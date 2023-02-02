«Реал» не продлит контракт с Мариано. Решение по Кроосу, Модричу, Себальосу, Асенсио и Начо еще не принято

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос Начо Фернандес Мариано Диас Марко Асенсио Дани Себальос Футбол

Стала известна ситуация с контрактами игроков «Реала».

В июне текущего года заканчиваются соглашения Тони Крооса, Луки Модрича, Дани Себальоса, Мариано Диаса, Марко Асенсио и Начо Фернандеса.

Как сообщает El Partidazo de COPE, продление контракта с Тони Кроосом зависит от его решения – полузащитник рассматривает вариант завершения карьеры в 2023 году.

Решение по Модричу, Себальосу и Асенсио будет принято позже по ходу сезона.

Начо предложено продление контракта сроком на 1 год, и если защитник не примет предложение клуба, он покинет команду.

На данный момент точно известно только будущее Мариано – «Реал» не планирует продлевать его контракт, и он покинет клуб по окончании сезона.

31 комментарий

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FantasticFede
Ответ rigobersong
Радует как Кросс разводит середняк, завершу/не завершу, тупо бабки выбивает у МЧК!:))
Уже совсем беды с головой, сам с собой общаешься? Странно, что ещё Бурел не потянулся в беседу, а только на ветку 🤡🤡 ну и иц а мен тоже.
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иц а мэн
Ответ kassi kill
Ключевой игрок арсенал, мусор? Ключевой игрок псж и лучший крайний защитник мира, мусор? Карвахаль мусор? ты это сейчас серьёзно? Хуан Мато мусор? Льоренте ключевых игроков атм, мусор? Дани Парехо Мусор? Маркос Алонсо, мусор? зачем барса взяла его?
Эдегор не воспитанник реала, хакими действительно топ, остальные середняки и мусора
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Сикарио
Ответ Burel
и ?
и обтекай теперь
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kassi kill
Ответ иц а мэн
Мусор на мусоре, самому не стыдно было перечислять этот список?
Ключевой игрок арсенал, мусор? Ключевой игрок псж и лучший крайний защитник мира, мусор? Карвахаль мусор? ты это сейчас серьёзно? Хуан Мато мусор? Льоренте ключевых игроков атм, мусор? Дани Парехо Мусор? Маркос Алонсо, мусор? зачем барса взяла его?
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Сикарио
Ответ Burel
в то время, как у Барсы 5 воспитанников в основе, у королевского проекта радость, если хоть один захудалый 30летний испанец выйдет на поле
толку с них, если клуб 2 года в ЛЧ не играет?
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rigobersong
Ответ Burel
Мудрика что ли ?
тут про куртуа ни слова, выбор небольшой😀
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Burel
Ответ Назар Игорь
Не далее как вчера Анчелотти заявлял что Модрич должен остаться, это наша легенда, сегодня Модрич под вопросом. Странно.
"наша" - это чья ?
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Zemanuha
Ответ Burel
в то время, как у Барсы 5 воспитанников в основе, у королевского проекта радость, если хоть один захудалый 30летний испанец выйдет на поле
И кто они?
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Burel
Ответ rigobersong
носатого днаря сливать надо, это даже не обсуждается:))
Мудрика что ли ?
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FantasticFede
Мариано на выселку, дармоед, столько предложений у него было из команд классом меньше, но он решил сидеть до последнего цента.
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иц а мэн
Ответ kassi kill
Карвахаль, Хакими, Эдегар,, Начо, Маркос Алонсо(да тот самый) Дани Парехо, Хуан Мато, Льоренте, Васкес. С тех пор, как Флорентино Перес вернулся на пост президента в 2009 году, «Реал Мадрид», по данным AS, заработал колоссальные 365 миллионов евро только на продажах «Кастильи» с 2009 года. Одной из наиболее крупных сделок стал переход Альваро Мораты в «Челси», за него мадридцы получили 80 миллионов евро.
Мусор на мусоре, самому не стыдно было перечислять этот список?
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Burel
Ответ kassi kill
Ригоберк, у Мариано больше голов в Эль классико чем у твоего идола меси с 2019 года)🤣
и ?
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kassi kill
Ответ иц а мэн
Мариано олицетворение дностильи, почему их академия настолько бездарна?
Карвахаль, Хакими, Эдегар,, Начо, Маркос Алонсо(да тот самый) Дани Парехо, Хуан Мато, Льоренте, Васкес.

С тех пор, как Флорентино Перес вернулся на пост президента в 2009 году, «Реал Мадрид», по данным AS, заработал колоссальные 365 миллионов евро только на продажах «Кастильи» с 2009 года. Одной из наиболее крупных сделок стал переход Альваро Мораты в «Челси», за него мадридцы получили 80 миллионов евро.
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Burel
Ответ Орa Алв
Одно и тоже писать, зачем????
в то время, как у Барсы 5 воспитанников в основе, у королевского проекта радость, если хоть один захудалый 30летний испанец выйдет на поле
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Как это? Такого топаря теряют)
Радует как Кросс разводит середняк, завершу/не завершу, тупо бабки выбивает у МЧК!:))
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GuruFutbola
Как это? Такого топаря теряют)
+1
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rigobersong
носатого днаря сливать надо, это даже не обсуждается:))
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Glory Real Madrid
Ответ rigobersong
если еще и начу не продлят, это будет самый позорный поступок со времен отжатия номера у Рауля7:))
Как там проходит продление Месси, Суареса и Пике?
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Назар Игорь
Не далее как вчера Анчелотти заявлял что Модрич должен остаться, это наша легенда, сегодня Модрич под вопросом. Странно.
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kassi kill
Ригоберк, у Мариано больше голов в Эль классико чем у твоего идола меси с 2019 года)🤣
+5
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rigobersong
Ответ А.Э.РАСИМ
Кроос устал. Человеку пора на отдых.
столько лет носатого пешехода тащил:) любой устанет:)
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-5
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rigobersong
если еще и начу не продлят, это будет самый позорный поступок со времен отжатия номера у Рауля7:))
+2
-6
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А.Э.РАСИМ
Кроос устал.
Человеку пора на отдых.
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sayemlo
навсегда запомним тот гол в ворота барсы на 92 минуте 👏 а ведь Мариано с 2019 года забиль больше голов в Эль-Классико чем меси у которого за 10 матчей 0 голов 0 ассистов.
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rigobersong
Ответ иц а мэн
Мариано олицетворение дностильи, почему их академия настолько бездарна?
какой клуп, такая и академия:)
+2
-6
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