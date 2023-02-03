Мудрик, Энцо и Феликс внесены в заявку «Челси» на плей-офф ЛЧ, Обамеянга и Бадьяшиля нет в списке

Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пьер-Эмерик Обамеянг Жоау Феликс Бенуа Бадьяшиль Михаил Мудрик Энцо Фернандес Футбол

«Челси» опубликовал заявку на плей-офф Лиги чемпионов.

В нее внесены новички Михаил Мудрик, Энцо Фернандес и Жоау Феликс.

При этом из заявки исключили Пьера-Эмерика Обамеянга, также туда не добавили Бенуа Бадьяшиля. «Челси» мог внести в заявку трех игроков.

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30 комментариев

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GoonerLt
а сколько было радости у пенсов после покупки Обамы:) вот будет сейчас забивать пачками! 45млн (покупка+ контракт на 2 года) на ветер:))
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Born is the King
Ответ B@SS
Кулибали, Фофана, Чалоба, Силва. По-моему более чем.
Да не после прихода Бенуа в защите появился порядок, скорость. Надо было отцеплять РЛЧ лучше или Фофану
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Three Days Grace
Ответ The Best
Феликса я бы не брал,а вот Бадиашиля зря исключили.С Мудриком Энцо в принципе всё понятно,за них заплатили по огромные бабки и грех их в заявку не брать.Но почему исключили Аубу а не Пулишича который травмирован?Не понятно
Француза не исключили, а не включили
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B@SS
Ответ Born is the King
Идиотизм.как можно было не включить лучшего защитника. Нафиг было брать Фелиша и так его позиция переполнена игроками
Кулибали, Фофана, Чалоба, Силва. По-моему более чем.
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CriminalJoint62
Ответ Павел Гребнев
"Челси" без центрфорварда играют? Кто будет на острие? Фелиш?
Хаверц сейчас один из лучших центрфорвардов Премьер Лиги
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CriminalJoint62
Обамеянг забил столько голов в этой ЛЧ и его убрали из заявки. Надеюсь, в следующем сезоне они с Лукаку в паре будут выжигать
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Павел Гребнев
"Челси" без центрфорварда играют? Кто будет на острие? Фелиш?
+1
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deadjoker
А чего пулишича не отцепили. Он один хрен с травмой лежит.
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forever 77
Ответ Born is the King
Оба восстановились, Хавертц играет вингера в сборной, в Байере играл везде больше на флангах
В Челси когда Хаверц играл вингера, то был ужасен. По Пулишичу сегодня видел инфу, что оба матча с Боруссией пропустит, Стерлинг вроде восстановился, но все равно нужно прийти в форму.
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Максим Тесля
Не добавили Бенуа Бадьяшиля - фатальная ошибка
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Сергей Иванов
КАК можно было не включить Бадиашиля?
Ну серьёзно, выберите одного из пары Мудрик-Феликс и оставьте за бортом, но зато хотя бы в центре обороны будет поспокойнее. А так, конечно, совсем кошмар, на 38-летнем Сильве выезжать.
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The Best
Феликса я бы не брал,а вот Бадиашиля зря исключили.С Мудриком Энцо в принципе всё понятно,за них заплатили по огромные бабки и грех их в заявку не брать.Но почему исключили Аубу а не Пулишича который травмирован?Не понятно
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Антон Акимов
Не включили Бенуа? Совсем что ли головой поехали?
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Born is the King
Ответ forever 77
Хаверц вингер? Стерлинг и Пулишич сломаны
Оба восстановились, Хавертц играет вингера в сборной, в Байере играл везде больше на флангах
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Veni-Vidi-Vici
Хорошо Обамеянг съездил в Челси. С бывшим тренером поработал (пару дней), список провалившихся нападающих / девятых номеров пополнил. Респект!
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Футбол_это_жизнь
Верните Обаму обратно в Барсу. За 1 миллион конфеток.
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Born is the King
Эта бездарная оптом скупка уже даже в банальной заявке на ЛЧ начала подводить клуб. Даже Вудварт не был таким некомпетентным по сравнению с Лассо
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NottinghamForest79
ЛУЧШИЕ
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rigobersong
Жаль Аубу, только Хави реанимировал, опять карьеру заруинил:)
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forever 77
Ответ Born is the King
Стерлинг, Пулишич, Хавертц перешли в опорку?
Хаверц вингер? Стерлинг и Пулишич сломаны
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Born is the King
Ответ forever 77
Переполнена Зиешем и Мудриком на 2 позиции?
Стерлинг, Пулишич, Хавертц перешли в опорку?
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HellLight
Обама изначально был рофлом
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-1
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Виктор Крымов
Ответ Born is the King
Идиотизм.как можно было не включить лучшего защитника. Нафиг было брать Фелиша и так его позиция переполнена игроками
С каких пор Бадьяшиль стал лучше Сильвы?
+16
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DolJun
минус бенуа - это ошибка
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Ахрорбек Тургунбаев
Ухххх💪 отличная новость!
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