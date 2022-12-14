«Локомотив» предложил Мампасси, Живоглядова, Раконяца и еще 5 игроков другим клубам

направил другим клубам список футболистов, доступных для трансфера.

Как передает «РБ Спорт», некоторые команды получили предложение приобрести или выменять защитников Марио Митая, , , Максима Ненахова, хавбеков Дмитрия Рыбчинского (сейчас в ), Сергея Бабкина (в «Крыльях Советов»), Николая Титкова (в ), форварда Марко Раконяца.

Отмечается, что агенты футболистов пока не были уведомлены о таком шаге железнодорожников.

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