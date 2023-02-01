«Челси» подтвердил переход Энцо из «Бенфики». Сумма трансфера – 121 млн евро

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия трансферы Энцо Фернандес Футбол

«Челси» подтвердил переход Энцо Фернандеса из «Бенфики».

Лондонский клуб опубликовал видео с презентацией новичка и написал: «Аргентинский полузащитник осуществил трансфер из «Бенфики» в «Челси».

Информацию о сроке контракта «Челси» не сообщил.

Ранее «Бенфика» сообщила, что получит за 22-летнего полузащитника 121 миллион евро. Оплата будет произведена несколькими траншами, первый – на сумму 45 млн евро. Остальные пять – по 15 млн. Сообщалось, что контракт Энцо с «Челси» будет рассчитан до лета 2031 года.

121 миллион евро (примерно 105 млн фунтов) – это рекордная покупка для английского футбола. До этого рекорд принадлежал трансферу Джека Грилиша, за которого «Манчестер Сити» заплатил «Астон Вилле» 100 млн фунтов.

Энцо – восьмой новичок «Челси» в январское трансферное окно. Всего же клуб при новых владельцах во главе с Тоддом Боули оформил уже 16 трансферов.

Фернандес выступал за «Бенфику» с лета прошлого года после перехода из «Ривер Плейт». Это его первый сезон в европейском футболе.

В декабре он стал победителем чемпионата мира со сборной Аргентины, отыграв в победном финале с Францией (3:3, 4:2 по пенальти) все 120 минут.

Статистику футболиста можно найти здесь.

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16 комментариев

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Данил Луговский
Ответ DolJun
ну велкам, че. посмотрим так ли он хорош как местные кулес пели, хотя возможно ща переобуются со своим экспертным мнением
мастер в переобувании это как раз ты, Должунь, и на тебя похожий ширпотреб, так называемые «фанаты челси»
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Данил Луговский
Ответ Пенс
Боулинг красавец. Не только рынок взрывает, но и аульские пятые точки сосьосов. И в сотый раз повторюсь, если брус чучуменя ака бакайоко 2.0 уходит под сотню, то Энцо и подавно.
а также всякие мудрики и прочий ширпотреб, ничего, скоро увидим челси в Чемпоншипе, и все трансферы оправдаются
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KMR
Ответ Burel
Браво, Бенфика. Развод века
Т.е. когда Витселя и Халка продали за 100 млн 10 лет назад,то была удачная сделка Зенита)))
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KMR
Логичная покупка для адаптации под следующий сезон. Сумма конечно фантастическая
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Burel
Браво, Бенфика. Развод века
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Karl0709
Ждём бана Челси до 2030 года .
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Burel
Ответ окечуква
Если уже за таких игроков берут такие астрономические суммы, трудно представить что будет с рынком, где резвятся всякие такие вот боули, дальше.
это замок на песке. Рано или поздно он лопнет
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Фанат Лионеля Месси
Энцо красавчик
Сначала выиграл ЧМ ,а теперь ещё и мешок развёл ,до 2031 может спокойно на диване сидеть
+1
-4
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Пенс
Боулинг красавец. Не только рынок взрывает, но и аульские пятые точки сосьосов. И в сотый раз повторюсь, если брус чучуменя ака бакайоко 2.0 уходит под сотню, то Энцо и подавно.
+5
-6
-1
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DolJun
ну велкам, че. посмотрим так ли он хорош как местные кулес пели, хотя возможно ща переобуются со своим экспертным мнением
+1
-1
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Такие как Боэли взрывают рынок
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окечуква
Если уже за таких игроков берут такие астрономические суммы, трудно представить что будет с рынком, где резвятся всякие такие вот боули, дальше.
+2
-2
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Aktan
Купить летом за 10 и продать зимой за 120. Бенфика лучшая в этом плане.
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Cruel Snake
8 трансферов! И только потому что месяц закончился
0
-1
-1
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ALMANAC
До 2031 🤡😆
УЕФА, ну как там с Суперлигой?
+5
-2
+3
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здравия желаю
Добро пожаловать!
0
-1
-1
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