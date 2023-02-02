Президент «Баварии» о травме Мбаппе: «Мне жаль Килиана, наблюдать за его игрой – это всегда услада для глаз. «ПСЖ» будет немного слабее, но мы должны быть готовы ко всему»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Килиан Мбаппе Футбол

Президент «Баварии» отреагировал на новость о травме Килиана Мбаппе

Напомним, нападающий «ПСЖ» в матче Лиги 1 с «Монпелье» (3:1) повредил бицепс бедра левой ноги и выбыл на три недели. Он пропустит первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской командой. 

«Мне жаль игрока, я не знаю, что у него. Но наблюдать за игрой Мбаппе – это всегда услада для глаз.

Если он не сыграет, Париж, вероятно, будет немного слабее, но мы должны быть готовы ко всему. Если он будет играть, мы все равно будем хотеть пройти дальше», – сказал Герберт Хайнер. 

Первый матч между «ПСЖ» и «Баварией» состоится 14 февраля.

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33 комментария

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Skorpiorush921
Почему все коменты заминусованные?
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Arman FCSM
Ответ Футбол_это_жизнь
Я привёл статистические данные или как опирался на факты, сравнения? При чем тут аналитика? Я высказал своё мнение, без претензии на экспертность или на аналитический анализ. К чему твой высер?
В том-то и дело, что твой коммент и выглядит, как высер: по первому предложению вопросов нет, всякое может случиться, но ссылаться во втором в качестве аргумента на то, что ты написал - это рукалицо.

ПыСы: "аналитический анализ" - это мощно
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Футбол_это_жизнь
Ответ Kyancey
Возьмёт, но не в «ПСЖ»
Ну пока он в ПСЖ, а дальше будет видно.
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Футбол_это_жизнь
Ответ Arman FCSM
Гениальная аналитика 👏👍
Я привёл статистические данные или как опирался на факты, сравнения? При чем тут аналитика? Я высказал своё мнение, без претензии на экспертность или на аналитический анализ. К чему твой высер?
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werley
Реально ПСЖ дико не везет в ЛЧ. Постоянные травмы ключевых игроков перед плей-офф, далеко не бесспорные судейские решения в важнейшие моменты, ляпы Буффона и Доннаруммы, вспышки гениальности Неймара (барселонского), Нойера и Бензема.
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Вася Столяр
Ответ Совесть Черданцева
Честно сказать, мы и сами не особо блистаем в последнее время. Так что далеко не факт что Мюнхен выйдет в 1/4. Так или иначе, лучше дождаться матча
Не знал, что вы существуете... ))))
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Kimmich Scream
Ответ ДЖИН
Баварии так и так неповезло. Там будет Месси и Неймар.
Прикольно, а у Баварии будет команда
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Макс Кидалов
Ответ поколение пепси
Месси может упрочить свои шансы на 8й зм, затащи псж против баварии, без мбаппе, хотя бы в одном матче, 100% зм!
Он в любом случае получит, хоть я и не хочу этого, потому что на чм первый раз вижу как боготворили его все так яростно, как будто это не футболист, а какой то бог с небес спустился и все поклоняются ему. Поэтому я на 100% уверен что зм будет его, даже если он получит травму и не будет играть целый год
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blaugrana_man
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Теперь у Парижа нет шансов
Ветка Аль-Насра двумя этажами ниже
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ZamoRano
Ответ Барсик Юрана
Его проблема в голове, можно бегать быстрее леопарда, но если ты дуб дубом... то тебе никогда не стать лучшим в мире
Вжухов, а твоя проблема в чем?
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Direct free kick
Ответ Пенс
если выпадет пеший, то будут. Это единственный варик уравновесить хоть как-то отсутствие Килли.
Знают атлетичные негры кого вырубать у ПСЖ. Пешего не трогают совсем, даже подыграли ему дав забить якобы победную. В прошлом году не раступались, поэтому играл на уровне дзюбы
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Фанат Лионеля Месси
Неймар с Месси затащат
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otchim kaloeda
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Они же основные фанаты ПСЖ
Что ты писал в мае,когда Мбаппе отказался перейти в Реал?
Выбрал денежний мешок,Капец карьере 🤡🤡🤡🤡
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поколение пепси
Месси может упрочить свои шансы на 8й зм, затащи псж против баварии, без мбаппе, хотя бы в одном матче, 100% зм!
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Altim
Ответ Совесть Черданцева
Честно сказать, мы и сами не особо блистаем в последнее время. Так что далеко не факт что Мюнхен выйдет в 1/4. Так или иначе, лучше дождаться матча
"Мы" это кто? Пользователи, которые комменты пишут?) Тогда согласен.) Плохо стараемся)
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ДЖИН
Баварии так и так неповезло. Там будет Месси и Неймар.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Kyancey
При чём здесь барсофаны?
Они же основные фанаты ПСЖ
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AstaAsta
Ответ Kyancey
«У нас не было Мбаппе» - Отговорки фанатов безхребетников на очередной вылет из ЛЧ готовы :)
Ну с этим ещё им надо будет осторожными быть. Месси же ещё в команде, а если писать «да это Мбаппе не было», то ты понимаешь как это тогда описывает Месси))
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Kyancey
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Бедные барсофаны. Опять расстраиваться им
При чём здесь барсофаны?
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Кокич
Мне жаль, что твоя гнедая сломала ногу!
©
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Kyancey
«У нас не было Мбаппе» - Отговорки фанатов безхребетников на очередной вылет из ЛЧ готовы :)
Бедные барсофаны. Опять расстраиваться им
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Kyancey
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Теперь у Парижа нет шансов
«У нас не было Мбаппе» - Отговорки фанатов безхребетников на очередной вылет из ЛЧ готовы :)
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Kyancey
Ответ Футбол_это_жизнь
Есть ощущение, что Мбаппе так и не возьмёт ЛЧ и золотой мяч. Слишком рано вокруг него завертелся мир.
Возьмёт, но не в «ПСЖ»
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Пенс
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Теперь у Парижа нет шансов
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Геннадий Тимченко
Ответ Барсик Юрана
Наоборот сильнее
согласен - Неймар после днюхи с пешеходом порвут по-барселонски ФК Голливуд👏👏👏
+13
-5
+8
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