«Челси» ни разу не пробил в створ ворот «Фулхэма» в 1-м тайме
«Челси» ни раз не пробил в створ ворот «Фулхэма» в 1-м тайме матча АПЛ.
Первая половина игры завершилась вничью 0:0. Всего «Челси» нанес 5 ударов, но ни один не пришелся в створ. У «Фулхэма» 2 удара, один в створ.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Тухель:"О, а так можно было?"
ПС. Сразу вспомнился Интер, как только ушел Маур.
Пригласили они Бенитеса. Понятно было всем, что португалец выжал все соки с той команды, но руководство сказало: "Нет, Рафа! Играй теми, кто есть". Понятное дело, что дела не пошли. Зато потом приглашают они новичка в тренерском деле - Леонардо - и начали тратиться на состав - чего не делали при Бенитесе.
В итоге: Классному тренеру не помогли финансово, потеряли (уволили) его - а с "физруком" потратили деньги в никуда.