«Локомотив» отдал Раконяца в аренду «Црвене Звезде». У форварда 0 голов в 15 матчах
«Локомотив» отдал Марко Раконяца в аренду «Црвене Звезде».
Аренда 22-летнего черногорского форварда с опцией выкупа рассчитана до 30 июня 2023 года.
Большую часть заработной платы игрока возьмет на себя сербский клуб.
Раконяц перешел в «Локомотив» прошлым летом из клуба «Чукарички» за 2,5 млн евро.
За «Локо» он провел 15 матчей и не забил ни одного мяча. Подробная статистика игрока – здесь.
А так, то по сборам Марко очень круто себя стал показывать, вряд ли это решение именно Галактионова. Кажется, что Михаил вообще уже ни на что не влияет в клубе после странного отъезда травмированного Изидора. А теперь и последнюю опцию которая может цепляться за мяч на чужой половине поля (Игнатьев и Камано с этим не справляются) отняли. Без никакой выгоды.
А ещё Цревна Звезда не последний клуб Сербии.
Посмотрим, может у него еще получиться. Совсем крест не стал бы ставить.