«Локомотив» отдал Раконяца в аренду «Црвене Звезде». У форварда 0 голов в 15 матчах

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда трансферы Марко Раконяц Футбол

«Локомотив» отдал Марко Раконяца в аренду «Црвене Звезде».

Аренда 22-летнего черногорского форварда с опцией выкупа рассчитана до 30 июня 2023 года.

Большую часть заработной платы игрока возьмет на себя сербский клуб.

Раконяц перешел в «Локомотив» прошлым летом из клуба «Чукарички» за 2,5 млн евро.

За «Локо» он провел 15 матчей и не забил ни одного мяча. Подробная статистика игрока – здесь.

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26 комментариев

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ractorosan527@gmail.com
Ответ muradka66
это которые Россию чуть более двух лет назад выиграли 5-0?
Я добавлю у нас сборная такая что кажется не одну сборную выиграть не сможет либо таких сборных как Лихкишейн или как он так зовётся или де сан марино обидно конечно за сборную но что делать? Вы говорите за сборную Сербии а где она была на чемпионате мира 14 18 и 22 годах
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Михаил Максаков
В Сербию вроде как дешевый газ без проблем поставляют, зачем им ещё и дрова понадобились?
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Arty K.
Спасибо за россыпь голов и удачи!
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ractorosan527@gmail.com
Ответ muradka66
это которые Россию чуть более двух лет назад выиграли 5-0?
Вы тоже сравниваете блин ( а сборную России щас кто сможет выиграть!
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Фут.Боль
Ответ Heath Neumann
Теперь заживём. Это последний игрок который мешал Галактионову поставить великий ромб. Ждём Камано-Шрёдингера в атаке до конца лета, сейчас вообще-то модно играть без нападающего. А так, то по сборам Марко очень круто себя стал показывать, вряд ли это решение именно Галактионова. Кажется, что Михаил вообще уже ни на что не влияет в клубе после странного отъезда травмированного Изидора. А теперь и последнюю опцию которая может цепляться за мяч на чужой половине поля (Игнатьев и Камано с этим не справляются) отняли. Без никакой выгоды. А ещё Цревна Звезда не последний клуб Сербии.
Ни одного официального матча у Галактионова ещё нет, а ты уже на него начинаешь наговаривать. Это, конечно, не гегенфутбол Рангника-Гиздоля за который ты так топил. Раконьяц может и славный парень, но в Локо как-то себя показать не смог, поэтому аренда в другой клуб вполне логична.
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muradka66
Ответ ractorosan527@gmail.com
РПЛ это не сербия качественные игроки очень дорого стоят ( я вообще не люблю сборную Сербии вообще нулевые ((
это которые Россию чуть более двух лет назад выиграли 5-0?
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LOG MEG
Забавное, он по сути не играл в Локо, но пошёл на повышение транзитом (из Чукарички в Црвену)
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Heath Neumann
Ответ Сергей Сунчилиев
Ну и слава Богу. Почистим Авгиевы конюшни
Ещё не всех игроков сплавили, работы больше нет же) только раздавать задешево.
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Сергей Сунчилиев
Ну и слава Богу. Почистим Авгиевы конюшни
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PavelKazakov
Ответ Dan Kennedy
Посмотрим, он попал в Локомотив не в лучшее время. Типа он за Чукаричики нормально забивал, и его аж Црвена Звезда взяла. Тот-же Марко Петкович из Спартака оказался хуже. Посмотрим, может у него еще получиться. Совсем крест не стал бы ставить.
Было видно, что немного не в своей тарелке был, хотя в Сербии в целом уровень Чемпионата ниже
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Heath Neumann
Теперь заживём. Это последний игрок который мешал Галактионову поставить великий ромб. Ждём Камано-Шрёдингера в атаке до конца лета, сейчас вообще-то модно играть без нападающего.

А так, то по сборам Марко очень круто себя стал показывать, вряд ли это решение именно Галактионова. Кажется, что Михаил вообще уже ни на что не влияет в клубе после странного отъезда травмированного Изидора. А теперь и последнюю опцию которая может цепляться за мяч на чужой половине поля (Игнатьев и Камано с этим не справляются) отняли. Без никакой выгоды.

А ещё Цревна Звезда не последний клуб Сербии.
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ractorosan527@gmail.com
Ответ Гамарджоба Генацвале
В Локо абсолютно ничего не показал. Видимо, не его команда. В целом пожелаю удачи парню, по статистике до Локо в Сербии играл, забивал.
РПЛ это не сербия качественные игроки очень дорого стоят ( я вообще не люблю сборную Сербии вообще нулевые ((
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Артём Криушов
Искренне сочувствую сербам😖
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ractorosan527@gmail.com
Ответ PavelKazakov
Из последних трансферов из Сербии - худший легионер
А они есть то у сербов эти нападающие??? Единственный у них хороший тренер это Николич
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Dan Kennedy
Ответ PavelKazakov
Из последних трансферов из Сербии - худший легионер
Посмотрим, он попал в Локомотив не в лучшее время. Типа он за Чукаричики нормально забивал, и его аж Црвена Звезда взяла. Тот-же Марко Петкович из Спартака оказался хуже.

Посмотрим, может у него еще получиться. Совсем крест не стал бы ставить.
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0
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Sd Asd
Ну и слава Богу. Обойдемся и без звёзд 😁
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Гамарджоба Генацвале
В Локо абсолютно ничего не показал. Видимо, не его команда. В целом пожелаю удачи парню, по статистике до Локо в Сербии играл, забивал.
+9
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Игнор Игнорыч
Потеря. Один из лучших легов рпл.
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Юрий Безуглый
Слава богу, мы скинули это дерево
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Утя Ваткин
Легенда. Авось придет в себя после аренды.
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Novak
Хоть изначально понятно было, что берут его как резервного нападающего, но в итоге всё совсем печально оказалось. Продолжил дело Хенти.
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Ден Ден
Вот форвард, вот это настоящий форвард!
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Railwayman
Спасибо, Легенда!
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PavelKazakov
Из последних трансферов из Сербии - худший легионер
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Чётко_как_чечётка
Хорошая новость. Удачи ему там
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