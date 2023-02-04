«Реал» предложит Себальосу контракт на 4 года с повышением зарплаты. Игрок хочет остаться

Теги Реал Мадрид Ла Лига Дани Себальос Футбол

Дани Себальос может подлить контракт с «Реалом». 

По информации El Debate, представители хавбека сообщили клубу, что Дани хочет остаться в «Мадриде». 

«Реал» согласен продолжить сотрудничество и собирается предложить игроку контракт на 4 года. Зарплату игрока повысят. Отмечается, что если предлагаемые условия останутся неизменными, то соглашение будет подписано в ближайшее время.

В текущем сезоне Ла Лиги Себальос провел 12 матчей. Статистику 26-летнего полузащитника можно найти здесь

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20 комментариев

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Пако
Полезный и прогрессирующий игрок с полезным опытом АПЛ. Коренной испанец из Андалусии. Продлят - не ошибутся в нём.
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Как же обидно всё-таки за Себальоса. Всё при нём: и талант, и работоспособность; и не звездун с повышенным чсв.
Но при всём при этом вряд ли игроком основы будет, если Джуда всё же возьмут.
0
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WESTERN-
Прибавил. Надеюсь не сбавит после продления
+1
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Игорь Новиков
Заслужил.
+2
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белошип
Ответ Burel
да, вынос ими судейского проекта - не показатель: слишком слабый соперник
Вынос?))
Тупо перебегали Реал за счёт более свежих брусятин и все на этом
Почти ни одного опасного момента с игры,а забивали чисто после привозов чемпионов
Уверен в марте когда ваш хозяин будет в форме-каталонская рабыня опять встанет на четвереньки)
+1
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Garikus89
Удивительно, по арсеналу запомнился редкостным поленом, а Реал даже новый контракт дает
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nikolozi33
Дани очень хороший полузащитник. Техничный, с высокой культурой паса. Он заслужил свое место в королевском клубе.
+1
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MADRiD_00
Ответ Burel
да, вынос ими судейского проекта - не показатель: слишком слабый соперник
Судейский проект недавно победил Бетис левым голом))
+4
-1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ белошип
Себальос играя реже все равно лучше чем два распиаренных каталонских бруса)
И-го-го
+1
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Burel
Ответ белошип
Себальос играя реже все равно лучше чем два распиаренных каталонских бруса)
да, вынос ими судейского проекта - не показатель: слишком слабый соперник
+1
-8
-7
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Андрей Хенто
Отличные новости, заслужил. Главное чтобы после продления продолжит играть на таком же высоком уровне.
+3
0
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белошип
Ответ Burel
Он что испанец ? Чудо, что в составе меньше, чем клуба таковые ещё остались
Себальос играя реже все равно лучше чем два распиаренных каталонских бруса)
+13
-3
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Зверёк
Очень полезный игрок который готов сидеть на скамейке и страховать в нужный момент
+1
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ARIGAMI ARIGAMI
Каждый раз, как бурель будет писать, я буду писать "И-го-го"
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ARIGAMI ARIGAMI
Опять бурелька прискакал :)
0
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Орa Алв
В последнее время показывает хорошую игру, но на 4 года контракт? Не боятся что он снова поиграет 2 3 месяца и сядет на лавку и будет сидя получать зарплату(ещё и повышенную) ?
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Burel
Комментарий скрыт
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-11
-11
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Vovker
Зачем)
Он отлично играет сейчас
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Бехзод Арипов
Нужно делать ставку на него если так будет играть дальше )
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Vovker
Зачем)
0
-6
-6
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