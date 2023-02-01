Шмидт об Энцо в «Челси»: «Тяжело терять хороших игроков зимой, но «Бенфика» больше любого футболиста»

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия Рогер Шмидт Энцо Фернандес Футбол

Рогер Шмидт прокомментировал переход Энцо Фернандеса в «Челси».

31 января, в день закрытия трансферного окна, «синим» удалось договориться с «Бенфикой» о переходе аргентинского полузащитника – «Челси» заплатит за Энцо рекордные 121 млн евро. Сообщалось, что днем ранее игрок пропустил тренировку, чтобы надавить на руководство «Бенфики».

«Терять хороших игроков в зимнее трансферное окно всегда тяжело. Но мы также показали, что способны играть в хороший футбол без него, что игроки сосредоточены на том, чтобы набрать как можно больше очков и стать чемпионами. Это наша цель.

«Бенфика» намного больше, чем любой игрок. Нам нужны игроки, которые счастливы играть за «Бенфику» и полны энтузиазма.

Если кто-то решит уйти, а клуб [готов] заплатить отступные, мы ничего не сможем сделать. Мы принимаем [это] и идем дальше», – сказал тренер «Бенфики» после матча с «Арукой» (3:0).

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7 комментариев

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Amalfitano
Ответ dr. cage
Уже этим летом Бенфика вновь впарит в АПЛ игрока, которого сейчас наиграет на месте Энцо..
Не успеют наиграть и продать. Летом они впарят нападающего Рамуша.
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Amalfitano
Перевожу. "Да за такие бабки мы кого хош продадим".
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А.Э.РАСИМ
Ответ Spaten
Все Энцо названы в честь Франческоли
В основном все же итальянцы.

Энцо это Хенрих в итальянском варианте.
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dr. cage
Уже этим летом Бенфика вновь впарит в АПЛ игрока, которого сейчас наиграет на месте Энцо..
+1
-2
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А.Э.РАСИМ
Ответ Spaten
Все Энцо названы в честь Франческоли
Я помню Франческоли.
К сожалению, в его времена не было хорошего поколения у Уругвая.

Были Боссио, Агилера Пердомо, позже Фонсека, и все.

Франческоли суперзвезда южноамерканского футбола, Ривер Плейт.

Он дважды приводил Уругвай к победе на Копа.

В 1986 году Упугвпц был неплох по составу.
Но матч с Данией сломал команду.

Все же собрались и дали бой Аргентине.
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Los Galácticos
Боули на это повелся, единственное что хотели развести его на полную предоплату но в итоге поняли что этот идиот хочет но не может из-за ффп сразу одним траншем все выплатить, пришлось уже в рассрочку отдавать, иначе летом этот Энцо мог уже подешеветь в раза два.
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Spaten
Все Энцо названы в честь Франческоли
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