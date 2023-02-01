Глава Ла Лиги об АПЛ: «Она основана на убытках. Многие клубы накачаны деньгами, как наркотиками»

раскритиковал АПЛ за большие траты на трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что за текущее зимнее трансферное окно клубы АПЛ суммарно потратили более 1 миллиарда долларов (815 млн фунтов). 37% этой суммы приходится на « » – 323 млн фунтов.

«Мы читаем о «сильной» Премьер-лиге, но это не так – это соревнование основано на миллионных УБЫТКАХ клубов – их обычного дохода им недостаточно. Большая часть клубов «накачана» денежными наркотиками», – написал президент Ла Лиги в твиттере.

К твиту Тебас прикрепил видеоролик, в котором генеральный директор Ла Лиги Хавьер Гомес сравнивает инвестиции в клубы Ла Лиги и .

«Мы хотим, чтобы клубы Ла Лиги тратили то, что они зарабатывают самостоятельно. Однако инвесторам разрешается – с определенными ограничениями – поддерживать клуб и вкладывать деньги, чтобы потратить больше, чем может заработать сам клуб.

По нашим данным, [клубы] АПЛ и Чемпионшипа потеряли 3 миллиарда евро [за последние пять лет]. Ла Лига за этот же период потеряла 250 миллионов.

Дело в том, что в этот период акционеры Премьер-лиги и Чемпионшипа вложили 3,5 миллиарда евро. В Ла Лиге за тот же пятилетний период акционеры инвестировали 450 миллионов евро.

Они заставляют клуб тратить деньги, и это ставит под угрозу жизнеспособность клуба после ухода инвестора. На наш взгляд, это ловушка. Они тянут за собой остальные лиги», – сказал Гомес.