Переговоры по трансферу Энцо в «Челси» длились больше 20 часов. Сделка почти сорвалась перед закрытием окна

рассказал подробности перехода в «Челси».

Полузащитник «Бенфики» перешел к «синим» в последний день трансферного окна за рекордные для 121 млн евро.

По словам журналиста, переговоры между клубами были тяжелыми и продлились более 20 часов. Решающим фактором стало желание самого Энцо перейти в «Челси».

«Когда в начале января все только начиналось, игрок форсировал свой переход [в «Челси»] и пропускал тренировки, твердо настаивая на трансфере.

Но когда в последние дни месяца переговоры возобновились, Энцо проявил профессионализм, упрашивая президента «Бенфики» принять предложение – он мечтал играть в АПЛ и хотел перейти в «Челси». Это имело решающее значение, поскольку не собирался принимать предложение вплоть до последних минут трансферного окна.

В течение месяца «Челси» делал разные предложения – 85 миллионов евро, 100, 120 – но « » отвечала отказом. Соглашение было достигнуто в последний день [трансферного окна].

После 20 часов переговоров в понедельник сделка была очень близка к завершению, но президент «Бенфики» по-прежнему не был уверен, стоит ли принимать предложение. В «Челси» всю ночь ждали, что случится, и готовились к медобследованию, но «Бенфика» не давала согласия.

И снова 20 часов переговоров во вторник – с самого утра до дедлайна. Предлагалось шесть разных вариантов выплаты 120 миллионов евро.

Контракт до 2031 года из-за правил финансового фэйр-плей, но он уже был прочитан ранее, поэтому между Энцо и «Челси» не возникло никаких проблем.

Основным препятствием был президент «Бенфики» – он хотел сохранить игрока любой ценой. В переговорах было задействовано все руководство «Челси», включая Тодда Боули. Переговоры больше напоминали битву, это было безумие.

Около 8 часов вечера сделка полностью сорвалась, но «Челси» не сдался, предлагая все новые и новые варианты выплат. Энцо настаивал, в итоге медобследование было пройдено, и контракт был подписан уже после полуночи», – рассказал Романо на своем ютуб-канале.