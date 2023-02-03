«Челси» ни разу не пробил в створ ворот «Фулхэма» в 1-м тайме

Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия Футбол

«Челси» ни раз не пробил в створ ворот «Фулхэма» в 1-м тайме матча АПЛ.

Первая половина игры завершилась вничью 0:0. Всего «Челси» нанес 5 ударов, но ни один не пришелся в створ. У «Фулхэма» 2 удара, один в створ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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45 комментариев

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Duce Supremo
Поттер это не тренер. Вернее тренер, но середняк. У бритов вообще нет нормальных тренеров.
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Abil Alex
П...ц благодарю
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Александр Воронин
Ответ Kezhmann
По сути, эти трансферы можно будет оценить только через года два, так как игроки молодые, время нужно, чтобы адаптироваться к АПЛ, спрогрессировать - а там уже и делать выводы
Полмиллиарда "оценить года через два"? )))
+9
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+9
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Ibragim Mejidow
А Цн купить забыли
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Антон Иванов
Им Почеттино нужен..
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Afinogenov
Ответ Владимир Владимирович
Вот бы Тухеля у этому составу
Всегда удивляло, когда какой-нибудь клуб пригласит классного тренера, но жалеет денег на трансферы, зато потом пригласит более слабого специалиста, но уже с этим потратит кучу денег.

Тухель:"О, а так можно было?"

ПС. Сразу вспомнился Интер, как только ушел Маур.
Пригласили они Бенитеса. Понятно было всем, что португалец выжал все соки с той команды, но руководство сказало: "Нет, Рафа! Играй теми, кто есть". Понятное дело, что дела не пошли. Зато потом приглашают они новичка в тренерском деле - Леонардо - и начали тратиться на состав - чего не делали при Бенитесе.
В итоге: Классному тренеру не помогли финансово, потеряли (уволили) его - а с "физруком" потратили деньги в никуда.
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Kezhmann
По сути, эти трансферы можно будет оценить только через года два, так как игроки молодые, время нужно, чтобы адаптироваться к АПЛ, спрогрессировать - а там уже и делать выводы
+1
-1
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udod
Ответ Акира_1
Потому что зимой супер форвард вообще под 200 бы вышел, а так летом купили же молодого Нкунку, который много забывает в Германии.
летом вернётся 24-х дюймовый
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Konstantin Meerov
зажигал не тот горняк, которого пиарили, а списанный в утиль Виллиан
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Мукунку хороший
Ответ инок
Может во втором тайме станут попадать)
Стали… толко чаще по ногам соперника)
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Джанлука Нальюка
Выпустил сходу новичков. Агония какая то. Поттер расписался в собственной беспомощности
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bat90
Не отчаиваться, фанаты Челси! В конце сезона Поттер поймает снитч и защитит философский камень от Волан-де-Морта. Возможно даже чемпионство
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Мукунку хороший
Как по мне.. то по игре самый слабый Челси лет за 10..
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Зизуха
Нужно Боэли ещё 300 лямов потратить
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Yri Yrov
Тренера надо менять состав бешеный, а они Фулхэму не пробили
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Slavanya
Ответ llolishe
Палинья из Фулхэма тогда праймовый Модрич
В центре поля Фулхэма Виллиана больше чем Палиньи, может его назовешь?
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remontada
Нужно больше золота.
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-2
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rigobersong
Лукомский, ждем аналитику по Мудрику:))
+3
-4
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llolishe
Это еще Нкунку и Фофана не играли)))
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-1
-1
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rigobersong
Ответ Акира_1
Потому что зимой супер форвард вообще под 200 бы вышел, а так летом купили же молодого Нкунку, который много забывает в Германии.
Вернер больше забивал в РБ, Нкунку ждет такая же участь:) Он максимум мячей 15 в сезоне там забьет, если повезет:))
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-2
-2
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Антон Фалафель
Во втором тайме понял, что Мудрик был на поле и его заменили😐
+17
-4
+13
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Акира_1
Ну потому что Хаверцу попадать надо с убойных позиций, а не в штанги и выше. 🤷‍♂️
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-2
-2
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Сергей Кайзер
Ответ edward_freeman
Кто не смотрит матч - слелает "выводы" На самом деле Хаверц запорол два стопроцентных момента (штанга, другой раз мяч подпрыгнул в последний момент) Но игра тяжёлая, да
Там защитник зацепил.
+1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Slavanya
Sports, вы меня заблокировали за то что я Боули ######## назвал. Приношу свои извинения Боули. Вы видели этого Энцо? Это новый Модрич, ребят, я такого давненько не видел!
Мы тебя понимаем. На твоём месте я сделал бы тоже самое
+2
-2
0
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ARIGAMI ARIGAMI
О великий Тодд
0
-1
-1
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