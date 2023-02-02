Мбаппе может пропустить три недели из-за травмы бедра. С «Баварией» он вряд ли сыграет

Теги Бавария ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Килиан Мбаппе Футбол

Стали известны подробности травмы форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Француз не смог доиграть матч Лиги 1 с «Монпелье» (3:1) из-за повреждения.

По информации L’Equipe, нападающий травмировал мышцы бедра левой ноги. Восстановление от таких травм обычно занимает около трех недель.

Мбаппе точно пропустит ближайшие матчи с «Тулузой» и «Марселем», а также, скорее всего, с «Монако» 12 февраля.

Участие в игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» 14 февраля маловероятно, но возможно при условии очень быстрого восстановления.

Кошмарный матч Мбаппе: запорол два пенальти, не попал в пустые и травмировался

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66 комментариев

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Бодратустра
Ну вообще то даже не сравнялись, у Баварии нет Нойера, Эрнандеса и Мане
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bengalsckyzh
Пора Кили в Юнайтед. Будущее только там.
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Men77
Ответ Сикарио
У недоклубца изначально не было шансов, а теперь аргентинский дзюба в очередной раз отлетит в 1/8 )))
гелевое существо, ты о чем? 🤣
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CIONTRO
Здоровья! Ждем хотя бы на второй матч.
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Сикарио
У недоклубца изначально не было шансов, а теперь аргентинский дзюба в очередной раз отлетит в 1/8 )))
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За депутата ТерюшкоВа
Ответ Muhammad Juraev
Ахахахахахахахх🤣🤣🤣🤣 Как же смешно от того, что фанатики игрока Саудовской Аравии шутят над Месси 🤣🤣🤣 Саудовской Аравии!Это же 500 лига мира 🤣
Какие фанатики игрока из Саудовской Аравии, где ты их увидел?
Гель и пешеход, как Лёлек и Болек, два сапога пара. Один ручной зверёк саудовских шейхов, другой - шейхов катарских.
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Кино Музыка
Надежда на Месси с Неймаром.
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Muhammad Juraev
Ответ За депутата ТерюшкоВа
Ну теперь у парижского мешка нет шансов, один игрок был мирового уровня в команде, и тот сломался.
Ахахахахахахахх🤣🤣🤣🤣
Как же смешно от того, что фанатики игрока Саудовской Аравии шутят над Месси 🤣🤣🤣
Саудовской Аравии!Это же 500 лига мира 🤣
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Я Гражданин Мира
Ответ Dmitry Koway
Да, но вряд ли хакими сможет затащить против Баварии в одиночку
Ха ха ха
Хакими с ним рядом бегает
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Я Гражданин Мира
Ответ Дешариковизация
Как болельщик Баварии я расстроен.Хотелось бы играть с топовым ПСЖ
Сначала попробуйте с слабыми псж играть
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Я Гражданин Мира
Ответ alexis2020
Бавария была в очень похожем положении в последних играх против ПСЖ, когда не было Левандовски
Но у Баварии были другие звезды
А у псж один Месси, а всё остальные посредственные игроки
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Я Гражданин Мира
Это очень плохой новость!
У псж шансы и так не велики был , а теперь она ещё упала.
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Dmitry Koway
Ответ Я Гражданин Мира
Тот один мирового уровня, он не куда делся,, он всё ещё в составе Конечно вы поняли речь о ком идёт.
Да, но вряд ли хакими сможет затащить против Баварии в одиночку
0
-1
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Onion
Готовят место под Малкома)
+4
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Классный руководитель
ну и фиг с ним
+1
-1
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Я Гражданин Мира
Ответ За депутата ТерюшкоВа
Ну теперь у парижского мешка нет шансов, один игрок был мирового уровня в команде, и тот сломался.
Тот один мирового уровня, он не куда делся,, он всё ещё в составе
Конечно вы поняли речь о ком идёт.
+1
0
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alexis2020
Бавария была в очень похожем положении в последних играх против ПСЖ, когда не было Левандовски
+2
0
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Конкретно против Баварии качества Мбаппе играют на 100%, так что его травма - это настолько плохо для ПСЖ, насколько возможно.
+3
-1
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Syndycate
Ответ Экспертное мнение
Усиление, +1 отрабатывающий игрок на поле для ПСЖ
Еще бы балласта пешехода убрать)
+1
-1
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Oleg
Ответ SternDesSüdens
Реал и Сити подтвердят 6 ЛЧ против баранки
Причем тут Реал и Сити?
Речь про то, что баварские перед Вильяреалом писали о проходе 90%.
Потом их не было видно.
0
-1
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Я Гражданин Мира
Ответ Syndycate
Комментарий удален модератором
Ему не привыкать
+1
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Ноно Гомес
За Баварию!!!
+2
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Syndycate
Ответ <~Inter~>
Так в составе ПСЖ есть 2 других гения которые могут выиграть любой матч
У одного гения при виде Баварии сразу коленки дрожать начинают)
+2
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Ilya Krapivchenko
Ответ Михо
Жаль. Я болельщик Баварии и хотел бы увидеть лучших на поле в этом противостоянии. Всем здоровья!
Ничего, Бавария тоже играла без Левандовский с этим мешком
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-2
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Амин Чич
Ответ Syndycate
Комментарий удален модератором
куда столько, там еще 8 штук не переварились )
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