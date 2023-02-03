Мане пропустит 1-й матч «Баварии» с «ПСЖ» в ЛЧ. Он восстановится от травмы к концу февраля
Садьо Мане не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ».
Об этом сообщил главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн.
«Я ожидаю, что он вернется в середине или ближе к концу февраля. Вероятно, в первой игре с «ПСЖ» он не сыграет. Мы постараемся вернуть его в команду к 21 февраля. Мы довольны тем, как пока все складывается», – сказал тренер «Баварии».
Мане не выходил на поле с 8 ноября – тогда в матче с «Вердером» (6:1) он получил травму малоберцовой кости.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 14 февраля в Париже. Ответная игра пройдет 8 марта.
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