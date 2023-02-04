Поттер о замене Мудрика в перерыве: «У него была сильная простуда, он устал. Мы не хотели рисковать»

объяснил замену в перерыве матча с « ».

«Челси» сыграл вничью с «дачниками» в 22-м туре (0:0). Вингер «синих» вышел на поле в стартовом составе и был заменен после первого тайма. За 45 минут он ни разу не пробил по воротам и не совершил ни одной обводки. На его счету 16 передач и 1 отбор мяча.

«С молодыми игроками всегда так бывает. Кроме того, у него была сильная простуда. Он болел на этой неделе.

Так что он просто чувствовал себя немного усталым в перерыве. Мы не хотели им рисковать», – сказал главный тренер « ».