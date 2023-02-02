Участие Мбаппе в матче ЛЧ с «Баварией» под вопросом из-за травмы колена

Форвард « » может пропустить матч с «Баварией» из-за травмы.

Француз не смог доиграть матч Лиги 1 с «Монпелье» (3:1) из-за повреждения колена.

По информации L’Equipe, участие 24-летнего игрока в матче 1/8 финала , который состоится 14 февраля, под вопросом.

Сегодня Мбаппе пройдет медобследование, которое определит степень серьезности травмы.