«Реал» не продлит контракт с Мариано. Решение по Кроосу, Модричу, Себальосу, Асенсио и Начо еще не принято

Стала известна ситуация с контрактами игроков « ».

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Как сообщает El Partidazo de COPE, продление контракта с Тони Кроосом зависит от его решения – полузащитник рассматривает вариант завершения карьеры в 2023 году.

Решение по Модричу, Себальосу и Асенсио будет принято позже по ходу сезона.

Начо предложено продление контракта сроком на 1 год, и если защитник не примет предложение клуба, он покинет команду.

На данный момент точно известно только будущее Мариано – «Реал» не планирует продлевать его контракт, и он покинет клуб по окончании сезона.