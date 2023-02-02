Участие Мбаппе в матче ЛЧ с «Баварией» под вопросом из-за травмы колена
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может пропустить матч с «Баварией» из-за травмы.
Француз не смог доиграть матч Лиги 1 с «Монпелье» (3:1) из-за повреждения колена.
По информации L’Equipe, участие 24-летнего игрока в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 14 февраля, под вопросом.
Сегодня Мбаппе пройдет медобследование, которое определит степень серьезности травмы.
на самом чм его единственный полный матч - против Саудовской Аравии, а после этого играл мало, на победной Копе он тоже не отыграл ни одного полного матча, всего 2 в старте