Адвокат жертвы Алвеса: «Есть публичные люди, которые считают себя выше добра и зла. Надеюсь, дело закончится тюремным сроком»

Теги ПСЖ Ювентус Барселона Дани Алвес лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига происшествия Футбол

Адвокат жертвы Дани Алвеса высказалась о ходе дела об изнасиловании.

Напомним, бывший защитник «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» несколько дней назад был арестован по подозрению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

«Независимо от того, чем закончится дело, для меня то, как как оно началось, – это уже показательный случай. Есть некоторые публичные люди, которые считают себя выше добра и зла, которые думают, что никто никогда не поверит такой девушке, как мой клиент.

Многие женщины не изобличают [насильника], когда дело касается публичной персоны, из-за трудностей на эмоциональном и судебном уровне. Но я думаю, что в этом случае все закончится так, как закончится – я надеюсь, что все закончится тюремным сроком. Арест без права на залог уже является показательным», – сказала Эстер Гарсия Лопес.

У жертвы Алвеса нашли остатки спермы при медосмотре. Расположение отпечатков пальцев в туалете подтверждает ее версию об изнасиловании

Девушка, обвинившая Алвеса в изнасиловании, отказалась от компенсации и хочет, чтобы Дани посадили в тюрьму

Алвес трижды дал разные показания по делу об изнасиловании. Сначала говорил, что не знает жертву, в конце – что она сама сделала ему минет

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56 комментариев

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9f99s5s6fr
Ответ Денис Мартин
Если Алвес и в правду виновен, то наказать по всей строгости, чтобы другие понимали, что за это можно сесть и на долго. Если Алвес не виноват, девушку так-же необходимо наказать по всей строгости, чтобы другие понимали, чем может обернуться ложь в таких ситуациях. Пока не вижу смысла мусолить эту тему, потому что приговора нет, виновных ещё нет, есть только подозреваемый. Но на sports всем, конечно, неинтересно, все уже сделали свои выводы и решили, кто есть кто.
Проблема вся в том, что если наказывать таких девушек, то другие, которые реально подверглись насилию побоятся обращаться в суд. Мало того, что много внимания, психологического давления от ситуация, так еще и давление из-за того что потом могут наказать, если вдруг суд посчитает ее доказательства неубедительными.
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mootoo
Ответ jvs5t7gcrf
А сколько бы вы запросили если бы вас поимели против Вашей воли?) Есть может прейскурант?)
уверен там ничего не было против воли
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Egobrain junior
Ответ Вячеслав Новиков
Честно история очень сомнительная, поэтому доказательства должны быть железобетонные, тк много неувязок, приставал, но пошла с ним в туалет, сначала не понимала, а в туалете резко понимать стала, от компенсации отказалась это как раз понятно, типо хочет быть хорошей, на деле просто нужна компенсация более увесистая, в клубах такое постоянно происходит по обоюдному согласию, везде где только можно, если конечно виноват должен ответить
в клубах такое постоянно происходит по обоюдному согласию(с)
сам ключевые слова выделишь, или тебе намекнуть?
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Altim
Ответ Prokuror Prokurorov
всегда ору с адептов "Устроим показательную порку". Систему надо изначально выстраивать так, чтобы необходимости в показательных процессах не было. Если Алвес виновен (в чем лично я уже не сомневаюсь), судить его надо наравне с "обычными" насильниками, если он таковым является.
А я вот сомневаюсь. Человечество никогда не может найти золотую середину. Раньше были времена, когда права женщин действительно ущемлялись. До них домагались, а они молчали, потому что было стыдно об этом говорить. Сейчас такое время, когда всё качнулось в обратную сторону, и любая шалава из клуба после перепиха может заявить, что её изнасиловали, если что-то пойдёт не так. Лично у меня не укладывается в голове, как можно при изнасиловании настолько не сопротивляться, чтобы делать миньет? Должна была вырываться, брыкаться, стучать в туалетную дверь, звать на помощь, укусить член наконец... уж явно при сильном сопротивлении Алвес бы не стал продолжать, ибо он не маньяк-насильник со стажем (по крайней мере весь его бэкграунд не такой). Не забываем, что он не в парке ночью напал на невинную жертву, а был с девушкой в вип-зоне, которая сама туда пошла в 2 часа ночи! Если Алвес действительно такой монстр, что заставил её - пусть накажут, разумеется! Но весь его бэкграунд говорит о том, что он не из таких людей, поэтому должны быть железные доказательства! Почему вы не допускаете, что всё было по обоюдному согласию изначально? Кто-то писал, что мол, денег не попросила - поэтому не должна врать. Но у неё может быть 1000 других причин так сделать: например, у неё есть парень, или строгий отец, а она сначала на эмоциях перепихнулась, потому что у самой чесалось там внизу, а потом осознала, что совершила ошибку, и побежала жаловаться, чтобы обелить себя. Может такое быть? Может. А может денег не попросила, потому что ей уже заранее заплатили за это, и всё это было подставой. Такое тоже легко может быть, и не раз бывало. Повторюсь, может быть тысячу причин ещё. мы всего не знаем, чтобы вот так судить.
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mj23.net
Ответ Иван Павлов
А, ну то есть зафиксированные в результате осмотра травмы у жертвы появились по воле Божьей, а не в результате борьбы с насильником. Ок. И гениальный аргумент: "Ну он явно не маньяк же, он душка и лапочка". Из разряда: "Посмотрите на Кадырова, он такой милый на публике, как он может устроить тиранию в своей республике".
Да ни о чем там травмы. "на ее колене были обнаружены царапины" - звучит как шутка. Обычно ссадины на коленях означают совсем другое))) Даже мемы про это есть, когда девчонки зачем-то надевают короткие юбки в общественном транспорте.
Не та ситуация, чтобы Алвес реально стал продолжать акт, когда жертва сопротивляется. Если бы она вырывалась, у неё было бы множество синяков на руках и в других местах. Если бы она кричала и подняла шум, это тоже бы отразилось.
Она очевидно не оказывала реального сопротивления. Это факт. Реальное изнасилование равноценно убийству, и человек будет реагировать соответствующим образом: визжать, сопротивляться и все прочее. А у этой девицы явно свои какие-то интересы.
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Дмитрий Гудков
По физиогномике в той Барселоне Алвес выглядел как Бармалей
На лице всегда написано на мой взгляд
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Egobrain junior
Ответ jvs5t7gcrf
А сколько бы вы запросили если бы вас поимели против Вашей воли?) Есть может прейскурант?)
ну, 20 баксов - это 20 баксов(с)
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Kit244098
Голосом Бори Моисеева: Даник, милости прошу к нашему шалашу!))
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Иван Павлов
Ответ mj23.net
Обоих посадить на лет 5. Может другие думать начнут головой. Не хотела, но пошла. Вошла в туалет, но не сразу, поняла, что это туалет. Отказалась, но кричать и драться не стала. Кто-нибудь может себе поверить, чтобы Алвес изнасиловал девчонку, которая оказывала реальное сопротивление? Это невозможно. Там были бы жуткие следы насилия. Если ты реально будешь оказывать сопротивление, то будешь кричать, драться и вырываться. Алвес явно не маньяк-насильник, чтобы в такой ситуации что-то делать.
А, ну то есть зафиксированные в результате осмотра травмы у жертвы появились по воле Божьей, а не в результате борьбы с насильником. Ок. И гениальный аргумент: "Ну он явно не маньяк же, он душка и лапочка". Из разряда: "Посмотрите на Кадырова, он такой милый на публике, как он может устроить тиранию в своей республике".
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mj23.net
Обоих посадить на лет 5. Может другие думать начнут головой.
Не хотела, но пошла. Вошла в туалет, но не сразу, поняла, что это туалет. Отказалась, но кричать и драться не стала.
Кто-нибудь может себе поверить, чтобы Алвес изнасиловал девчонку, которая оказывала реальное сопротивление? Это невозможно. Там были бы жуткие следы насилия. Если ты реально будешь оказывать сопротивление, то будешь кричать, драться и вырываться. Алвес явно не маньяк-насильник, чтобы в такой ситуации что-то делать.
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Altim
Ответ Алик 67
Тогда почему не обвинили Месси, Салаха, де Брюне и т. д.
Потому что они по клубам не ходят. Футболистам теперь нельзя получается?
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Footballeur
Спортс до сих пор спорит кто здесь виноват. Всё очевидно там. Оба виноваты, но Алвес попал в ловушку.
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⚽️Juventini⚽️
Можно как угодно обливать грязью алвеса, но зачем она пошла с ним в туалет ?
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Вадим Слуцкий
Я тоже надеюсь, что эту "маленькую сучку" посадят.
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Spartakus1984
Ответ Алик 67
Тогда почему не обвинили Месси, Салаха, де Брюне и т. д.
Так а почему жертвой не стала ботаничка которая сидит дома учит уроки а не в туалет в клубе с мужиком ходит?
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Spartakus1984
Ответ Beriya
Жертвы по клубам не ходят
По всякому бывает,но в следующий раз она задумается,может не стоило идти в туалет с мужиком,может ничего и не было бы тогда.
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arspurs9
Ответ Денис Мартин
Если Алвес и в правду виновен, то наказать по всей строгости, чтобы другие понимали, что за это можно сесть и на долго. Если Алвес не виноват, девушку так-же необходимо наказать по всей строгости, чтобы другие понимали, чем может обернуться ложь в таких ситуациях. Пока не вижу смысла мусолить эту тему, потому что приговора нет, виновных ещё нет, есть только подозреваемый. Но на sports всем, конечно, неинтересно, все уже сделали свои выводы и решили, кто есть кто.
Да нет, адекватные люди все равно ждут окончательного вердикта. Однако по инсайдам от туда просто люди для себя делают те или иные выводы. Допустим, даже сейчас я куда больше склонен верить стороне девушки, учитывая, всю историю с вечной сменой показаний от него и прочее. Итог увидим позже.
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Spartakus1984
Ответ Денис Мартин
Если Алвес и в правду виновен, то наказать по всей строгости, чтобы другие понимали, что за это можно сесть и на долго. Если Алвес не виноват, девушку так-же необходимо наказать по всей строгости, чтобы другие понимали, чем может обернуться ложь в таких ситуациях. Пока не вижу смысла мусолить эту тему, потому что приговора нет, виновных ещё нет, есть только подозреваемый. Но на sports всем, конечно, неинтересно, все уже сделали свои выводы и решили, кто есть кто.
Примерно за подобный пост меня вчера насчадно заминусовали)).Тебе повезло,школьники на уроках еще.
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Лысый Сый.
Ответ umar009
Отличный такой намёк. Засунуть руку в трусы. Когда жене изменяешь, другим девушкам так же намекаешь? И продолжаешь несмотря на их отказ? Продолжай в том же духе
Ничего не мешает девке поощрять тебя к продолжению, а потом заорать - я согласия не давала. Да еще и кофточку порвет, и об угл стукнется.
Будешь как муж овцы хлопать ушами и вопеть про подставу. Секс был, одежда порвана, синяки есть, заява подана .... получай товарищ от 3 до 7
А там тебя уже сидельцы поджидают - ты это чЁ, негодяй, наших сестренок насилуешь? Сейчас мы тебя ..
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Spartakus1984
Любой адвокат должен из своего клиента сделать святого человека,даже из тех кто ходит по клубам и находится в компании известных личностей и ходят вместе с ними в туалет.Но все это не отменяет того,что Алвес поступил ужасно.
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Prokuror Prokurorov
Ответ Денис Мартин
Если Алвес и в правду виновен, то наказать по всей строгости, чтобы другие понимали, что за это можно сесть и на долго. Если Алвес не виноват, девушку так-же необходимо наказать по всей строгости, чтобы другие понимали, чем может обернуться ложь в таких ситуациях. Пока не вижу смысла мусолить эту тему, потому что приговора нет, виновных ещё нет, есть только подозреваемый. Но на sports всем, конечно, неинтересно, все уже сделали свои выводы и решили, кто есть кто.
всегда ору с адептов "Устроим показательную порку". Систему надо изначально выстраивать так, чтобы необходимости в показательных процессах не было. Если Алвес виновен (в чем лично я уже не сомневаюсь), судить его надо наравне с "обычными" насильниками, если он таковым является.
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Александр Степанов
Ответ jvs5t7gcrf
А сколько бы вы запросили если бы вас поимели против Вашей воли?) Есть может прейскурант?)
Не стоит спешить , вопрос пока открыт , " против воли " или нет может свидетельствовать на данный момент только видео в ванной комнате ( а его нет ) , остальное - слова, чьи-то трактовки и домыслы. Расследование будет долгие месяцы , может всплыть ещё много любопытного ... Ну к примеру , слова адвоката про "такую девушку" ... какую ?
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umar009
Ответ лысый сый.
до «изнасилования» в туалете ее ни чего не смущало ? Наверно Алвес хотел ей свои награды показать вот и повилась наивная (С)....прикидываться дурочкой,туалеты она никогда не видела , намёков не понимает когда он ей а трусы руку суёт . Думаю таких износов в клубах сотнями можно каждые выходные штамповать(С)
Отличный такой намёк. Засунуть руку в трусы. Когда жене изменяешь, другим девушкам так же намекаешь? И продолжаешь несмотря на их отказ? Продолжай в том же духе
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Санитар-волк
В таких процессах главное, что виновен или тот, или другой фигурант. И главное, что в результате процесса должен быть осуждённый - или насильник, или клеветница.
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Лысый Сый.
Ответ Алик 67
Тогда почему не обвинили Месси, Салаха, де Брюне и т. д.
Они не попались, но охота за ними ведется и стоит дать хоть малейшую возможность...
Я вот прикидываю , все мои похождения от жены можно было подвести под изнасилование. Я согласия не спрашивал (так на глаз определял) и на айфон не записывал.
По краю хожу ))
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