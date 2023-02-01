Погба не сыграет с «Лацио» из-за мышечных болей: «Когда ты долго без матчей, организму нужно адаптироваться к интенсивной работе»

Теги Лацио Леонардо Бонуччи Ювентус серия А Италия Кубок Италии травмы Массимилиано Аллегри Поль Погба Душан Влахович Здоровье Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что Поль Погба не готов играть.

«Не считая Бонуччи, который еще травмирован, сыграть с «Лацио» не сможет Погба – у него боли в сгибателе.

К сожалению, когда долго находишься вне игры и затем повышаешь уровень интенсивности работы, появляются боли. Возможно, через несколько недель Поль будет в отличной форме.

Ему нужно, чтобы организм адаптировался, и это займет некоторое время. В таких ситуациях приходится ориентироваться на глаз.

Влахович почти наверняка выйдет в стартовом составе, насчет других я еще подумаю. Матч может продлиться 120 минут, так что замены будут даже важнее изначального состава», – сказал Аллегри.

Матч «Ювентуса» с «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии начнется 2 февраля в 23:00 по московскому времени.

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spaten
Ответ Ноябрьский Набат
Погба чувак, который был у всех в институте.... В группе числится, даже Ф.И.О все знают. Но на "парах"не появляется. Но на выпускном был.
Как сказал наш декан, вручая такому диплом, дайте слово, что вы не будете работать инженером)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Denis242424
А он хотел еще МЮ развести на несколько лет. Ворчал, с агентом(агентшей, вместо покойного?) развели лохов, которые мозги не включают, а живут какими-то воспоминаниями.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Е.Р.
не хочет выходить за коррупционную мусорку.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Иванов
решил отсидеть месяц в тюрьме как настоящий мужЫк
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Иванов
Ответ Los Galácticos
Достойная замена Кокорину в Серию А прибыла...
ему бы отсидеть ещё не мешало
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Иванов
а продолжение фильма о великом погбе будет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JPM
Ответ Stanislav IL'in
Уважаемому маразматика, пора просто уйти. Ну, что ,на ,Поля или поля футбола постоянно гнать. Если,он не мотив И да, тренер, разхухи-он. Что ,он делает. Смеётся, или ещё что-то . Ну, камон. Дорого,но пора показать ,дверь на выход.
зачем, так, много, запятых,?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sekor
Тот случай, когда все лето трескал бабушкины пирожки на даче, а потом первый урок физ-ры в школе и физрук нагружает по-полной...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CuauhtemokBlanco
этот Погба кончился, не несите другого
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Ответ Эдгар Карапетян
А зачем покупали этого Погба прикрасно знали что у него трамва 🤪🤪
Чтобы продать в МЮ за 100 млн, очевидно же
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эдгар Карапетян
Он За Манчестер был уже на травме в серавно взяли купили 🫠🫠🚑🚑🚑🚑🚑
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alan Dutch
Видимо как и МЮ будем мучаться с ним, практика свободных агентов давно трещит по швам
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эдгар Карапетян
А зачем покупали этого Погба прикрасно знали что у него трамва 🤪🤪
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Joekoul
Короче просто устал, и мышцы побаливают слегка. Можно и еще отдохнуть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мокеле-Мбембе
А кто это?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arty K.
Воспаление причёски опять? Доколе?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Любезный Коссутий
этот закончил с футболом еще года 3 назад))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eduard Rastryopin
Через месяц ему уже 30.
Такой огромный потенциал и такой маленький выхлоп на выходе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zlatan Ibra
6 лет (sic!) назад такие были надежды на него, когда к Моуру в МЮ переходил
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sergey Man
Тк можно и не начинать..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stanislav IL'in
Уважаемому маразматика, пора просто уйти.
Ну, что ,на ,Поля или поля футбола постоянно гнать.
Если,он не мотив И да, тренер, разхухи-он.
Что ,он делает. Смеётся, или ещё что-то . Ну, камон. Дорого,но пора показать ,дверь на выход.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Golden Valley
Жизнь погбы полно наслаждений. Не жизнь, а мечта, рай.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lionel Andres Messi 10
А вот свои волосы, в отличие от мышц, Погба постоянно держит в интенсивной форме и подвергает физическим воздействиям.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ноябрьский Набат
Погба чувак, который был у всех в институте....
В группе числится, даже Ф.И.О все знают.
Но на "парах"не появляется.
Но на выпускном был.
+53
0
+53
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Паша , старайся не находится вне игры , и береги сгибатель.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий