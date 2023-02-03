Поттер об Энцо: «Челси» получил игрока с сильным характером. Он может заиграть в любой лиге мира»

Теги Челси премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу Грэм Поттер Энцо Фернандес Футбол

Грэм Поттер высоко отозвался о Энцо Фернандесе.

22-летний хавбек перешел в «Челси» из «Бенфики» за 121 млн евро.

«Мы получили игрока с сильным характером. Он полузащитник сборной Аргентины, которая выиграла чемпионат мира. У него есть качества, благодаря которым он может заиграть в любой лиге мира. И он уже хорошо проявил себя в Лиге чемпионов.

Мы следили за ним еще до чемпионата мира и, так или иначе, он был нам знаком. Мы уверены в его личных качествах. Да, он еще молод и приехал в другую страну. Ему нужно будет адаптироваться в клубе, но мы поможем ему. К тому же его характер таков, что мне не о чем волноваться.

Он боец. Думаю, он осознает, насколько ему повезло. Он бьется за команду. Он храбр, ничего не боится и открыт ко всему новому. Он хочет играть в футбол и прогрессировать.

Все эти качества у него есть. Иначе он бы не играл «шестерку» в Аргентине, не участвовал бы в больших матчах, будучи в юном возрасте, и не показывал бы высокое мастерство», – сказал главный тренер «Челси».

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13 комментариев

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Jadie James
Может заиграть, а может - и нет. Не уверен, что в 22 года можно стабильно пережить такие карьерные перепитии. У него вышка по карьере, расти некуда.
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Denis_T
Ответ Зелёный гопник
Рановато такие громкие сравнения приводить, Маскерано и Алонсо это глыбы мирового футбола.
Ничего не рано, задатки топа уже давно просматриваются, а стиль Маскерано виден был еще до ЧМ по играм за Бенфику.
Тебя цена волновала? Пересмотри финал ЛЧ и увидишь как он с Мак Алистером сожрал 80ти миллионного Тчуамени и 100 миллионного Гризмана. И кто скажет, что он не стоит дороже их?
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Eden Hazard
Ответ soyznik
ЛК и ЛЕ нужны для того, чтобы Челси не отвык играть среди недели. Да и есть возможность попробовать записать лишний евротрофей в копилку.
Не отвыкнуть. Уже заканчивали 10ми. Следующий сезон выиграли, потратив его на переход со схемы с 4мя защитниками на 3 центральных.
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Eden Hazard
Ответ Доминатор3000
Ну Грэм,игроков тебе купили. Дело за тобой. Челси бы вообще лучше мимо еврокубков пролететь. Играешь раз в неделю,остальное время наигрываешь команду. Нужны Челси ЛЕ и ЛК? Только время отнимают и силы игроков из-за перелётов.
Не знаю кто минусы ставил, но решение самое разумное.
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d.xoxlov
Да ну! Чемпион мира за 120 млн может в любой лиге? Кто бы мог подумать?!
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Зелёный гопник
Ответ Denis_T
Офигенного игрока Челси приобрел. Настоящий боец, это Маскерано и Хаби Алонсо в одном лице. Будет интересно понаблюдать за ним в АПЛ. Теперь все в руках тренера.
Рановато такие громкие сравнения приводить, Маскерано и Алонсо это глыбы мирового футбола.
+8
0
+8
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Denis_T
Офигенного игрока Челси приобрел. Настоящий боец, это Маскерано и Хаби Алонсо в одном лице. Будет интересно понаблюдать за ним в АПЛ. Теперь все в руках тренера.
+3
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+1
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Зелёный гопник
Физруку никто не поможет, если он физрук😅
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Manred
Иначе он бы не играл «шестерку» в Аргентине. Звучит неоднозначно
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Кулибалиев Кулибали Кулибалиевич
Где угодно, но не в ФНЛ)
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soyznik
Ответ Доминатор3000
Ну Грэм,игроков тебе купили. Дело за тобой. Челси бы вообще лучше мимо еврокубков пролететь. Играешь раз в неделю,остальное время наигрываешь команду. Нужны Челси ЛЕ и ЛК? Только время отнимают и силы игроков из-за перелётов.
ЛК и ЛЕ нужны для того, чтобы Челси не отвык играть среди недели. Да и есть возможность попробовать записать лишний евротрофей в копилку.
+1
0
+1
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Доминатор3000
Ну Грэм,игроков тебе купили.
Дело за тобой.
Челси бы вообще лучше мимо еврокубков пролететь.
Играешь раз в неделю,остальное время наигрываешь команду.
Нужны Челси ЛЕ и ЛК?
Только время отнимают и силы игроков из-за перелётов.
+2
-3
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DanissimoElMagic
Так в итоге, как правильно, Модрич или Мудрик?!
+9
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