Адвокат жертвы Алвеса: «Есть публичные люди, которые считают себя выше добра и зла. Надеюсь, дело закончится тюремным сроком»
Адвокат жертвы Дани Алвеса высказалась о ходе дела об изнасиловании.
Напомним, бывший защитник «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» несколько дней назад был арестован по подозрению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.
«Независимо от того, чем закончится дело, для меня то, как как оно началось, – это уже показательный случай. Есть некоторые публичные люди, которые считают себя выше добра и зла, которые думают, что никто никогда не поверит такой девушке, как мой клиент.
Многие женщины не изобличают [насильника], когда дело касается публичной персоны, из-за трудностей на эмоциональном и судебном уровне. Но я думаю, что в этом случае все закончится так, как закончится – я надеюсь, что все закончится тюремным сроком. Арест без права на залог уже является показательным», – сказала Эстер Гарсия Лопес.
У жертвы Алвеса нашли остатки спермы при медосмотре. Расположение отпечатков пальцев в туалете подтверждает ее версию об изнасиловании
Девушка, обвинившая Алвеса в изнасиловании, отказалась от компенсации и хочет, чтобы Дани посадили в тюрьму
Алвес трижды дал разные показания по делу об изнасиловании. Сначала говорил, что не знает жертву, в конце – что она сама сделала ему минет
сам ключевые слова выделишь, или тебе намекнуть?
Не та ситуация, чтобы Алвес реально стал продолжать акт, когда жертва сопротивляется. Если бы она вырывалась, у неё было бы множество синяков на руках и в других местах. Если бы она кричала и подняла шум, это тоже бы отразилось.
Она очевидно не оказывала реального сопротивления. Это факт. Реальное изнасилование равноценно убийству, и человек будет реагировать соответствующим образом: визжать, сопротивляться и все прочее. А у этой девицы явно свои какие-то интересы.
На лице всегда написано на мой взгляд
Не хотела, но пошла. Вошла в туалет, но не сразу, поняла, что это туалет. Отказалась, но кричать и драться не стала.
Кто-нибудь может себе поверить, чтобы Алвес изнасиловал девчонку, которая оказывала реальное сопротивление? Это невозможно. Там были бы жуткие следы насилия. Если ты реально будешь оказывать сопротивление, то будешь кричать, драться и вырываться. Алвес явно не маньяк-насильник, чтобы в такой ситуации что-то делать.
Будешь как муж овцы хлопать ушами и вопеть про подставу. Секс был, одежда порвана, синяки есть, заява подана .... получай товарищ от 3 до 7
А там тебя уже сидельцы поджидают - ты это чЁ, негодяй, наших сестренок насилуешь? Сейчас мы тебя ..
Я вот прикидываю , все мои похождения от жены можно было подвести под изнасилование. Я согласия не спрашивал (так на глаз определял) и на айфон не записывал.
По краю хожу ))