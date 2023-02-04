Нойер об акции Германии с закрытыми ртами на ЧМ: «Мы ответственные игроки и отстаиваем наши ценности. Было ощущение, что ФИФА заставляет нас замолчать»

объяснил жест с закрытыми ртами на чемпионате мира.

Игроки сборной Германии закрыли рты руками на общекомандном фото перед матчем против сборной Японии (1:2). Это была акция протеста против решения ФИФА запретить командам использование капитанской повязки OneLove.

– Решение ФИФА запретить повязку OneLove стало неожиданностью. Нам нужно было подумать, что мы будем делать дальше. Мы много разговаривали с ответственными людьми.

В преддверии турнира критики говорили, что повязка OneLove – бесполезный жест, что мы прячемся за ней. После запрета ФИФА она внезапно стала самым важным символом в мировом футболе. Казалось, что независимо от того, какой выбор мы сделаем, он бы был неправильным. Мы находились под большим давлением. Для нас все это было чересчур.

– После запрета на повязку вы могли бы просто ничего не делать. Было бы разумнее отказаться от жеста с закрытыми ртами?

– Мы зрелые, ответственные игроки и отстаиваем наши ценности. У нас было ощущение, что ФИФА заставляет нас замолчать. Мы хотели сделать заявление этим жестом, а затем сосредоточиться на играх.

– Удалось ли вам это сделать?

– Да. Мы обсудили [этот жест] на собрании игроков и приняли решение. И все. После этого мы переключились на футбол. Не было такого, чтобы мы касались только этой конкретной темы. Это была обычная встреча.

– Впоследствии говорили, что не все игроки были довольны протестом.

– Кому-то, возможно, эта идея понравилась больше, другим – меньше. Мы все знаем друг друга очень давно. Я, как человек, выросший в Рурской области, очень разнообразном регионе, первым смотрю на вещи иначе и понимаю другие взгляды. Никого не подталкивали, никого не принуждали. Мы приняли решение вместе, – сказал вратарь «Баварии» и сборной Германии.

Нойер о фото игроков Германии с закрытыми ртами: «ФИФА может забрать нашу повязку, но никогда не заставит нас молчать. Мы отстаиваем наши ценности и права человека»