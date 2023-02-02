Мбаппе может пропустить три недели из-за травмы бедра. С «Баварией» он вряд ли сыграет
Стали известны подробности травмы форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Француз не смог доиграть матч Лиги 1 с «Монпелье» (3:1) из-за повреждения.
По информации L’Equipe, нападающий травмировал мышцы бедра левой ноги. Восстановление от таких травм обычно занимает около трех недель.
Мбаппе точно пропустит ближайшие матчи с «Тулузой» и «Марселем», а также, скорее всего, с «Монако» 12 февраля.
Участие в игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» 14 февраля маловероятно, но возможно при условии очень быстрого восстановления.
Кошмарный матч Мбаппе: запорол два пенальти, не попал в пустые и травмировался
Гель и пешеход, как Лёлек и Болек, два сапога пара. Один ручной зверёк саудовских шейхов, другой - шейхов катарских.
Как же смешно от того, что фанатики игрока Саудовской Аравии шутят над Месси 🤣🤣🤣
Саудовской Аравии!Это же 500 лига мира 🤣
Хакими с ним рядом бегает
А у псж один Месси, а всё остальные посредственные игроки
У псж шансы и так не велики был , а теперь она ещё упала.
Конечно вы поняли речь о ком идёт.
Речь про то, что баварские перед Вильяреалом писали о проходе 90%.
Потом их не было видно.