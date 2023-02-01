Первый платеж «Челси» за Энцо – около 45 млн евро. Остальные пять – по 15 млн

Стало известно, каким будет первый платеж «Челси» за Энцо Фернандеса.

По данным журналиста TyC Sports Сесара Луиса Мерло, лондонский клуб выплатит 120 млн евро шестью платежами.

Первый транш составит примерно 45 млн евро, а остальные пять будут выплачены пропорционально (каждый из них – примерно 15 млн евро).

В этом сезоне на счету 22-летнего хавбека 4 гола и 6 результативных передач в 29 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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