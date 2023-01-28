Себальос хочет продлить контракт с «Реалом», истекающий летом. Он отклонил предложения из АПЛ

хочет продлить контракт с «Реалом».

Как сообщает Marca, 26-летний полузащитник, текущее соглашение которого истекает летом этого года, настроен остаться в « ».

Ситуация с контрактом Себальоса позволяет ему вести переговоры с другими клубами, но он уже отклонил несколько предложений, в том числе из АПЛ.

Руководство «Реала» думает над тем, стоит ли продлевать контракт с хавбеком. Отмечается, что Дани не входил в планы клуба, но его игра в последних матчах может заставить руководство поменять свое мнение.

Себальос перешел в «Реал» в 2017 году. Он провел два года в аренде в «Арсенале» (2019-2021), после чего вернулся в Мадрид.

В текущем сезоне Себальос провел 18 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.