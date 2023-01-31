Бакайоко подпишет постоянный контракт с «Миланом» и расторгнет его перед переходом в «Кремонезе». «Челси» получит 10% от суммы трансфера

Стали известны детали перехода в « ».

По информации Николо Скиры, полузащитник « », выступающий на правах аренды за «Милан», подпишет с «россонери» постоянный контракт, чтобы затем расторгнуть его и присоединиться к «Кремонезе», подписав соглашение на сумму 1,4 млн евро за 6 месяцев. «Челси» получит 10% от суммы трансфера.

Ранее сообщалось, что Бакайоко отказался от перехода в турецкий «Адана Демирспор». Последний раз полузащитник выходил на поле в составе « » в мае прошлого года. Его подробную статистику можно найти здесь.