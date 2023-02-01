Глава Ла Лиги об АПЛ: «Она основана на убытках. Многие клубы накачаны деньгами, как наркотиками»
Хавьер Тебас раскритиковал АПЛ за большие траты на трансферном рынке.
Ранее сообщалось, что за текущее зимнее трансферное окно клубы АПЛ суммарно потратили более 1 миллиарда долларов (815 млн фунтов). 37% этой суммы приходится на «Челси» – 323 млн фунтов.
«Мы читаем о «сильной» Премьер-лиге, но это не так – это соревнование основано на миллионных УБЫТКАХ клубов – их обычного дохода им недостаточно. Большая часть клубов «накачана» денежными наркотиками», – написал президент Ла Лиги в твиттере.
К твиту Тебас прикрепил видеоролик, в котором генеральный директор Ла Лиги Хавьер Гомес сравнивает инвестиции в клубы Ла Лиги и АПЛ.
«Мы хотим, чтобы клубы Ла Лиги тратили то, что они зарабатывают самостоятельно. Однако инвесторам разрешается – с определенными ограничениями – поддерживать клуб и вкладывать деньги, чтобы потратить больше, чем может заработать сам клуб.
По нашим данным, [клубы] АПЛ и Чемпионшипа потеряли 3 миллиарда евро [за последние пять лет]. Ла Лига за этот же период потеряла 250 миллионов.
Дело в том, что в этот период акционеры Премьер-лиги и Чемпионшипа вложили 3,5 миллиарда евро. В Ла Лиге за тот же пятилетний период акционеры инвестировали 450 миллионов евро.
Они заставляют клуб тратить деньги, и это ставит под угрозу жизнеспособность клуба после ухода инвестора. На наш взгляд, это ловушка. Они тянут за собой остальные лиги», – сказал Гомес.
Например Абрамович и Тодд Боли, насколько я знаю, не совсем англичане
Не заработали на новых игроков? Ну пример Севильи привёл. Отличная выручка с продажи игроков. Почему имели проблемы с регистрацией? Почему об этом умолчали тактично?
шейхи наполняют свои клубы своими же деньгами через свои же фирмы ))
Глейзеры наоборот выкачивают деньги из клуба, зачем им погашать долги клуба своими деньгами ????
у них другая цель)))что бы был поток денег из клуба в их личный карман ...
никто не мешает им закрыть долги))) в этом нет финансовой выгоды для владельцев . клуб для них..просто дойная корова ,которую они доят ))
интернет-комментарии.
Пока там Тебас ведет борьбу с Реалом и Барселоной, в АПЛ даже аутсайдерам не на что жаловаться. Да и ряд клубов Чемпионшипа наверняка богаче ряда клубов из Примеры. И никто не заставляет клубы тратить деньги, можно спокойно существовать в АПЛ со скромным бюджетом(по меркам лиги). Брайтон в общем-то так и делает.
Напомню, что до этого сезона на двух первых местах по самым большим тратам за сезон находились Барселона(335 млн£) и Реал (314 млн£).
пример . стоимость трансфера 100 лямов .
если контракт на 4 года ,то в год клубу нужно перекрыть 25 лямов (найти в других источниках дохода ) !
если контракт на 8 лет ..клубу нужно перекрыть 12,5 лямов в год .Чувствуешь разницу ?
что проще ..найти где то 12,5 или 25 лямов ?
ффп зависит только от продаж?? что за глупости ты пишешь)) топ клубу вообще не ориентируется в своем бюджете на продажи игроков....это приятный бонус , но не более того