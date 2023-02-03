«Локомотив» отдал Раконяца в аренду «Црвене Звезде». У форварда 0 голов в 15 матчах

«Локомотив» отдал в аренду « ».

Аренда 22-летнего черногорского форварда с опцией выкупа рассчитана до 30 июня 2023 года.

Большую часть заработной платы игрока возьмет на себя сербский клуб.

Раконяц перешел в « » прошлым летом из клуба «Чукарички» за 2,5 млн евро.

За «Локо» он провел 15 матчей и не забил ни одного мяча. Подробная статистика игрока – здесь.