Мане пропустит 1-й матч «Баварии» с «ПСЖ» в ЛЧ. Он восстановится от травмы к концу февраля

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Садьо Мане Юлиан Нагельсманн Футбол

Садьо Мане не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ».

Об этом сообщил главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн.

«Я ожидаю, что он вернется в середине или ближе к концу февраля. Вероятно, в первой игре с «ПСЖ» он не сыграет. Мы постараемся вернуть его в команду к 21 февраля. Мы довольны тем, как пока все складывается», – сказал тренер «Баварии».

Мане не выходил на поле с 8 ноября – тогда в матче с «Вердером» (6:1) он получил травму малоберцовой кости.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 14 февраля в Париже. Ответная игра пройдет 8 марта.

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14 комментариев

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Имя Фамилия
Ответ Орa Алв
Мдааа, а кто забивать будет в обеих командах?
Так сказал, будто мане большой тащер и забивала в баварии. Для пивоварни он такой же балласт, как и меси в ПСЖ. Не играет, и им только лучше, там есть гораздо более сильные Шупо-Мотинг, Сане, Мусиала, Тель, Гнабри и т.д.
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OldRedWhite
Ответ Okaka
Шупо-Мотинг забьет по закону жанра
Нет сомнения, если он единственный нападающий на две команды в строю )))
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Сикарио
Не сомневаюсь, что Бавария в любом случае преподаст мешку урок футбола. Аргентинский Дзюба вылетит в 1/8 ЛЧ по привычке.
Чувак, скоро аль наср играет зачем тебе эти Баварии и ПСЖ? ☹️
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Сикарио
Не сомневаюсь, что Бавария в любом случае преподаст мешку урок футбола. Аргентинский Дзюба вылетит в 1/8 ЛЧ по привычке.
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заратустра-будрайтис
Ответ Тен мать его Хаг
Месси против Баварии 2013: разгром Месси против Баварии 2015: унижение Нойера и Боатенга Месси против Баварии 2020: сами знаете Месси против Баварии 2022:?? Цикличность наклевывается
тут скорее не цикличность, а тенденция, но для полноты картины не хватает 2006 меси против Германии пинком под зад, 2010 меси против Германии победа убийством, 2014 меси против Германии аналогично, добавляем 7-0 и 8-2 и вот уже тенденция с единственным исключением подтверждающим правило
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Sergey Kuznetsov
желаю качественно восстановится и начать всех наказывать
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Михаэль Буйнов
Зачем нужен этот Мане, когда есть легенда Шупо-Мотинг
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Расул Сабиров
В любом случае удачи баварие 💥🔥
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Okaka
Шупо-Мотинг забьет по закону жанра
+9
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Орa Алв
Мдааа, а кто забивать будет в обеих командах?
+3
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Saifylla Shishany
Ответ Тен мать его Хаг
Месси против Баварии 2013: разгром Месси против Баварии 2015: унижение Нойера и Боатенга Месси против Баварии 2020: сами знаете Месси против Баварии 2022:?? Цикличность наклевывается
2020 унижение Месси и всей гейселоны ) знаем все )))
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Тен мать его Хаг
Месси против Баварии 2013: разгром
Месси против Баварии 2015: унижение Нойера и Боатенга
Месси против Баварии 2020: сами знаете
Месси против Баварии 2022:??
Цикличность наклевывается
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Cruel Snake
Мане, Мбаппе... Большие потери
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Владислав
Обидно!😬
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