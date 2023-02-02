«Реал» не продлит контракт с Мариано. Решение по Кроосу, Модричу, Себальосу, Асенсио и Начо еще не принято
Стала известна ситуация с контрактами игроков «Реала».
В июне текущего года заканчиваются соглашения Тони Крооса, Луки Модрича, Дани Себальоса, Мариано Диаса, Марко Асенсио и Начо Фернандеса.
Как сообщает El Partidazo de COPE, продление контракта с Тони Кроосом зависит от его решения – полузащитник рассматривает вариант завершения карьеры в 2023 году.
Решение по Модричу, Себальосу и Асенсио будет принято позже по ходу сезона.
Начо предложено продление контракта сроком на 1 год, и если защитник не примет предложение клуба, он покинет команду.
На данный момент точно известно только будущее Мариано – «Реал» не планирует продлевать его контракт, и он покинет клуб по окончании сезона.
С тех пор, как Флорентино Перес вернулся на пост президента в 2009 году, «Реал Мадрид», по данным AS, заработал колоссальные 365 миллионов евро только на продажах «Кастильи» с 2009 года. Одной из наиболее крупных сделок стал переход Альваро Мораты в «Челси», за него мадридцы получили 80 миллионов евро.
Человеку пора на отдых.