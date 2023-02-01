Шмидт об Энцо в «Челси»: «Тяжело терять хороших игроков зимой, но «Бенфика» больше любого футболиста»

прокомментировал переход в « ».

31 января, в день закрытия трансферного окна, «синим» удалось договориться с «Бенфикой» о переходе аргентинского полузащитника – «Челси» заплатит за Энцо рекордные 121 млн евро. Сообщалось, что днем ранее игрок пропустил тренировку, чтобы надавить на руководство «Бенфики».

«Терять хороших игроков в зимнее трансферное окно всегда тяжело. Но мы также показали, что способны играть в хороший футбол без него, что игроки сосредоточены на том, чтобы набрать как можно больше очков и стать чемпионами. Это наша цель.

« » намного больше, чем любой игрок. Нам нужны игроки, которые счастливы играть за «Бенфику» и полны энтузиазма.

Если кто-то решит уйти, а клуб [готов] заплатить отступные, мы ничего не сможем сделать. Мы принимаем [это] и идем дальше», – сказал тренер «Бенфики» после матча с «Арукой» (3:0).

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