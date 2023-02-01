«Челси» подтвердил переход Энцо из «Бенфики». Сумма трансфера – 121 млн евро
«Челси» подтвердил переход Энцо Фернандеса из «Бенфики».
Лондонский клуб опубликовал видео с презентацией новичка и написал: «Аргентинский полузащитник осуществил трансфер из «Бенфики» в «Челси».
Информацию о сроке контракта «Челси» не сообщил.
Ранее «Бенфика» сообщила, что получит за 22-летнего полузащитника 121 миллион евро. Оплата будет произведена несколькими траншами, первый – на сумму 45 млн евро. Остальные пять – по 15 млн. Сообщалось, что контракт Энцо с «Челси» будет рассчитан до лета 2031 года.
121 миллион евро (примерно 105 млн фунтов) – это рекордная покупка для английского футбола. До этого рекорд принадлежал трансферу Джека Грилиша, за которого «Манчестер Сити» заплатил «Астон Вилле» 100 млн фунтов.
Энцо – восьмой новичок «Челси» в январское трансферное окно. Всего же клуб при новых владельцах во главе с Тоддом Боули оформил уже 16 трансферов.
Фернандес выступал за «Бенфику» с лета прошлого года после перехода из «Ривер Плейт». Это его первый сезон в европейском футболе.
В декабре он стал победителем чемпионата мира со сборной Аргентины, отыграв в победном финале с Францией (3:3, 4:2 по пенальти) все 120 минут.
Статистику футболиста можно найти здесь.
Сначала выиграл ЧМ ,а теперь ещё и мешок развёл ,до 2031 может спокойно на диване сидеть
УЕФА, ну как там с Суперлигой?