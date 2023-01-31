Бакайоко подпишет постоянный контракт с «Миланом» и расторгнет его перед переходом в «Кремонезе». «Челси» получит 10% от суммы трансфера

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Стали известны детали перехода Тьемуэ Бакайоко в «Кремонезе».

По информации Николо Скиры, полузащитник «Челси», выступающий на правах аренды за «Милан», подпишет с «россонери» постоянный контракт, чтобы затем расторгнуть его и присоединиться к «Кремонезе», подписав соглашение на сумму 1,4 млн евро за 6 месяцев. «Челси» получит 10% от суммы трансфера.

Ранее сообщалось, что Бакайоко отказался от перехода в турецкий «Адана Демирспор». Последний раз полузащитник выходил на поле в составе «Милана» в мае прошлого года. Его подробную статистику можно найти здесь.

9 комментариев

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Born is the King
Ответ Abu Ibrahim
С обязательным выкупом при определенных условиях . А Бакайоко последний матч за Милан провел в мае 2022 , и летом вернется в Челси без активированной опции выкупа . Дело Гризмана живет ))
Нет, из-за этого он сейчас подписывает полноценный контракт с Миланом и разрывает, чтобы перейти в Кремонезе
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Abu Ibrahim
Ответ Born is the King
Грановская добавила пункт об обязательном выкупе Миланом. А лох Боули вместо того, чтобы использовать этот пункт идёт на поводу Мальдини. Воистину Тед Лассо
С обязательным выкупом при определенных условиях . А Бакайоко последний матч за Милан провел в мае 2022 , и летом вернется в Челси без активированной опции выкупа .

Дело Гризмана живет ))
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+2
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Born is the King
Ответ Ярик01
А за сколько обязательный выкуп?
17 млн евро
+1
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+1
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Зверёк
Реинкарнация Алекса Сонга,так же быстро скатился
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Ярик01
Ответ Born is the King
Грановская добавила пункт об обязательном выкупе Миланом. А лох Боули вместо того, чтобы использовать этот пункт идёт на поводу Мальдини. Воистину Тед Лассо
А за сколько обязательный выкуп?
+1
0
+1
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Фанат Лионеля Месси
Благодаря этой новости узнал ,что он до сих пор игрок Челси ,а ещё числится в Милане :)
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Born is the King
Грановская добавила пункт об обязательном выкупе Миланом. А лох Боули вместо того, чтобы использовать этот пункт идёт на поводу Мальдини. Воистину Тед Лассо
+1
-1
0
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DolJun
уходит легенда
+2
0
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Valentin Grabenovsky
Ого, в Милане числится оказывается
+2
0
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