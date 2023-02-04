Поттер о замене Мудрика в перерыве: «У него была сильная простуда, он устал. Мы не хотели рисковать»

Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия Грэм Поттер Михаил Мудрик Футбол

Грэм Поттер объяснил замену Михаила Мудрика в перерыве матча с «Фулхэмом». 

«Челси» сыграл вничью с «дачниками» в 22-м туре АПЛ (0:0). Вингер «синих» вышел на поле в стартовом составе и был заменен после первого тайма. За 45 минут он ни разу не пробил по воротам и не совершил ни одной обводки. На его счету 16 передач и 1 отбор мяча.

«С молодыми игроками всегда так бывает. Кроме того, у него была сильная простуда. Он болел на этой неделе.

Так что он просто чувствовал себя немного усталым в перерыве. Мы не хотели им рисковать», – сказал главный тренер «Челси». 

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36 комментариев

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Alex Legend
Ответ Андрюха с района
Хз, почему местные эксперты так превозносят этого ноунейма) Средний игрок) Никакого таланта) С игр против Интера ничего не изменилось)
Чето там побегал с Реалом и Селтиком, и резко стал стоить под сотку. Даже украинцы смеются с Челси.
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Андрюха с района
Хз, почему местные эксперты так превозносят этого ноунейма) Средний игрок) Никакого таланта) С игр против Интера ничего не изменилось)
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Alex Legend
Ответ AndrewBegoun
Ну да прикольно. За 100 лямов купили, а у него то понос, то золотуха… откуда, чувак, у тебя простуда? Тебе беречь себя нужно и рваться в бой, чтобы зарекомендовать себя с самого начала….
Синдром Украинца - это когда при мобилизации ты переезжаешь в другую страну, а когда нужно работать и показывать себя у тебя резко начинает всё болеть.
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Alex Legend
Ответ QWertY
Смесь Азара и Мбаппе! Его нужно беречь
Матчей с Говерлой и Харьковским Металлистом больше не будет.
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AndrewBegoun
Ну да прикольно. За 100 лямов купили, а у него то понос, то золотуха… откуда, чувак, у тебя простуда? Тебе беречь себя нужно и рваться в бой, чтобы зарекомендовать себя с самого начала….
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Давид Agabekyan
Пошли отмазы для нового Азара. Поттер же не скажет, что ему привезли расхайпленное нечто с гигансткой переплатой из-за политики
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Alex Legend
Думаю, в барах при обсуждении этого трансфера смех будет стоять ещё несколько лет.
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Dexter Dallas
Поттер по чаще его выпускай и потом меняй. Местных патриотов прям разрывает же от этого. Редакция спортса. Может есть связи в Челси. Передайте пожалуйста эту просьбу. Вам то плюс, тк приток к новостям будет шикарный. Столько новости с игрой лянеля и ранальда не набирают.
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kokakoka
Прямо по ходу матча что ли простудился?
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jem777
Ответ Алекс Мелкумян
У него вирус оверпрайсного игрока, бывает. Антони пока тоже от него лечится.
Шевченко и Торрес в свое время так и не вылечились.))
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Arty K.
просто соберись с силами и уйди сам, экспериментатор хренов
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ДМ-1чемпион
Да хорош народ смешить! Просто Мудрик распиаренное дно! А вся эта сделка на 100 мультов, просто коррупционная схема.
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DolJun
Ответ Saboroff
Странно что с простудой поставил в старт а потом убрал
в оригинале поттер сказал что они планировали дать ему 60 минут, как и джеймсу. но спортс про это расскажет в другой новости
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Jaxongir Shodiev
Ответ Saboroff
Странно что с простудой поставил в старт а потом убрал
Тот момент, когда ценник на игрока указывает тренеру что делать
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deadjoker
Ну конечно, а что мудрик благодаря гению сидел без пространства и не мог разбегаться совершенно тут не причем. А без пространства и салах не особо то опасен.
Задача тренера чтобы команда создавала для игроков атаки комфортные для их сильных сторон ситуации.
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BearS
Ответ Егор Крид58
Мудрик устал играть ЛЗ и страховать Кукурелью
Хоть кто-то матч смотрел. Ставить Мудрика в опорку - это ор выше гор. Может, Поттер до сих просто разные позиции игроков в футболе изучает, так сказать?
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BearS
Ответ Saboroff
Странно что с простудой поставил в старт а потом убрал
А другие 11 игроков - не странно? А игра весь матч в разрез/заброс на удачу на Зиеша/Хаверца? Физрук и рад, что ему задают вопросы про игрока, а не про то, почему у него игры нет от слова совсем.
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Зизуха
Ответ Samurai99
А зачем тогда вообще в старте выпускал?
Потому что деньги должны работать
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Ноно Гомес
Не пошла игра
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Гусейн Магомедрасулов
Эта простуда будет длиться 8 лет и не только у Мудрика. Боэли красавчик, наконец-то отправит в чемпионшип клуб самых ноющих болельщиков.
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Виталий Желтоусов
Странный тренер, теперь уже странного клуба. Будет странно если они в четверку попадут )))
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Samurai99
А зачем тогда вообще в старте выпускал?
Так он перед матчем дал ему бодроперцовое зелье, думал, поможет.
+16
-2
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Алекс Мелкумян
У него вирус оверпрайсного игрока, бывает. Антони пока тоже от него лечится.
+15
-9
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Егор Крид58
Мудрик устал играть ЛЗ и страховать Кукурелью
+8
-1
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Акира_1
Ответ Saboroff
Странно что с простудой поставил в старт а потом убрал
Как раз это не странно, ибо Поттер так и Джеймса только после травмы поставил сразу в основу уже второй раз подряд. Вчера обошлось, а в прошлый раз был рецидив.
+14
-2
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