У «Аль-Насра» с Роналду одна победа в трех матчах

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фатех Футбол

«Аль-Наср» с Криштиану Роналду одержал одну победу в трех матчах.

В пятницу клуб из Эр-Рияда сыграл вничью с «Аль-Фатехом» (2:2) в чемпионате Саудовской Аравии. Криштиану забил гол с пенальти.

До этого «Аль-Наср» с Роналду обыграл «Аль-Иттифак» (1:0) в лиге и уступил «Аль-Иттихаду» (1:3) в 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии.

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28 комментариев

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А.Э.РАСИМ
Аль-Криштиану-бин- Наср-аль-Пеналду-бин-Сиу
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Ахахахах, я не могу Даже уже смешно не будет, если он очередному лидеру чемпионата сольет золото)
Ты после гола Асенсио куда исчез вчера?
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moldfan
Интересно, можно ставку где-то, что Аль Наср не выиграет чемпионат в этом году ?
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А.В.Бубнов
Балласт он и в Аравии балласт. И представьте себе, это беспомощное тело целых 10 раз выходило на поле в АПЛ! Были ли игроки ниже уровнем в этом чемпионате?!
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Oleg
Ответ Блуждающий странник
Спортс делает трафик на фанатах и хейтерах Роналду. Это просто бред, зачем нам информация что Аль-Наср одержал одну победу? Даже про Реал с Барсой не пишут если серия не длительная, зато этот бред публикуют постоянно
Так клубника хайповый персонаж.
Над ним угорают.
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Oleg
Ответ Арыч Фаворитик
Слушайте, такой вопрос... Там как дела с бассейном у Аль-Насра?
Какой был 20 лет назад, такой и остался.
Так что скоро интервью Моргану кое кто даст на этот счет.
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Abil Alex
Раньше не знали Аль наср и иже с ним.Эффект кр7.
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Mihail Krikheli
Пока по плану
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Терминатор///Айлбибекович
Тащер в деле.
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Блуждающий странник
Спортс делает трафик на фанатах и хейтерах Роналду. Это просто бред, зачем нам информация что Аль-Наср одержал одну победу? Даже про Реал с Барсой не пишут если серия не длительная, зато этот бред публикуют постоянно
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Варлампий Варлампий
Ответ Alex Legend
Талиска пришёл выигрывать трофеи и бороться в Лиге Чемпионов АФК, а такие кадры как португалец приехали тупо покрасоваться и бабла срубить. Просто почувствуйте разницу.
В трансляции заметно было, негр заряжен на ворота, а манекен старательно делал вид, что ему интересна игра. Вот там шейхи репы начесывают, поняли обманку
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Зуев.,
Ответ udiekemen
Фанатики Месси щас прибегут, а говорили что не интересуются))
Сколько ЗМ у Роналду?)
Сколько золотых бутс у Роналду?)
И да, он выиграл ЧМ?)🤫🤭
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Игорь Климов
Ответ Los Galácticos
И минус Талиска
Талиска - это лучший игрок Аль-Наср с большим отрывом.
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Зуев.,
Ответ Игорь Климов
"Эффект Кринжа7" - это значит, что скоро Аль-Наср покинет первое место в чемпионате)
Будет символично, если сольют Аль-Хилялю )
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Игорь Климов
"Эффект Кринжа7" - это значит, что скоро Аль-Наср покинет первое место в чемпионате)
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Бронислав Каминский
Ответ udiekemen
Фанатики Месси щас прибегут, а говорили что не интересуются))
Тяжело пройти мимо,когда половина сайта будет завалена новостями об этом хламе,который в бедуинской лиге только с пенки смог забить
+18
-1
+17
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Зуев.,
Эффект Роналду!
МЮ и Ювентус не дадут соврать
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atomio
Похоронил Юве, МанЮ - похоронит и АльНаср 👍🏻 этот фрукт ни перед чем не остановится! Респект за силу и характер! Сииииууу
+6
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son min
Ответ udiekemen
У школьников и не получается;)
Почему?:) С 18- декабря вас не слышно и не видно чёт:)
+6
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udiekemen
Ответ son min
Просто любим поиздеваться над вами:)
У школьников и не получается;)
+2
-2
0
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son min
Ответ udiekemen
Фанатики Месси щас прибегут, а говорили что не интересуются))
Просто любим поиздеваться над вами:)
+2
-2
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GuruFutbola
Ахахахах, я не могу
Даже уже смешно не будет, если он очередному лидеру чемпионата сольет золото)
+3
-2
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son min
Эффект 37-летнего игрока Аль Насра:)
+2
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udiekemen
Фанатики Месси щас прибегут, а говорили что не интересуются))
+4
-7
-3
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Арыч Фаворитик
Слушайте, такой вопрос... Там как дела с бассейном у Аль-Насра?
+14
0
+14
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