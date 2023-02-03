Мудрик, Энцо и Феликс внесены в заявку «Челси» на плей-офф ЛЧ, Обамеянга и Бадьяшиля нет в списке

«Челси» опубликовал заявку на плей-офф Лиги чемпионов.

В нее внесены новички , и .

При этом из заявки исключили Пьера-Эмерика Обамеянга, также туда не добавили Бенуа Бадьяшиля. « » мог внести в заявку трех игроков.