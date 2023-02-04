«Реал» предложит Себальосу контракт на 4 года с повышением зарплаты. Игрок хочет остаться
Дани Себальос может подлить контракт с «Реалом».
По информации El Debate, представители хавбека сообщили клубу, что Дани хочет остаться в «Мадриде».
«Реал» согласен продолжить сотрудничество и собирается предложить игроку контракт на 4 года. Зарплату игрока повысят. Отмечается, что если предлагаемые условия останутся неизменными, то соглашение будет подписано в ближайшее время.
В текущем сезоне Ла Лиги Себальос провел 12 матчей. Статистику 26-летнего полузащитника можно найти здесь.
Но при всём при этом вряд ли игроком основы будет, если Джуда всё же возьмут.
Тупо перебегали Реал за счёт более свежих брусятин и все на этом
Почти ни одного опасного момента с игры,а забивали чисто после привозов чемпионов
Уверен в марте когда ваш хозяин будет в форме-каталонская рабыня опять встанет на четвереньки)