Мбаппе может пропустить три недели из-за травмы бедра. С «Баварией» он вряд ли сыграет

Стали известны подробности травмы форварда « » .

Француз не смог доиграть матч Лиги 1 с «Монпелье» (3:1) из-за повреждения.

По информации L’Equipe, нападающий травмировал мышцы бедра левой ноги. Восстановление от таких травм обычно занимает около трех недель.

Мбаппе точно пропустит ближайшие матчи с «Тулузой» и «Марселем», а также, скорее всего, с «Монако» 12 февраля.

Участие в игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» 14 февраля маловероятно, но возможно при условии очень быстрого восстановления.

Кошмарный матч Мбаппе: запорол два пенальти, не попал в пустые и травмировался