Травма Рамоса не очень серьезна. Защитник «ПСЖ», скорее всего, сможет сыграть с «Баварией» в ЛЧ

может восстановиться от травмы к началу плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, защитник «ПСЖ» получил повреждение приводящей мышцы во время матча Лиги 1 против «Монпелье» (3:1).

По информации L’Equipe, степень серьезности травмы оказалась не очень высокой. Скорее всего, испанец сможет принять участие в первом матче против «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Он состоится 14 февраля.

Точные сроки восстановления игрока станут известны после будущих обследований.

В текущем сезоне Лиги 1 Рамос провел 19 матчей. Подробную статистику 36-летнего футболиста можно найти здесь.

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