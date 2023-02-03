У «Аль-Насра» с Роналду одна победа в трех матчах

«Аль-Наср» с одержал одну победу в трех матчах.

В пятницу клуб из Эр-Рияда сыграл вничью с « » (2:2) в чемпионате Саудовской Аравии. Криштиану забил гол с пенальти.

До этого « » с Роналду обыграл «Аль-Иттифак» (1:0) в лиге и уступил «Аль-Иттихаду» (1:3) в 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии.