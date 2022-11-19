Поль Погба: «Молюсь перед важными карьерными решениями. Это помогает быть в гармонии с собой»

рассказал о роли веры в его жизни.

«Перед принятием важных решений, касающихся моей карьеры, я молюсь. Это помогает мне быть в гармонии с самим собой», – сказал полузащитник «Ювентуса» в подкасте Muslim Money Guys.

Погба также высказался о том, что не сыграет .

«У Бога были другие планы на меня», – добавил Поль.

Напомним, полузащитник пропустит чемпионат мира в Катаре, так как он все еще восстанавливается после операции на мениске, которую перенес в сентябре. Погба травмировался во время предсезонки и до сих пор не сыграл за в этом сезоне.

Погба о Роналду: «Криштиану – личность, победитель. Каждый день – новый рекорд, вызов самому себе»