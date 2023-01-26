Адвокат жертвы Алвеса: «Есть публичные люди, которые считают себя выше добра и зла. Надеюсь, дело закончится тюремным сроком»

Адвокат жертвы высказалась о ходе дела об изнасиловании.

Напомним, бывший защитник «Барселоны», « » и « » несколько дней назад был арестован по подозрению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

«Независимо от того, чем закончится дело, для меня то, как как оно началось, – это уже показательный случай. Есть некоторые публичные люди, которые считают себя выше добра и зла, которые думают, что никто никогда не поверит такой девушке, как мой клиент.

Многие женщины не изобличают [насильника], когда дело касается публичной персоны, из-за трудностей на эмоциональном и судебном уровне. Но я думаю, что в этом случае все закончится так, как закончится – я надеюсь, что все закончится тюремным сроком. Арест без права на залог уже является показательным», – сказала Эстер Гарсия Лопес.

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