Поттер об Энцо: «Челси» получил игрока с сильным характером. Он может заиграть в любой лиге мира»
Грэм Поттер высоко отозвался о Энцо Фернандесе.
22-летний хавбек перешел в «Челси» из «Бенфики» за 121 млн евро.
«Мы получили игрока с сильным характером. Он полузащитник сборной Аргентины, которая выиграла чемпионат мира. У него есть качества, благодаря которым он может заиграть в любой лиге мира. И он уже хорошо проявил себя в Лиге чемпионов.
Мы следили за ним еще до чемпионата мира и, так или иначе, он был нам знаком. Мы уверены в его личных качествах. Да, он еще молод и приехал в другую страну. Ему нужно будет адаптироваться в клубе, но мы поможем ему. К тому же его характер таков, что мне не о чем волноваться.
Он боец. Думаю, он осознает, насколько ему повезло. Он бьется за команду. Он храбр, ничего не боится и открыт ко всему новому. Он хочет играть в футбол и прогрессировать.
Все эти качества у него есть. Иначе он бы не играл «шестерку» в Аргентине, не участвовал бы в больших матчах, будучи в юном возрасте, и не показывал бы высокое мастерство», – сказал главный тренер «Челси».
Тебя цена волновала? Пересмотри финал ЛЧ и увидишь как он с Мак Алистером сожрал 80ти миллионного Тчуамени и 100 миллионного Гризмана. И кто скажет, что он не стоит дороже их?
Дело за тобой.
Челси бы вообще лучше мимо еврокубков пролететь.
Играешь раз в неделю,остальное время наигрываешь команду.
Нужны Челси ЛЕ и ЛК?
Только время отнимают и силы игроков из-за перелётов.