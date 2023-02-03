У «Аль-Насра» с Роналду одна победа в трех матчах
«Аль-Наср» с Криштиану Роналду одержал одну победу в трех матчах.
В пятницу клуб из Эр-Рияда сыграл вничью с «Аль-Фатехом» (2:2) в чемпионате Саудовской Аравии. Криштиану забил гол с пенальти.
До этого «Аль-Наср» с Роналду обыграл «Аль-Иттифак» (1:0) в лиге и уступил «Аль-Иттихаду» (1:3) в 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии.
Над ним угорают.
Так что скоро интервью Моргану кое кто даст на этот счет.
Сколько золотых бутс у Роналду?)
И да, он выиграл ЧМ?)🤫🤭
МЮ и Ювентус не дадут соврать
Даже уже смешно не будет, если он очередному лидеру чемпионата сольет золото)