Мудрик, Энцо и Феликс внесены в заявку «Челси» на плей-офф ЛЧ, Обамеянга и Бадьяшиля нет в списке
«Челси» опубликовал заявку на плей-офф Лиги чемпионов.
В нее внесены новички Михаил Мудрик, Энцо Фернандес и Жоау Феликс.
При этом из заявки исключили Пьера-Эмерика Обамеянга, также туда не добавили Бенуа Бадьяшиля. «Челси» мог внести в заявку трех игроков.
Ну серьёзно, выберите одного из пары Мудрик-Феликс и оставьте за бортом, но зато хотя бы в центре обороны будет поспокойнее. А так, конечно, совсем кошмар, на 38-летнем Сильве выезжать.