Нойер об акции Германии с закрытыми ртами на ЧМ: «Мы ответственные игроки и отстаиваем наши ценности. Было ощущение, что ФИФА заставляет нас замолчать»

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Сборная Германии по футболу ФИФА ЧМ-2022 Футбол

Мануэль Нойер объяснил жест с закрытыми ртами на чемпионате мира.

Игроки сборной Германии закрыли рты руками на общекомандном фото перед матчем против сборной Японии (1:2). Это была акция протеста против решения ФИФА запретить командам использование капитанской повязки OneLove.

– Решение ФИФА запретить повязку OneLove стало неожиданностью. Нам нужно было подумать, что мы будем делать дальше. Мы много разговаривали с ответственными людьми.

В преддверии турнира критики говорили, что повязка OneLove – бесполезный жест, что мы прячемся за ней. После запрета ФИФА она внезапно стала самым важным символом в мировом футболе. Казалось, что независимо от того, какой выбор мы сделаем, он бы был неправильным. Мы находились под большим давлением. Для нас все это было чересчур.

– После запрета на повязку вы могли бы просто ничего не делать. Было бы разумнее отказаться от жеста с закрытыми ртами?

– Мы зрелые, ответственные игроки и отстаиваем наши ценности. У нас было ощущение, что ФИФА заставляет нас замолчать. Мы хотели сделать заявление этим жестом, а затем сосредоточиться на играх.

– Удалось ли вам это сделать?

– Да. Мы обсудили [этот жест] на собрании игроков и приняли решение. И все. После этого мы переключились на футбол. Не было такого, чтобы мы касались только этой конкретной темы. Это была обычная встреча.

– Впоследствии говорили, что не все игроки были довольны протестом.

– Кому-то, возможно, эта идея понравилась больше, другим – меньше. Мы все знаем друг друга очень давно. Я, как человек, выросший в Рурской области, очень разнообразном регионе, первым смотрю на вещи иначе и понимаю другие взгляды. Никого не подталкивали, никого не принуждали. Мы приняли решение вместе, – сказал вратарь «Баварии» и сборной Германии.

Нойер о фото игроков Германии с закрытыми ртами: «ФИФА может забрать нашу повязку, но никогда не заставит нас молчать. Мы отстаиваем наши ценности и права человека»

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75 комментариев

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larissa
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" Я, как человек, выросший в Рурской области" - народ, а кто в теме насчёт разнообразности Рура? И шахтеры там в курсе, что они разнообразные?
Активные "разнообразные" шахтёры могут теперь собраться и "разнообразить" жизнь Нойеру за пропущенные голы
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Svobodu Mne
Ответ Romeo Yankovich
а тебя их шахты беспокоят?? переживаешь, как за свою???
Шахта любого шахтёра важна!!!
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Jaxongir Shodiev
Ответ <CRISTIANO>
Чувак очень много на себя берет.
Дед зазнался и поплыл совсем
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Генаха Орлов
Медийные личности являются не просто певцами ртом, пинателями мяча, или крутителями баранки) Они за счет своей популярности имеют возможность делать нечто большее чем то что входит в рамки их профессий. Поэтому вполне логично что многие известные люди, берут на себя бремя просветительской деятельности, борьбы за разные свободы, и тд. Поэтому не стоит умалять из возможности по типу : «ты футболист вот и играй в футбол» и все в таком духе.
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Гегенпрессинг Рангника
Япония заставила вас замолчать, лгбт короли, ждём вылет баварии
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superpab
Ответственные игроки не катаются на лыжах, рискуя получить травму и подвести всю команду
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romkaschilov
странные европейцы. мы на украине тоже отстаиваем свои ценности, но все похеру. проворов отказался одеть джерси лгбт, ввиду того, что он православный, и был в большей части заклеймен недоумками, которые скатываются в содом и гоморру. должна быть свобода выбора, если все англосаксы и европейцы такие демократы, но какая то неправильная демократия получается. скоро, из-за того, что белые ударились в гомосятину и перестали рожать, в европе закончится белокожее титульное население, а во франции будут жить арабы, в германии турки, а про сша я вообще молчу, их раздербанят китайцы, угольки и латиносы. и все это произойдет в течение ближайших 50-ти лет
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NartApsua
Очевидно, что Нойер понемногу уже начинает готовиться к будущей политической карьере. Вот и следит внимательно за различными повесточками)
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шампион
Самые провальные ЧМ Германии - 2018 и 2022.
Перед первым пресса устроила кипеш из-за Озила, перед второй - истерию с правами рабочих и иных личностей в Катаре.
Совпадение? Не думаю.
Прессе нужен скандал. Нужны тиражи, клики. На собственную сборную ей наплевать. Бундестим нужно за месяц до ЧМ уходить в полную несознанку, и слать подальше всех этих писак.
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Ильдар М
Ответствененные игроки тренируются, чтобы побеждать для своих болельщиков, а не акции по защите античеловеческих "ценностей" устраивают
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михаил почта
люди, должны оставаться толерантными людьми, а не тупыми , безмозглыми скрепами
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Рагим Гиримов
забавно наблюдать за комментариями дурачков))
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Павел Мельников
Ответ trashbox
Вы определяйтесь, во что вы игроки. Если в политику - не лезьте в футбол тогда.
Хех, вот мне интересно, с Куляком, к примеру, это тоже так же должно работать, или вы ничего не понимаете, ЭТО ДРУГОЕ.
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Честный контроль
Шольц про взрыв Северного потока: "Так как мы правовое государство, мы не высказываем предположения, но вместо этого говорим лишь точную информацию и только тогда, когда мы можем ее доказать"
МВД Германии: "сбои в сети однозначно происки русских".
-А как же слова про правовое государство, где обвинения строятся на доказательствах?
-А это другое!
Вот и у Нойера незавершенный гештальт организовался.
+3
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Edwin_Hubble
А соперники на поле заставили-таки вас замолчать)
+1
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Рагим Гиримов
Ответ Alexander Zubkov
Господи, что он несёт?🤦🏽‍♂️ Радужная повязка стала самым главным символом футбола? Неудивительно, что они даже из группы не вышли и вообще, если бы Бавария не пугала сборную тем, что не отпустит своих игроков на игры, то в рамке бы стоял Тер-Штеген, более сосредоточеный кипер в лучшей форме, чем Нойер, тогда глядишь и толку было бы больше.
ержан проснись
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Рагим Гиримов
Ответ <CRISTIANO>
Чувак очень много на себя берет.
побольше тебя может брать на себя
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Ramisik
Футболитсы - люди кто программу средней школы в сокращенном виде проходят. И они еще учат нас жить…
Их задача головой по мячу бить, а не говорить ей что делать
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beltravel71
После этой дурацкой выходки абсолютно никто не сожалел о вылете сборной Германии.
+4
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Agalar Qeribov
Ответ Георгий Большаков
Я думал, работа футболистов - играть в футбол, а не отстаивать ценности
Вы сторонник того, чтобы люди были одномерны? Ну тогда никто кроме политологов не должен высказывать мнение про правления Путина.
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Romeo Yankovich
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Любят они в шахту лезть
а тебя их шахты беспокоят?? переживаешь, как за свою???
+1
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Инженер Управляющий
321
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Джиза
В мире полно несправедливости. И в России, и в США, и в самой Германии. Но надо выбирать, кто ты - борец за правду или футболист. Смешение не приносит вообще никакого толка. А такие акции наоборот размывают тему. Просто сфоткались, совесть успокоили, а по факту вообще ничего не изменилось.
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ GuruFutbola
Продолжайте, никто не сомневается в вашем выборе 🏳️‍🌈 ;)
Уж в Нойере сомнений точно не было)
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AlexZhano__
Похоже, Нойер решил похоронить свою карьеру. Если травма на лыжах ещё была просто глупым, но единичным поступком, то тут уже всё!
+3
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