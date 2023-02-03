Руководство «Реала» сообщило Себальосу о желании продлить с ним контракт
«Реал» хочет продлить контракт с Дани Себальосом.
Как пишет Marca, руководство мадридского клуба уже сообщило 26-летнему хавбек о желании продлить с ним соглашение.
Ранее сообщалось, что Себальос тоже хочет продлить контракт, который истекает летом.
Себальос перешел в «Реал» в 2017 году. Он провел два года в аренде в «Арсенале» (2019-2021), после чего вернулся в Мадрид.
В текущем сезоне Себальос провел 20 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.
Себа большой профессионал с сильным характером.
Нравится, что сам Саба себя скромно ведёт. Он понимает, что выдаёт едва ли не лучший отрезок в Реале и все равно уважительно отзывается о своих статусных конкурентах.