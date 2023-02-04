«Реал» предложит Себальосу контракт на 4 года с повышением зарплаты. Игрок хочет остаться

может подлить контракт с «Реалом».

По информации El Debate, представители хавбека сообщили клубу, что Дани хочет остаться в « ».

«Реал» согласен продолжить сотрудничество и собирается предложить игроку контракт на 4 года. Зарплату игрока повысят. Отмечается, что если предлагаемые условия останутся неизменными, то соглашение будет подписано в ближайшее время.

В текущем сезоне Ла Лиги Себальос провел 12 матчей. Статистику 26-летнего полузащитника можно найти здесь.