Погба не сыграет с «Лацио» из-за мышечных болей: «Когда ты долго без матчей, организму нужно адаптироваться к интенсивной работе»

Главный тренер «Ювентуса» сообщил, что не готов играть.

«Не считая , который еще травмирован, сыграть с «Лацио» не сможет Погба – у него боли в сгибателе.

К сожалению, когда долго находишься вне игры и затем повышаешь уровень интенсивности работы, появляются боли. Возможно, через несколько недель Поль будет в отличной форме.

Ему нужно, чтобы организм адаптировался, и это займет некоторое время. В таких ситуациях приходится ориентироваться на глаз.

почти наверняка выйдет в стартовом составе, насчет других я еще подумаю. Матч может продлиться 120 минут, так что замены будут даже важнее изначального состава», – сказал Аллегри.

Матч « » с «Лацио» в четвертьфинале Кубка Италии начнется 2 февраля в 23:00 по московскому времени.