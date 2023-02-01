Погба не сыграет с «Лацио» из-за мышечных болей: «Когда ты долго без матчей, организму нужно адаптироваться к интенсивной работе»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что Поль Погба не готов играть.
«Не считая Бонуччи, который еще травмирован, сыграть с «Лацио» не сможет Погба – у него боли в сгибателе.
К сожалению, когда долго находишься вне игры и затем повышаешь уровень интенсивности работы, появляются боли. Возможно, через несколько недель Поль будет в отличной форме.
Ему нужно, чтобы организм адаптировался, и это займет некоторое время. В таких ситуациях приходится ориентироваться на глаз.
Влахович почти наверняка выйдет в стартовом составе, насчет других я еще подумаю. Матч может продлиться 120 минут, так что замены будут даже важнее изначального состава», – сказал Аллегри.
Матч «Ювентуса» с «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии начнется 2 февраля в 23:00 по московскому времени.
Такой огромный потенциал и такой маленький выхлоп на выходе.
Ну, что ,на ,Поля или поля футбола постоянно гнать.
Если,он не мотив И да, тренер, разхухи-он.
Что ,он делает. Смеётся, или ещё что-то . Ну, камон. Дорого,но пора показать ,дверь на выход.
В группе числится, даже Ф.И.О все знают.
Но на "парах"не появляется.
Но на выпускном был.