Поттер об Энцо: «Челси» получил игрока с сильным характером. Он может заиграть в любой лиге мира»

высоко отозвался о .

22-летний хавбек перешел в «Челси» из «Бенфики» за 121 млн евро.

«Мы получили игрока с сильным характером. Он полузащитник сборной , которая выиграла чемпионат мира. У него есть качества, благодаря которым он может заиграть в любой лиге мира. И он уже хорошо проявил себя в Лиге чемпионов.

Мы следили за ним еще до чемпионата мира и, так или иначе, он был нам знаком. Мы уверены в его личных качествах. Да, он еще молод и приехал в другую страну. Ему нужно будет адаптироваться в клубе, но мы поможем ему. К тому же его характер таков, что мне не о чем волноваться.

Он боец. Думаю, он осознает, насколько ему повезло. Он бьется за команду. Он храбр, ничего не боится и открыт ко всему новому. Он хочет играть в футбол и прогрессировать.

Все эти качества у него есть. Иначе он бы не играл «шестерку» в Аргентине, не участвовал бы в больших матчах, будучи в юном возрасте, и не показывал бы высокое мастерство», – сказал главный тренер « ».