Мане пропустит 1-й матч «Баварии» с «ПСЖ» в ЛЧ. Он восстановится от травмы к концу февраля

не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ».

Об этом сообщил главный тренер мюнхенцев .

«Я ожидаю, что он вернется в середине или ближе к концу февраля. Вероятно, в первой игре с « » он не сыграет. Мы постараемся вернуть его в команду к 21 февраля. Мы довольны тем, как пока все складывается», – сказал тренер «Баварии».

Мане не выходил на поле с 8 ноября – тогда в матче с «Вердером» (6:1) он получил травму малоберцовой кости.

Первый матч 1/8 финала между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 14 февраля в Париже. Ответная игра пройдет 8 марта.