Бакайоко подпишет постоянный контракт с «Миланом» и расторгнет его перед переходом в «Кремонезе». «Челси» получит 10% от суммы трансфера
Стали известны детали перехода Тьемуэ Бакайоко в «Кремонезе».
По информации Николо Скиры, полузащитник «Челси», выступающий на правах аренды за «Милан», подпишет с «россонери» постоянный контракт, чтобы затем расторгнуть его и присоединиться к «Кремонезе», подписав соглашение на сумму 1,4 млн евро за 6 месяцев. «Челси» получит 10% от суммы трансфера.
Ранее сообщалось, что Бакайоко отказался от перехода в турецкий «Адана Демирспор». Последний раз полузащитник выходил на поле в составе «Милана» в мае прошлого года. Его подробную статистику можно найти здесь.
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