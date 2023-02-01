Первый платеж «Челси» за Энцо – около 45 млн евро. Остальные пять – по 15 млн

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия Энцо Фернандес деньги Футбол

Стало известно, каким будет первый платеж «Челси» за Энцо Фернандеса.

По данным журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, лондонский клуб выплатит 120 млн евро шестью платежами.

Первый транш составит примерно 45 млн евро, а остальные пять будут выплачены пропорционально (каждый из них – примерно 15 млн евро).

В этом сезоне на счету 22-летнего хавбека 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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40 комментариев

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gPk
Ответ bogdan fedyuk
через 3-4 года его отличная зп сейчас станет ниже средней по рынку
Откуда вы знаете какой рынок зарплат будет через 4 года? Что-то игроки в той же АПЛ не особо много стали получать если брать условный 2017 год и нынешний.
Во-вторых, какая разница игроку на этот рынок, если он у примеру будет доволен своей зарплатой в Челси, и готов будет получать деньги не выкладываясь на поле.

К прогрессу ведёт краткосрочный контракт, где тебе нужно прикладывать силы для того, чтобы а) остаться в клубе б) улучшить свою же зарплату при обновление.
Длительные контракты явно к прогрессу не ведут.
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Илнур Кара
Ответ bogdan fedyuk
через 3-4 года его отличная зп сейчас станет ниже средней по рынку
А игроки и их агенты тупые курицы которые это не предусмотрели?
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Илнур Кара
Ответ Гол в девятину
У него равно как и у Мудрика не самая конская зарплата по меркам АПЛ.Если не заиграют, то через года 3-4 такие лички осилят любой Лидс и Астон Вилла. Новая политика клуба с меньшей вероятностью приведет к новым Лукаку и Кепе.Кулибали, Стерлинг и прочие примеры неактуальны, теперь еще лучше видно, что летние трансферы это просто попытка наладить контакт с Тухелем, не более (кроме пожалуй Фофана).
А какая у них зарплата?
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Ramindze
Через яндекс сплит оформили?
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gPk
Ответ здравия желаю
Хейтеры под такой новостью коммент не оставят, не получится же блестнуть своим аналитическим складом ума экономиста, специалиста по ФФП и спортдира
У команды которая борется за 10 место есть хейтеры?)
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gPk
Ответ Кирилл Голивец
Конкретно этот трансфер из-за репутации Боули так воспринимается. А так это тотальный полузащитник (опорник/восьмерка/глубинный диспетчер), показавший свой уровень и в ЛЧ против ПСЖ и Юве. Если бы это купил Ливерпуль, чтобы освежить сбоящую прессинг-машину, говорили бы какой Клопп крутой и последовательный, что берет человека, олицетворяющего его сверхценности
Да не нужно тут байки выдумывать. Энцо не такого уровня игрок чтобы платить за него 130 миллионов. Тот же Погба когда переходил из Юве был как полузащитник раз в 10 сильнее , но даже он таких денег не стоил.Тот же Де Брюйне имея шикарные сезоны в Германии и имея шикарную результативность даже близко столько не стоил, а тут человек который в Европе отыграл пол сезона уже такой ценник по мнению фанатов стоит. Миллионов 60-70 - да, самое то для игрока его уровня. 120 миллионов за игрока который на высоком уровне отыграл полгода - развод века. Принято смеяться над трансферами Коутиньо, Азара, Погбы, но те в отличие от Энцо на момент перехода были супер звездами с огромным бэкграундом.
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Гол в девятину
Ответ KeriLLo
Да, одно дело брать лукаку на 5 лет и зп 350к при цене под 120кк, другое дело подписывать тоже под 120кк, но за счëт длины контракта эта сумма не так бьëт по клубу + у игрока мотивация есть прогрессировать, да риск, но и до этого Челси рисковал также.
Надо было в июне Тухеля убирать, без трансферов Кулибали и Стрелинга.Все равно в итоге получили тонну хейта и двух дорогих игроков, которых никуда не скинуть.Оказывается можно спокойно жить без "срочных" трансферов Забитцеров, Юрановичей и прочих Игуаинов.
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bogdan fedyuk
Ответ gPk
Как такой длинный контракт заставляет прогрессировать? По- моему наоборот такой длинный контракт позволяет игроку расслабиться и тому не нужно переживать ни о чем. Когда короткий контракт, то тебе нужно рвать одно место чтобы остаться в клубе на хорошей зарплате, а если у тебя контракт на длинный период, плюс отличная зп, то что мешает тебе в случае неудачи просто спокойно присесть на скамейку и получать огромные деньги?
через 3-4 года его отличная зп сейчас станет ниже средней по рынку
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gPk
Ответ KeriLLo
Да, одно дело брать лукаку на 5 лет и зп 350к при цене под 120кк, другое дело подписывать тоже под 120кк, но за счëт длины контракта эта сумма не так бьëт по клубу + у игрока мотивация есть прогрессировать, да риск, но и до этого Челси рисковал также.
Как такой длинный контракт заставляет прогрессировать? По- моему наоборот такой длинный контракт позволяет игроку расслабиться и тому не нужно переживать ни о чем. Когда короткий контракт, то тебе нужно рвать одно место чтобы остаться в клубе на хорошей зарплате, а если у тебя контракт на длинный период, плюс отличная зп, то что мешает тебе в случае неудачи просто спокойно присесть на скамейку и получать огромные деньги?
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здравия желаю
Ответ Belfast Boy
А ты специалист по русскому языку, "блестнуть")))
Русский не мой родной) по крайней мере я не позиционирую себя как специалист русского на этом сайте)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Dm Kznts
Мне вот интересно, этот мистер с тренером хоть советуется? челсиане, что скажете?
Я не фанат Челси, но уверен, Боэли с ним не советуется
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Belfast Boy
Ответ здравия желаю
Хейтеры под такой новостью коммент не оставят, не получится же блестнуть своим аналитическим складом ума экономиста, специалиста по ФФП и спортдира
А ты специалист по русскому языку, "блестнуть")))
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lauks89@mail.ru
Ответ Captain JT26
Хоть кто то попытался разобраться, а то тонны хейта в адрес руководства немного надоела, пацаны свои миллиарды не из воздуха же получили, какой никакой ум есть значить,спортивный клуб в багаже есть, как обычные юзеры из спортс могут быть умнее профессионалов своего дело я не пойму
Многие не вникают. Перестройка клуба.
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Уставший Фергюсон
Ответ Кирилл Голивец
Конкретно этот трансфер из-за репутации Боули так воспринимается. А так это тотальный полузащитник (опорник/восьмерка/глубинный диспетчер), показавший свой уровень и в ЛЧ против ПСЖ и Юве. Если бы это купил Ливерпуль, чтобы освежить сбоящую прессинг-машину, говорили бы какой Клопп крутой и последовательный, что берет человека, олицетворяющего его сверхценности
Не только из-за боули, но из-за цены и статы игрока, чм да понятно блеснул, но и гакпо блеснул, и один стоит 40 другой 120, уровень чемпионатов Португалии и Голландии +- одинаковый, посмотрим со временем стоило ли это того
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Jason Williams
Ответ Павел Шегало
Только клоп не взял бы его за 120…
Были бы деньги, взял бы и утерся)
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Dm Kznts
Ответ Alex Muratov
А откуда и за сколько Клопп летом купил Дарвина? Сколько ему было лет и сколько он провел сезонов на топ-уровне? А за сборную он тоже феерил?
Меньше 120 если не ошибаюсь.
что то около сотки с бонусами.
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Dm Kznts
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Мистер Боэли
Мне вот интересно, этот мистер с тренером хоть советуется?
челсиане, что скажете?
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Сергей Посохов
Ответ Кирилл Голивец
Конкретно этот трансфер из-за репутации Боули так воспринимается. А так это тотальный полузащитник (опорник/восьмерка/глубинный диспетчер), показавший свой уровень и в ЛЧ против ПСЖ и Юве. Если бы это купил Ливерпуль, чтобы освежить сбоящую прессинг-машину, говорили бы какой Клопп крутой и последовательный, что берет человека, олицетворяющего его сверхценности
А ну да за два матча с псж 120 лямов теперь платим. Лч это отдельный скоротечный турнир, на который можно настроится, тем более с уровнем лиги Португалии где кроме порто нет особых конкурентов. Совершенна другая ситуация в АПЛ где много сложных матчей и очень высокая интенсивность. Я бы еще понял 120 лямов если бы игрок 2-3 стабильных сезона провел и показал что то. Но за пол сезона в средней лиге такая переплата за кота в мешке это перебор. А потом все начнут удивляться откуда такие неадекватные цены на игроков
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ QWertY
Как и многие трансферы. МЮ тоже за Санчо заплатил в первое ТО только 17 млн
А Сити за Холланда 0 евро в первое ТО
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здравия желаю
Хейтеры под такой новостью коммент не оставят, не получится же блестнуть своим аналитическим складом ума экономиста, специалиста по ФФП и спортдира
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Lacrosse-style goal
Энцопотека
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Dm Kznts
и кто это? :)
Мистер Боэли
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ARIGAMI ARIGAMI
Тодд читает спортс. Я же писал, что всего то 120 млн
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KeriLLo
Ответ Гол в девятину
У него равно как и у Мудрика не самая конская зарплата по меркам АПЛ.Если не заиграют, то через года 3-4 такие лички осилят любой Лидс и Астон Вилла. Новая политика клуба с меньшей вероятностью приведет к новым Лукаку и Кепе.Кулибали, Стерлинг и прочие примеры неактуальны, теперь еще лучше видно, что летние трансферы это просто попытка наладить контакт с Тухелем, не более (кроме пожалуй Фофана).
Да, одно дело брать лукаку на 5 лет и зп 350к при цене под 120кк, другое дело подписывать тоже под 120кк, но за счëт длины контракта эта сумма не так бьëт по клубу + у игрока мотивация есть прогрессировать, да риск, но и до этого Челси рисковал также.
+3
-3
0
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Alex Muratov
Ответ Павел Шегало
Только клоп не взял бы его за 120…
А откуда и за сколько Клопп летом купил Дарвина? Сколько ему было лет и сколько он провел сезонов на топ-уровне? А за сборную он тоже феерил?
+5
-1
+4
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