Президент «Баварии» о травме Мбаппе: «Мне жаль Килиана, наблюдать за его игрой – это всегда услада для глаз. «ПСЖ» будет немного слабее, но мы должны быть готовы ко всему»
Президент «Баварии» отреагировал на новость о травме Килиана Мбаппе.
Напомним, нападающий «ПСЖ» в матче Лиги 1 с «Монпелье» (3:1) повредил бицепс бедра левой ноги и выбыл на три недели. Он пропустит первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской командой.
«Мне жаль игрока, я не знаю, что у него. Но наблюдать за игрой Мбаппе – это всегда услада для глаз.
Если он не сыграет, Париж, вероятно, будет немного слабее, но мы должны быть готовы ко всему. Если он будет играть, мы все равно будем хотеть пройти дальше», – сказал Герберт Хайнер.
Первый матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 14 февраля.
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