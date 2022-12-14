Ибрагимович о Леау: «В «Милане» он ключевой игрок. В другом клубе ему придется начинать с нуля»

считает, что лучше остаться в «Милане».

«Милан» – самая подходящая среда для него. Просто посмотрите на его рост – когда он пришел сюда, он и близко не был тем ключевым игроком, каким является сегодня. Здесь он очень важен для нас, но будет ли так же в другом клубе?

Ему пришлось бы начинать все с нуля, и не факт, что он будет готов сразу», – сказал нападающий «Милана» в интервью Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось об интересе к Леау со стороны «Челси».

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