Себальос хочет продлить контракт с «Реалом», истекающий летом. Он отклонил предложения из АПЛ

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Дани Себальос Футбол

Дани Себальос хочет продлить контракт с «Реалом».

Как сообщает Marca, 26-летний полузащитник, текущее соглашение которого истекает летом этого года, настроен остаться в «Реале».

Ситуация с контрактом Себальоса позволяет ему вести переговоры с другими клубами, но он уже отклонил несколько предложений, в том числе из АПЛ.

Руководство «Реала» думает над тем, стоит ли продлевать контракт с хавбеком. Отмечается, что Дани не входил в планы клуба, но его игра в последних матчах может заставить руководство поменять свое мнение.

Себальос перешел в «Реал» в 2017 году. Он провел два года в аренде в «Арсенале» (2019-2021), после чего вернулся в Мадрид.

В текущем сезоне Себальос провел 18 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.

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14 комментариев

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xDe xDe
Ответ Misha Lepekhov
а мне напоминает лайт-версию Ковачича.
Может быть, но я подразумевал сейчас именно то, что роль Модрича заменить некем. Даже если придёт Беллингем - он совсем другой. А Себальос единственный, кто на поле берёт на себя примерно ту же работу, что и Лука. Полностью заменить хорвата, конечно, нереально, но лучше так, чем никак.
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Misha Lepekhov
Ответ xDe xDe
Себальос по функционалу на поле схож с Лукой. По крайней мере, он хотя бы отчасти сможет замещать Модрича. Продлевать контракт обязательно, имхо.
а мне напоминает лайт-версию Ковачича.
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Misha Lepekhov
Ответ белошип
Такие пахари как Себальос должны и дальше играть за лучший клуб мира,а вот Асенсио пусть валит в на понижение бчк)
Справедливости ради, Марко убойно начал сезон, пачками штампуя свои фирменные плюхи. У него даже по-моему хет-трик имеется. Его дальние удары никогда не помешают, если согласится на "роль Иско" на умеренный контракт. Всё же Реал - клуб его мечты, думаю, договорятся, в обойме точно не будет лишним.
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corazón blanco
Ну Дани заслужил продление контракта, шикарно играет, отлично воспользовался своим шансом, главное чтобы после продления играть не бросил, а обрёл стабильность и продолжал в том же духе.
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Игорь Новиков
Надо продлевать. Сейчас очень полезен. Зарплата вряд ли очень большая.
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Николай Дюльдин
Ответ белошип
Такие пахари как Себальос должны и дальше играть за лучший клуб мира,а вот Асенсио пусть валит в на понижение бчк)
Асенсио как и Себальос частенько выходят удачно на замену, Я бы не стал его списывать со счетов
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ARIGAMI ARIGAMI
Заслужил
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Николай Дюльдин
Дани достаточно талантлив и может себя проявить если дать ему возможность, хороший игрок для усиления команды со скамейки, надо продлевать, в любом случае можно будет продать в последствии если что то пойдёт не так) всяко лучше чем отдавать бесплатно)
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xDe xDe
Себальос по функционалу на поле схож с Лукой. По крайней мере, он хотя бы отчасти сможет замещать Модрича. Продлевать контракт обязательно, имхо.
+1
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0
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GuruFutbola
Это тот вечно перспективный с 2017 года которому уже 26 лет, а играет хуже днаря баночника камавинги, или я что-то путаю? 🤣
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Man in Blanco
Смотрите как живительный последний год контракта действует
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Babyboy
По вчерашней игре показал что годен для Реала. Даже очень. Учитывая что в ближайшем будущем Кроос и Модрич уйдут. Надо подписывать. Он мадридиста!
+10
-1
+9
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белошип
Такие пахари как Себальос должны и дальше играть за лучший клуб мира,а вот Асенсио пусть валит в на понижение бчк)
+5
-1
+4
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Гылыч Эсенов
Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем
+11
0
+11
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