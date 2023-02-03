Руководство «Реала» сообщило Себальосу о желании продлить с ним контракт

Теги Реал Мадрид Ла Лига Дани Себальос Футбол

«Реал» хочет продлить контракт с Дани Себальосом.

Как пишет Marca, руководство мадридского клуба уже сообщило 26-летнему хавбек о желании продлить с ним соглашение.

Ранее сообщалось, что Себальос тоже хочет продлить контракт, который истекает летом.

Себальос перешел в «Реал» в 2017 году. Он провел два года в аренде в «Арсенале» (2019-2021), после чего вернулся в Мадрид.

В текущем сезоне Себальос провел 20 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.

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14 комментариев

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Ruslan3132
на 3 года можно дать контракт, Себа хорош сейчас
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ARIGAMI ARIGAMI
Лучшая новость дня
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Горькие слёзы Моуриньо
Ответ Yuri Ten
Пару матчей попахал на новый контракт, можно и дальше греть лавку
Человек после тяжелейшей травмы за сборную собрался и ждал свой шанс, не просиживал штаны месяцами сидя на скамейке, а усердно работал, чтобы в нужный момент выйти и показать свой профессионализм. Или ты думаешь можно год пинать балду, а потом выйти в старте Реала и показывать хороший футбол???
Себа большой профессионал с сильным характером.
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Нефанатик
Заслуживает. Парню просто доверия не хватает. Пора уже старикам Кроосу и Модричу дать отдых. Они дали клубу больше чем нужно.
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dr. cage
Ответ Андрей Хенто
Шикарно, заслужил своей игрой. Вчера понравилось, как Бернабеу скандировал его имя и провожал под овации. Это говорит о многом. Да и сам Дани вчера в интервью сказал, что очень хочет остаться и провести здесь много лет, как Млдри и Кроос. Хороший ориентир, главное чтобы после продления играл на таком же уровне и надеюсь, что это была не временная вспышка, а шаг на новый уровень на котором он будет выступать и в дальнейшем.
Да, было красиво..

Нравится, что сам Саба себя скромно ведёт. Он понимает, что выдаёт едва ли не лучший отрезок в Реале и все равно уважительно отзывается о своих статусных конкурентах.
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Yuri Ten
Пару матчей попахал на новый контракт, можно и дальше греть лавку
+1
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Андрей Хенто
Шикарно, заслужил своей игрой. Вчера понравилось, как Бернабеу скандировал его имя и провожал под овации. Это говорит о многом. Да и сам Дани вчера в интервью сказал, что очень хочет остаться и провести здесь много лет, как Млдри и Кроос. Хороший ориентир, главное чтобы после продления играл на таком же уровне и надеюсь, что это была не временная вспышка, а шаг на новый уровень на котором он будет выступать и в дальнейшем.
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Burel
что за нонейм.
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viacheslav9
неужели
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Дмитрий Калашников
главноеЮ чтобы после подписания так же играл!
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GuruFutbola
Ответ Mr@k
Руководство собщило - а ну ка Сьебальос....
Такие шутки в 2023 году еще кто-нибудь пишет?)
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Savarona25
Очевидно что заслужил. В недавних матчах был одним из лучших.
+8
-1
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Mr@k
Руководство собщило - а ну ка Сьебальос....
0
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GuruFutbola
Легенда на равне с мариано)
+1
-5
-4
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