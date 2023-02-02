Травма Рамоса не очень серьезна. Защитник «ПСЖ», скорее всего, сможет сыграть с «Баварией» в ЛЧ
Серхио Рамос может восстановиться от травмы к началу плей-офф Лиги чемпионов.
Напомним, защитник «ПСЖ» получил повреждение приводящей мышцы во время матча Лиги 1 против «Монпелье» (3:1).
По информации L’Equipe, степень серьезности травмы оказалась не очень высокой. Скорее всего, испанец сможет принять участие в первом матче против «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Он состоится 14 февраля.
Точные сроки восстановления игрока станут известны после будущих обследований.
В текущем сезоне Лиги 1 Рамос провел 19 матчей. Подробную статистику 36-летнего футболиста можно найти здесь.
Мбаппе пропустит 3 недели из-за травмы бедра. Форвард «ПСЖ» не сыграет с «Баварией» в ЛЧ
Выложился на чм полностью
Прошел всю игру, поэтому мотивации нет таковой
Но замечаю, что он просто входит в кураж временами, как было в последней игре
Отбирал мячи, создавал шансы для голов, что удивляешься, как так можно
Играл как плеймекер и твердый полузащитник и хорошо спускался вниз много раз
И делал это чисто из удовольствия
Вот думаю, может правда из-за того, что Мбаппе убрали….
Надеюсь будет именно хорошая игра от него в матче с Баварией
Очень хочу, чтобы выделился после тяжелого последнего матча
Без Мбаппе есть кому забивать
Если бегает, то надо носиться везде в его возрасте, как это делали все топы, а не бегать около штрафной
Нужны такие молодняки, как Гави, которые делают всю чернуху, хоть я его очень долго не признавал, а этот черепашка звезду словил
А последние матчи вообще тянет вниз
Лучше менять схему в пользу центра поля и особенно защиты
Та же Бавария пример который все хейтеры приводят 8-2 и бла бла
Забивать было кому и забили же
А в защите черная дыра
Ней с Лео справятся
Хотя ней может от запоя отходить
Но тоже в принципе решимо