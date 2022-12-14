«Локомотив» предложил Мампасси, Живоглядова, Раконяца и еще 5 игроков другим клубам
«Локомотив» направил другим клубам список футболистов, доступных для трансфера.
Как передает «РБ Спорт», некоторые команды получили предложение приобрести или выменять защитников Марио Митая, Марка Мампасси, Дмитрия Живоглядова, Максима Ненахова, хавбеков Дмитрия Рыбчинского (сейчас в «Пари НН»), Сергея Бабкина (в «Крыльях Советов»), Николая Титкова (в «Оренбурге»), форварда Марко Раконяца.
Отмечается, что агенты футболистов пока не были уведомлены о таком шаге железнодорожников.
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