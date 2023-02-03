«Челси» ни разу не пробил в створ ворот «Фулхэма» в 1-м тайме

«Челси» ни раз не пробил в створ ворот «Фулхэма» в 1-м тайме матча .

Первая половина игры завершилась вничью 0:0. Всего « » нанес 5 ударов, но ни один не пришелся в створ. У « » 2 удара, один в створ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.