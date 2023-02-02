Травма Рамоса не очень серьезна. Защитник «ПСЖ», скорее всего, сможет сыграть с «Баварией» в ЛЧ

Теги Бавария ПСЖ Серхио Рамос лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Футбол

Серхио Рамос может восстановиться от травмы к началу плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, защитник «ПСЖ» получил повреждение приводящей мышцы во время матча Лиги 1 против «Монпелье» (3:1).

По информации L’Equipe, степень серьезности травмы оказалась не очень высокой. Скорее всего, испанец сможет принять участие в первом матче против «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Он состоится 14 февраля.

Точные сроки восстановления игрока станут известны после будущих обследований.

В текущем сезоне Лиги 1 Рамос провел 19 матчей. Подробную статистику 36-летнего футболиста можно найти здесь.

Мбаппе пропустит 3 недели из-за травмы бедра. Форвард «ПСЖ» не сыграет с «Баварией» в ЛЧ

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AnMe
Ответ Евгений Громов 22
Что касается Месси один в поле как известно не воин
Стареет, как бы не хотелось отрицать это
Выложился на чм полностью
Прошел всю игру, поэтому мотивации нет таковой
Но замечаю, что он просто входит в кураж временами, как было в последней игре
Отбирал мячи, создавал шансы для голов, что удивляешься, как так можно
Играл как плеймекер и твердый полузащитник и хорошо спускался вниз много раз
И делал это чисто из удовольствия
Вот думаю, может правда из-за того, что Мбаппе убрали….

Надеюсь будет именно хорошая игра от него в матче с Баварией
Очень хочу, чтобы выделился после тяжелого последнего матча
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artur Turik
Ответ Евгений Громов 22
Не думаю что это поможет ПСЖ , если не будет черепашки шансов против Баварии намного меньше
Да не сказать, что Бавария щас очень сильна. В Бундеслиге регулярно теряют очки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Громов 22
Ответ AnMe
Дело в полузащите и защите Без Мбаппе есть кому забивать Если бегает, то надо носиться везде в его возрасте, как это делали все топы, а не бегать около штрафной Нужны такие молодняки, как Гави, которые делают всю чернуху, хоть я его очень долго не признавал, а этот черепашка звезду словил А последние матчи вообще тянет вниз Лучше менять схему в пользу центра поля и особенно защиты Та же Бавария пример который все хейтеры приводят 8-2 и бла бла Забивать было кому и забили же А в защите черная дыра Ней с Лео справятся Хотя ней может от запоя отходить Но тоже в принципе решимо
Что касается Месси один в поле как известно не воин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Громов 22
Ответ AnMe
Дело в полузащите и защите Без Мбаппе есть кому забивать Если бегает, то надо носиться везде в его возрасте, как это делали все топы, а не бегать около штрафной Нужны такие молодняки, как Гави, которые делают всю чернуху, хоть я его очень долго не признавал, а этот черепашка звезду словил А последние матчи вообще тянет вниз Лучше менять схему в пользу центра поля и особенно защиты Та же Бавария пример который все хейтеры приводят 8-2 и бла бла Забивать было кому и забили же А в защите черная дыра Ней с Лео справятся Хотя ней может от запоя отходить Но тоже в принципе решимо
Согласен Бавария сейчас не выглядит непобедимой но и ПСЖ не похож на ту команду которая сможет их остановить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Ответ ZamoRano
Ждём угловой, батя в здании.
В атлетичной лиге 1 даже мужик Рамос симулирует травмы, бережёт себя для пенсии ахаха
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AnMe
Ответ Евгений Громов 22
Не думаю что это поможет ПСЖ , если не будет черепашки шансов против Баварии намного меньше
Дело в полузащите и защите
Без Мбаппе есть кому забивать
Если бегает, то надо носиться везде в его возрасте, как это делали все топы, а не бегать около штрафной
Нужны такие молодняки, как Гави, которые делают всю чернуху, хоть я его очень долго не признавал, а этот черепашка звезду словил
А последние матчи вообще тянет вниз
Лучше менять схему в пользу центра поля и особенно защиты
Та же Бавария пример который все хейтеры приводят 8-2 и бла бла
Забивать было кому и забили же
А в защите черная дыра
Ней с Лео справятся
Хотя ней может от запоя отходить
Но тоже в принципе решимо
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZamoRano
Ждём угловой, батя в здании.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Forzd UY
Пон
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Громов 22
Не думаю что это поможет ПСЖ , если не будет черепашки шансов против Баварии намного меньше
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
che kaif
На 95мин выкинет баварию?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Хорошие новости для Баварии
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий