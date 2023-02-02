Участие Мбаппе в матче ЛЧ с «Баварией» под вопросом из-за травмы колена

Теги Бавария ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Килиан Мбаппе Футбол

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может пропустить матч с «Баварией» из-за травмы.

Француз не смог доиграть матч Лиги 1 с «Монпелье» (3:1) из-за повреждения колена.

По информации L’Equipe, участие 24-летнего игрока в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится 14 февраля, под вопросом.

Сегодня Мбаппе пройдет медобследование, которое определит степень серьезности травмы.

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38 комментариев

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Станислав Л
Ответ marshalericsson1357
Сразу видно, человек далёкий от спорта и физических нагрузок. Про накопительный эффект, усталость мышц, перенапряжение, что-то слышали?
ну, вообще вчера он травму получил в борьбе - на колено ему надавили с вывертом - на повторе было видно
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Станислав Л
Ответ Пенс
а что он там сделал? левые пенки забивал? Так с этим и Дзюба бы справился. С такой поддержкой верхов было бы позором проиграть (хотя лёня и это может. бчк не даст соврать)
ну, кто-то 3 подряд левые ЛЧ получил, и ничего
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Moscwow
Ответ cektor
снова будем смотреть на величие Месси !)
Слишком много ошибок в слове «унижение»
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Тен мать его Хаг
Ответ Алексей Иванов
Почему 100 лет назад? никогда вообще то
Ага, матчи с Баварией, байером, мю и реалом не дадут соврать. Ты когда еще в 1 классе был, Месси в соло выкинул Реал из лч в полуфинале
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-2
-2
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Тен мать его Хаг
Ответ СуперНегр228
8-2
6:2, 5:0
+1
-3
-2
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NomerSports
Ответ cektor
снова будем смотреть на величие Месси !)
Или нет
+1
-2
-1
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Алексей Иванов
Без Мбаппе эту по.ойку вынесут без шансов,а у Шупо Мотинга появится шанс взять ЗМ))
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Алексей Иванов
Ответ KING_OF_RUSSIA
Лол, когда Месси в последний раз соло тащил сложный матч в ЛЧ? 100 лет назад?
Почему 100 лет назад? никогда вообще то
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Кар Карыч
Ответ fellx
Месси?)) В одиночку?)) Без ди Марии?? Без Хави?? Без Иниесты?? Вухахахаах
справедливости ради, ди мария на чм в плэй офф до финала сыграл всего 8 минут
на самом чм его единственный полный матч - против Саудовской Аравии, а после этого играл мало, на победной Копе он тоже не отыграл ни одного полного матча, всего 2 в старте
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fellx
Ответ Кар Карыч
Короче в одиночку Месси придется тащить походу, у Неймара тоже какая то травма вроде. Справится?
Месси?)) В одиночку?)) Без ди Марии?? Без Хави?? Без Иниесты?? Вухахахаах
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-4
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Миллер 61
Ответ СуперНегр228
И сестры
И Роналду
+1
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Совесть Черданцева
У Донателло колено, у Нея - болезнь. Опять Месси одному придётся за всех в атаке отдуваться
Опять? :D
+3
-2
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Александр Гончаров
Тем интереснее, но моё мнение у Баварии намного сильнее состав если не считать тройку ПСЖ. В целом Бавария более сбалансированная команда.
Как состав Баварии может быть НАМНОГО сильнее, если ПСЖ просто пылесосит рынок?
+1
-4
-3
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KING_OF_RUSSIA
Ответ cektor
снова будем смотреть на величие Месси !)
Лол, когда Месси в последний раз соло тащил сложный матч в ЛЧ? 100 лет назад?
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TravenS
Ответ marshalericsson1357
Главное, что никому не нужный товарняк сыграли)
Никому не нужный? Они за него 10м получили
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Александр Гончаров
Ответ deadjoker
Походу обе команды разобранные подойдут к игре.
Тем интереснее, но моё мнение у Баварии намного сильнее состав если не считать тройку ПСЖ. В целом Бавария более сбалансированная команда.
+1
-2
-1
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Совесть Черданцева
У Донателло колено, у Нея - болезнь. Опять Месси одному придётся за всех в атаке отдуваться
+2
-2
0
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Александр Гончаров
Ответ cektor
снова будем смотреть на величие Месси !)
Месси не вывезет, если только Неймар поможет.
+2
-2
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Александр Гончаров
Ну у Баварии Мане не будет тоже, так что всё честно. Если Рамоса не будет то у Баварии точно не будет Эрнандеса.
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прощай Роналду
Главное чтобы не пошёл по пути Неймара первых лет
0
0
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СуперНегр228
Ответ cektor
снова будем смотреть на величие Месси !)
8-2
+21
-10
+11
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СуперНегр228
Ответ Нелицеприятный
Хуже - у него день рождения
И сестры
+6
-1
+5
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cektor
снова будем смотреть на величие Месси !)
+10
-7
+3
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che kaif
У баварии появляется микро шанс))
0
-1
-1
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deadjoker
Походу обе команды разобранные подойдут к игре.
+3
0
+3
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