро кубков. И где теперь итальянские клубы?
Так это проблема итальянских клубов. Местные нувориши поигрались и ушли, ни стадионов не строили ничего. В них вкладывались совсем не так, как сейчас в АПЛ. Которая поднялась еще и на ТВ контракте. Какие предпосылки к тому что ТВ АПЛ уступит другим лигам?
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Экспертное мнение
АПЛ это просто мешколига, с которой все клубы мира пытаются сотрясти как можно больше денег. Даже Ривер Плейт заработал 34 млн на этой лиге не участвуя в трансфере Энцо. При всем этом обыграть условный Вильярреал на легке не получится ни у одного клуба из Англии, условного Пау Торреса продадут в АПЛ за 100 млн, на эти деньги испанцы найдут 10 Пау Торресов, и так по кругу, поэтому уровень футбола в АПЛ далеко не уйдет, лига кормится за счет других, но не производит.
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0,01%.
Ответ Mr. Jones
Так испанцы уже 20 лет надувают 2 клуба для победы в ЛЧ за счет всех остальных, а англичане пытаются вылепить конкурентоспособную лигу, которая будет интересна зрителю и хорошо продаваться.
А ты уверен что это англичане ?
Например Абрамович и Тодд Боли, насколько я знаю, не совсем англичане
+1
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ecopromo
Так и есть. Апл пузырь и рано или поздно лопнет. В 90-ые итальянские клубы были самыми богатыми, скупали всех звёзд, выиграли много евро кубков. И где теперь итальянские клубы?
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gPk
Ответ Аркадий Аркадич
Я не знаю, что там с Гави, но до этой ситуации Барса довела себя сама. Покупками Котиньо, Гризманов, Дембелей по 120млн+, неадекватными контрактами старой гвардии и новых запасных. Погуляли на заемные средства? Ну так рано или поздно, когда берешься в долг у себя из будущего, наступает момент, когда это нужно отдавать. Тебас просто не дал продолжить эту порочную череду кредитов ради кредитов, потому что она всегда заканчивается одним и тем же. Лидс и Депортиво могут подробно рассказать об этом. Ну и такая же ситуация с Бетисом и Райо - не заработали на новых игроков - нефиг их подписывать. Каждый клуб в лиге должен иметь расходы, которые соотносятся с доходами.
Барселона ни у кого средства не занимала. Их шейхи не спонсировали . Они зарабатывали свои деньги и тратили свои же заработанные деньги. Коутиньо и Дембеле обошёлся в сумму Неймара. У кого они деньги занимали? Или ты так, чтобы воздух испортить решил бред написать?)
Не заработали на новых игроков? Ну пример Севильи привёл. Отличная выручка с продажи игроков. Почему имели проблемы с регистрацией? Почему об этом умолчали тактично?
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Mr. Jones
Ответ 0,01%.
Судя по количеству побед в ЛЧ(пуп земли) Тебас заработал свои деньги , а Бриттен нет
Так испанцы уже 20 лет надувают 2 клуба для победы в ЛЧ за счет всех остальных, а англичане пытаются вылепить конкурентоспособную лигу, которая будет интересна зрителю и хорошо продаваться.
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Аркадий Аркадич
Ответ gPk
Барселона устроила соревнования? А Тебас там ничего случаем не устроил? Час назад новость появилась о том, что Ла Лига за пару часов до объявления Гави изменила регламент Лиги чтобы не дать Барселоне игрока зарегистрировать. Это нормально?) Окей, Барселона гоняется с арабскими мешками. Тогда такой вопрос. За кем гоняется Бетис который до конца летнего ТО не мог зарегистрировать Виллиана Жозе и эту тему публично поднимал Пеллегрини. За кем гоняется Севилья которая имела проблема с регистрацией, хотя продала того же Кунде и Карлоса за хорошие деньги. За кем гнался Райо который так же испытывал проблемы с регистрацией. Тоже за арабами гнались? :D
Я не знаю, что там с Гави, но до этой ситуации Барса довела себя сама. Покупками Котиньо, Гризманов, Дембелей по 120млн+, неадекватными контрактами старой гвардии и новых запасных. Погуляли на заемные средства? Ну так рано или поздно, когда берешься в долг у себя из будущего, наступает момент, когда это нужно отдавать. Тебас просто не дал продолжить эту порочную череду кредитов ради кредитов, потому что она всегда заканчивается одним и тем же. Лидс и Депортиво могут подробно рассказать об этом. Ну и такая же ситуация с Бетисом и Райо - не заработали на новых игроков - нефиг их подписывать. Каждый клуб в лиге должен иметь расходы, которые соотносятся с доходами.
+2
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Mr. Jones
Ответ шампион
Фифа и уефа легли под шейхов. Тебас хочет заставить клубы жить по средствам и не ввязываться в гонку с мешками. Да, ЛЧ с таким подходом будет сложно взять, и сто лямов за выскочек заплатить не получится. Но где самый финансово здоровый чемпионат? В Германии, где местные клубы в принципе не продаются шейхам и олигархам. Тут или-или.
Гонку устроили как раз 2 испанских госклуба на рубеже веков, шейхи намного позже к ней присоединились.
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QWertY
Ответ 0,01%.
Смотрим по количеству ЛЧ , что за все время, что последние года. Какая АПЛ все таки бестрофейная.
Смотрим на количество команд с одного чемпионата, которые брали ЛЧ и плачем из за очередной крутости АПЛ)
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Sekor
Зависть - плохое чувство
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anastasia Krugova
Ответ Аркадий Аркадич
Проблема в том, что клуб перед началом сезона вдруг оказался чистенький и без долгов, да еще и с деньгами на трансферы, которые пришли из вне. Почему шейхи или Глейзеры не могут просто взять и из своего кармана погасить все долги и вывалить поллярда, а Челси вдруг это стало можно?
что за глупости ты пишешь ?
шейхи наполняют свои клубы своими же деньгами через свои же фирмы ))

Глейзеры наоборот выкачивают деньги из клуба, зачем им погашать долги клуба своими деньгами ????
у них другая цель)))что бы был поток денег из клуба в их личный карман ...

никто не мешает им закрыть долги))) в этом нет финансовой выгоды для владельцев . клуб для них..просто дойная корова ,которую они доят ))
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Константин Кв
Ответ Причёска Бэйла
Указывай хотя бы автора перевода.
Это явно избыточно в обычном
интернет-комментарии.
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Dan Kennedy
Что-то мне подсказывает, что английский футбол слишком сильный в целом. Там есть проблемы у некоторых клубов, но они вроде продолжают существовать под новым управлением. Яркий пример - Портсмут.

Пока там Тебас ведет борьбу с Реалом и Барселоной, в АПЛ даже аутсайдерам не на что жаловаться. Да и ряд клубов Чемпионшипа наверняка богаче ряда клубов из Примеры. И никто не заставляет клубы тратить деньги, можно спокойно существовать в АПЛ со скромным бюджетом(по меркам лиги). Брайтон в общем-то так и делает.
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Jan Vorontsov
Ответ Эль Иберико
Учите матчасть, мой юный друг, англы просто мастера раздвигать ноги перед любым, у кого мошна полна, и их не интересует происхождение капитала, пока это им выгодном (Абрамка). Почитайте про лондонский Сити и его особую юрисдикцию, мерзость еще та. Хотя, скорее всего, вы не поймёте и половины комментария.
Да, очень сложный и интеллектуальный комментарий, куда уж мне понять.
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0,01%.
Ответ QWertY
Какая же АПЛ все таки крутая: -клубы -МЮ, Сити, Арсенал, Тоттенхэм, Челси, Ливерпуль, Ньюкасл, Астон Вилла и Ноттингем, которые брали ЛЧ. -тренеры -Гвардиола, Клопп, Тен Хаг, Конте, Эмери, Хау, Артета, Лопетеги Великолепные игроки, невероятная атмосфера на стадионах, зрелищные матчи, да и просто приятная для глаз телевизионная картинка🏆👑
Комментарий скрыт
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Mr. Jones
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
там проще отмывать бабки,в Испании налоговики к Месси не боялись зайти,а в Англии твори,что душе угодно
Где проще отмывать бабки? Налоговики стали заходить, потому что 2 испанских госклуба десятилетиями налоги не платили, а теперь лавочку прикрыли по требованию еврокомиссии, которая потребовала отмены незаконных льгот.
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QWertY
Ответ Леван Мкртчян
К кому-то зависть? Он свою лигу прессует по финансам как может( даже чрезмерно) чтобы она не стала цыганским рынком и воздушным пузырем , как некоторые клубы из топ-лиг, где больше всех именно представителей АПЛ. Завидовал бы АПЛ - дал бы полный карт-бланш и Барсе и Реалу и Атлетико и Севе итд , чтобы единственный их финансовый контроль был со стороны фин фейр-плей от УЕФА, а он( фейр-плей) , как известно, несильная помеха -- доказано Сити, ПСЖ, Челси
Как будто до этого не было карт бланша))
Напомню, что до этого сезона на двух первых местах по самым большим тратам за сезон находились Барселона(335 млн£) и Реал (314 млн£).
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Эль Иберико
Ответ Просто Я
чтобы он лопнул, от АПЛ должны отвернуться все рекламодатели и Тв-бродкастеры. А этого никогда не будет, пока в лиге играют лучшие футболисты и тренируют лучшие тренеры. Условный Челси может накрыть, эт да, но у остальных 19 клубов здравая финансовая политика, банкротства просто не будет. Но даже если такое возможно, в ЧШ всегда найдется клуб, который с радостью выпрыгнет в АПЛ и займет место какого-нибудь недальновидного клуба.
Вы не зрите в корень, от слова совсем. Логическое мышление должно помочь.
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anastasia Krugova
Ответ Данил Луговский
причем тут контракт, когда Челси за два ТО тратит 600+ миллионов. А где продажи игроков? Где ФФП?
ясно ..понятно все с тобой )))почитай правила ФФП прежде чем возмущаться , узнай что значить "амортизация стоимости игрока" ))чем длиннее строк контракта ..тем меньше амортизация ...
пример . стоимость трансфера 100 лямов .
если контракт на 4 года ,то в год клубу нужно перекрыть 25 лямов (найти в других источниках дохода ) !
если контракт на 8 лет ..клубу нужно перекрыть 12,5 лямов в год .Чувствуешь разницу ?

что проще ..найти где то 12,5 или 25 лямов ?

ффп зависит только от продаж?? что за глупости ты пишешь)) топ клубу вообще не ориентируется в своем бюджете на продажи игроков....это приятный бонус , но не более того
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0,01%.
Ответ Jan Vorontsov
Интересно, и почему же акционеры готовы вкладывать в убыточную АПЛ в 8 раз больше чем в Ла Лигу, наверное они просто благотворительностью занимаются.
Один деловой вложился, надеялся что теперь он гражданин мира. Хрен там - все забрали , а делового послали.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ King Ragnar
🗣 | Сиро Лопес: «Годовая зарплата главы АПЛ Элисон Бриттен составляет 895 тысяч фунтов. Годовая зарплата Хавьера Тебаса составляет 3,5 миллиона евро в год, причем согласно слитым документам от OKDiario, он дважды увеличил свой оклад с момента старта пандемии».
Вот именно, в Англии клубы накачаны деньгами, а в Испании сам президент лиги. Всё честно😎
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