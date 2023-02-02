Переговоры по трансферу Энцо в «Челси» длились больше 20 часов. Сделка почти сорвалась перед закрытием окна

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика Руй Кошта премьер-лига Англия Энцо Фернандес деньги Тодд Боули Фабрицио Романо Футбол

Фабрицио Романо рассказал подробности перехода Энцо Фернандеса в «Челси».

Полузащитник «Бенфики» перешел к «синим» в последний день трансферного окна за рекордные для АПЛ 121 млн евро.

По словам журналиста, переговоры между клубами были тяжелыми и продлились более 20 часов. Решающим фактором стало желание самого Энцо перейти в «Челси».

«Когда в начале января все только начиналось, игрок форсировал свой переход [в «Челси»] и пропускал тренировки, твердо настаивая на трансфере.

Но когда в последние дни месяца переговоры возобновились, Энцо проявил профессионализм, упрашивая президента «Бенфики» принять предложение – он мечтал играть в АПЛ и хотел перейти в «Челси». Это имело решающее значение, поскольку Руй Кошта не собирался принимать предложение вплоть до последних минут трансферного окна.

В течение месяца «Челси» делал разные предложения – 85 миллионов евро, 100, 120 – но «Бенфика» отвечала отказом. Соглашение было достигнуто в последний день [трансферного окна].

После 20 часов переговоров в понедельник сделка была очень близка к завершению, но президент «Бенфики» по-прежнему не был уверен, стоит ли принимать предложение. В «Челси» всю ночь ждали, что случится, и готовились к медобследованию, но «Бенфика» не давала согласия.

И снова 20 часов переговоров во вторник – с самого утра до дедлайна. Предлагалось шесть разных вариантов выплаты 120 миллионов евро.

Контракт до 2031 года из-за правил финансового фэйр-плей, но он уже был прочитан ранее, поэтому между Энцо и «Челси» не возникло никаких проблем.

Основным препятствием был президент «Бенфики» – он хотел сохранить игрока любой ценой. В переговорах было задействовано все руководство «Челси», включая Тодда Боули. Переговоры больше напоминали битву, это было безумие.

Около 8 часов вечера сделка полностью сорвалась, но «Челси» не сдался, предлагая все новые и новые варианты выплат. Энцо настаивал, в итоге медобследование было пройдено, и контракт был подписан уже после полуночи», – рассказал Романо на своем ютуб-канале.

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22 комментария

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Вадим Симонов
Бенфика: 80?
Челси:"погодите" -100
Бенфика:100 так 100
Челси:"Ну нет так не пойдет"-120
Бенфика:"Хорошо сойдёмся на 121"
Челси:"По рукам".
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Кавказский Сварог Против беззакония
Ответ SCHOKKKK
Эгбали и Боули показали яйца всему Еврофутболу. Ответ "нет" не принимается 😎
Да😀😀😀Аж УЕФА заставили переписывать правила😃К американцам можно относиться по-разному, но бизнес они умеют делать.
+3
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Nuraly Amirov
Ответ Кукич
Бенфика летом продала бы за меньшую сумму,акции игрока могли упасть.А тут зимой один упоротый предлагает 120 лямов за игрока,поигравшего в Европе 5 месяцев
Мб на лч надеялись, вполне могут далеко пройти, Энцо в этом бы неплохо так помог
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Тен мать его Хаг
Ответ Кукич
В Испании Тебас диксвалифицировал и выгнал с Лиги такой клуб с такими тратами
Эхх, Малага...
Были времена
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Кукич
Ответ Under
с каких пор не отпустить по первому запросу в другой клуб - это испортить карьеру?
Он полгода будет мариноваться на банке.Таа как Чулси на него не рассчитывают и сам игрок хотел свалить понимая свою роль. Мудрики,Феликсы,Хаверцы,Стерлинги,Пулишичи в команде полным полно вингеров и атакующих игроков
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Сергей Кайзер
Осторожно, в этом разделе вы можете обжечься жаром десятков задниц других людей.
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Burel
Ответ Сергей Кайзер
Обычный фантик со стереотипами, динозавр. 20 ярчайших лет ему не история, а то, что было прежде, например 90-е или ещё раньше, так и подавно.
у этого клуба нет ни одного русскоязычного фаната до прихода абрамовича.. Вот и ты начал глорить только после этого
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Burel
Ответ Кукич
В Испании Тебас диксвалифицировал и выгнал с Лиги такой клуб с такими тратами
нет, с тех пор, как этот чукотский проект поднялся, на ворованные у российского народа деньги
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Сергей Кайзер
Ответ Captain JT26
Всегда было интересно зачем так яростно люди хейтят другой клуб? Ладно бы жили там, и исторически ненавидели б, но вам то клуб что сделал? Понимаю фанов Барсы и Реала когда хейтят, но клубы АПЛ с каких пор стали негативными ?
Обычный фантик со стереотипами, динозавр. 20 ярчайших лет ему не история, а то, что было прежде, например 90-е или ещё раньше, так и подавно.
+3
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+2
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Under
Ответ Кукич
Так были заняты этим трансфером что трижды лоханулись с документами трансфера Зиеша. Испортили марокканцу карьеру,теперь недовольный и злой Хаким будет отравлять атмосферу раздевалки.Какой крутой менеджер.
с каких пор не отпустить по первому запросу в другой клуб - это испортить карьеру?
+3
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Кукич
Ответ Burel
да уж.. ФФП для этого мешка без истории не существует. Но бесконтрольная скупка, всего, что блестит, ещё никому не шла на пользу
В Испании Тебас диксвалифицировал и выгнал с Лиги такой клуб с такими тратами
+1
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Сергей Кайзер
Ответ Кукич
Так были заняты этим трансфером что трижды лоханулись с документами трансфера Зиеша. Испортили марокканцу карьеру,теперь недовольный и злой Хаким будет отравлять атмосферу раздевалки.Какой крутой менеджер.
Зиеш сам себе много чего испортил. Нужно было стараться в каждой игре, а не раз в полгода, тогда его не пытались бы забрать в последний день ТО, а пришли бы заранее очередью.
А ещё у него с Челси контракт. Клуб имеет право не соглашаться на аренду без права выкупа, не так ли.
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Кукич
Бенфика летом продала бы за меньшую сумму,акции игрока могли упасть.А тут зимой один упоротый предлагает 120 лямов за игрока,поигравшего в Европе 5 месяцев
+4
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Сергей Кайзер
ну, это было как минимум весело.
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SCHOKKKK
Ответ Captain JT26
Всегда было интересно зачем так яростно люди хейтят другой клуб? Ладно бы жили там, и исторически ненавидели б, но вам то клуб что сделал? Понимаю фанов Барсы и Реала когда хейтят, но клубы АПЛ с каких пор стали негативными ?
С тех пор, как мы дали им за щеку в 2012 году, а Торрес помочился на Спотифай свадебную арену 😂
+3
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Кукич
Ответ corazón blanco
Можно сколько угодно смеяться над Боули, но то, что у него есть хватка и терпение - факт. Подавляющее большинство на его месте после нескольких отказов и часов переговоров свернули бы свою свиту и уехали домой.
Так были заняты этим трансфером что трижды лоханулись с документами трансфера Зиеша. Испортили марокканцу карьеру,теперь недовольный и злой Хаким будет отравлять атмосферу раздевалки.Какой крутой менеджер.
+1
-5
-4
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Captain JT26
Ответ Burel
да уж.. ФФП для этого мешка без истории не существует. Но бесконтрольная скупка, всего, что блестит, ещё никому не шла на пользу
Всегда было интересно зачем так яростно люди хейтят другой клуб? Ладно бы жили там, и исторически ненавидели б, но вам то клуб что сделал? Понимаю фанов Барсы и Реала когда хейтят, но клубы АПЛ с каких пор стали негативными ?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SCHOKKKK
Эгбали и Боули показали яйца всему Еврофутболу. Ответ "нет" не принимается 😎
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Можно сколько угодно смеяться над Боули, но то, что у него есть хватка и терпение - факт. Подавляющее большинство на его месте после нескольких отказов и часов переговоров свернули бы свою свиту и уехали домой.
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
почему упрашивать президента продать его - это профессионализм?
0
-5
-5
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Саня Ларёк
Можно больше не писать про него в этом году? За январь все уже устали читать эту санта-барбару
+1
-5
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Burel
да уж.. ФФП для этого мешка без истории не существует. Но бесконтрольная скупка, всего, что блестит, ещё никому не шла на пользу
+5
-7
-2
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