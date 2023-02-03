Руководство «Реала» сообщило Себальосу о желании продлить с ним контракт

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Как пишет Marca, руководство мадридского клуба уже сообщило 26-летнему хавбек о желании продлить с ним соглашение.

Ранее сообщалось, что Себальос тоже хочет продлить контракт, который истекает летом.

Себальос перешел в «Реал» в 2017 году. Он провел два года в аренде в «Арсенале» (2019-2021), после чего вернулся в Мадрид.

В текущем сезоне Себальос провел 20 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.