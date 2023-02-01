Шмидт об Энцо в «Челси»: «Тяжело терять хороших игроков зимой, но «Бенфика» больше любого футболиста»
Рогер Шмидт прокомментировал переход Энцо Фернандеса в «Челси».
31 января, в день закрытия трансферного окна, «синим» удалось договориться с «Бенфикой» о переходе аргентинского полузащитника – «Челси» заплатит за Энцо рекордные 121 млн евро. Сообщалось, что днем ранее игрок пропустил тренировку, чтобы надавить на руководство «Бенфики».
«Терять хороших игроков в зимнее трансферное окно всегда тяжело. Но мы также показали, что способны играть в хороший футбол без него, что игроки сосредоточены на том, чтобы набрать как можно больше очков и стать чемпионами. Это наша цель.
«Бенфика» намного больше, чем любой игрок. Нам нужны игроки, которые счастливы играть за «Бенфику» и полны энтузиазма.
Если кто-то решит уйти, а клуб [готов] заплатить отступные, мы ничего не сможем сделать. Мы принимаем [это] и идем дальше», – сказал тренер «Бенфики» после матча с «Арукой» (3:0).
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Энцо это Хенрих в итальянском варианте.
К сожалению, в его времена не было хорошего поколения у Уругвая.
Были Боссио, Агилера Пердомо, позже Фонсека, и все.
Франческоли суперзвезда южноамерканского футбола, Ривер Плейт.
Он дважды приводил Уругвай к победе на Копа.
В 1986 году Упугвпц был неплох по составу.
Но матч с Данией сломал команду.
Все же собрались и дали бой Аргентине.